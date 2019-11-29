Да, Ари подвёл «Краснодар». Но это побочный эффект его лучших качеств на поле

Ари снова вспылил. Ещё до пенальти он должен был получить жёлтую карточку за толкотню с соперником в центре поля, а после гола он сорвал майку — первая карточка. В самом же последнем эпизоде игры, после того, как бразильский россиянин не забил, но заработал угловой, он начал заряжать трибуны. Парагваец Омар Альдерете, который воевал с Ари все 90 минут, спровоцировал краснодарскую «девятку». Ари заехал Альдерете по лицу — на повторе видно, что это происходило прямо на глазах у арбитра. Вторая жёлтая. Глупейшее удаление.

Оно становится ещё более обидным, учитывая, что в последнем туре группового этапа Лиги Европы «Краснодару» нужно обязательно побеждать на выезде «Хетафе», команду с одной из лучших оборонительных организаций в Испании. Для этого нужно забивать, и делать это придётся без человека, который уже несколько лет определяет нападение «быков». Учитывая тот факт, что это далеко не первый случай промышленного вандализма на поле от Ари, очень велик соблазн не только сказать, что он подвёл команду, но и поднять пыльные речи о морали.

Но давайте этого не делать.

«Краснодар» выучил урок «Базеля». Теперь нужно побеждать «Хетафе» К сожалению, Ари «быкам» не поможет.

Ари может быть неприятен, как футболист, но в этом и есть одна из его сильных сторон. Возможно, это главная черта, которая позволяет ему после тяжёлой травмы, случившейся после тридцати, оставаться на таком бодром уровне. Спросите любого защитника, приятно ли ему играть против Ари — и ответ почти наверняка будет отрицательным. Он пихается, ставит корпус, постоянно работает руками, старается обмануть соперника, судей, крупные планы повторов — всех подряд. 90 минут против него — всегда одно из самых больших испытаний сезона.

Вторая сторона игры Ари — эмоции. Он никогда не играет спустя рукава, ему постоянно хочется кому-то что-то доказать, даже если исход матча понятен, он всё равно будет бежать за мячом на зубах. Это заставляет партнёров вокруг держать осанку: один выход не до конца готового Ари на поле в первом матче с «Хетафе» — и команда заиграла иначе, а сам девятый номер, пропахав лицевую линию в проходе, вонзил мяч в сетку с такой яростью, которая обеспечила энергией всю команду до финального свистка.

Две эти стороны — неприятность на поле и эмоции — имеют побочный эффект: иногда он срывается. И иногда это может совпасть с главным еврокубковым матчем года для «быков».

Но нападающие и должны быть дерзкими, яростными и эмоциональными, им вредит быть флегматиками. Маркус Рузенберг, нападающий «Мальмё», которого не любили соперники всех клубов, где он играл, как-то оправдывал своё временами мерзкое поведение таким образом: «Если б я был спокойнее, то закончил бы с футболом до тридцати». Сейчас Рузенбергу 37, и в этом сезоне он забил два десятка мячей, а его «Мальмё», где он капитанит, бьётся за выход в плей-офф с киевским «Динамо».

Через пару недель Ари исполнится 34, и он наверняка вполне мог бы повторить слова Рузенберга. Он до конца карьеры будет вызывать негативные эмоции у болельщиков команд-соперников — но в первую очередь именно потому что регулярно создаёт опасность у их ворот, а не потому что иногда срывается. «Краснодару» есть за кого сыграть в Испании — так прощаться с еврокубковым сезоном Ари точно не хотел.