«Сити» был плохо готов к «Ньюкаслу». Гол Шелви – вина тренерского штаба

Начну с одного факта, который иллюстрирует, насколько «Ньюкасл» — сложный соперник для «Сити». На данный момент Хосеп Гвардиола провёл 17 матчей против мадридского «Реала» в качестве тренера. Девять побед, четыре ничьи и четыре поражения, в среднем каталонец берёт 1,82 очка за игру. И это отличный показатель. А вот его статистика против «Ньюкасла»: шесть матчей, три победы, две ничьи и поражение, в среднем 1,83 очка за игру. Что ж, теперь болельщики «Ньюкасла» знают: для самого влиятельного европейского тренера десятилетия их команда – такой же трудный соперник, как «Реал».

Отсутствие Агуэро

К потерям в обороне Гвардиола уже адаптировался. Стоунс и Фернандиньо, конечно, вынужденная связка, но 7,5 допущенных ударов на 90 минут – лучший показатель в лиге, так что они справляются не худшим образом. А вот к отсутствию Серхио Агуэро команда оказалась не готова.



Во-первых, даже количественно. В отсутствие Лероя Сане травма Серхио привела к тому, что на скамейке «Сити» оказался всего один игрок, который может усилить группу атаки. Во-вторых, важность аргентинца трудно переоценить. Он – лучший бомбардир команды в каждом сезоне под руководством Гвардиолы, и в каждом забивал как минимум 20 голов. В текущем сезоне от тоже забивает больше всех. А ещё больше всех бьёт по воротам, и подавляющее большинство своих ударов (больше 80%) наносит из штрафной, это важно, потому что показывает, что у «Сити» просто нет другого игрока, который так же нацелен на ворота и при этом находит возможности для удара в опасной зоне. Но главную причину его незаменимости мы увидели уже в матче. Габриэл Жезус, который должен был заменить аргентинца, и с начала сезона уже дважды говорил, что готов к этому – оказался не готов.

Лэмпард сыграл смелее, чем Гвардиола. «Челси» даже больше владел мячом Но одно решение Гвардиолы в перерыве всё изменило, и «Сити» вернул контроль над игрой.

Как играет «Ньюкасл»

Команда Стива Брюса без мяча (то есть почти всегда) располагается в пять защитников, над которым играют четыре полузащитника в линию. В атаке «Ньюкасл» использует примитивный, но эффективный приём. Жоэлинтон – в тройке лучших игроков АПЛ по выигранным верховым единоборствам. Он великолепно цепляется за мяч, не скидывая его головой партнёру сразу, а толкаясь и борясь, пока мяч не оказывается на земле. Так он выигрывает пару секунд, которые необходимы игрокам «Ньюкасла», чтобы выйти из глубокой обороны.



Потом следует скидка назад, одновременно кто-то из полузащитников (Сен-Максимен или Альмирон) делает рывок в полуфланг. Следует новый заброс: теперь из центра поля за спину защитникам под рывок, оттуда прострел или навес в центр штрафной на того же Жоэлинтона. Это приводит к большому количеству отскоков и ничейных мячей, поэтому зону подбора перед штрафной держит Джонджо Шелви. Он – самый бьющий в составе «Ньюкасла» с начала сезона (1,7 удара за 90 минут, чуть больше, чем у Сен-Максимена, Альмирона и Жоэлинтона).

Как «Ньюкасл» создавал проблемы «Сити»

Стиль «Ньюкасла» объективно неудобен Гвардиоле: линию из пяти защитников труднее растянуть. Но кризис «Сити» сделал задачу ещё труднее. Гости, разумеется, имели огромное преимущество по всем статистическим показателям, но с командой, которая отдаёт мяч и защищается низко, это не должно сбивать с толку. Значение имеют только явные голевые моменты. Вот с этим не получилось.



«Сити» медленно двигал мяч и почти не разыгрывал комбинации на третьего. Первые два удара команды из пределов штрафной были нанесены головой после подач с углового. Били Стоунс и Фернандиньо: хоть что-то, но не совсем тот тип моментов, которого ждёшь от лучшей позиционной атаки в мире.



Сухая игра обязывает хорошо справляться с каждым шансом. Рахим Стерлинг с выполнил миссию, реализовав свой первый момент и единственный момент «Сити» в первом тайм, который Opta называет Big Chance (к ним относятся пенальти, выходы один на один и удары с близкого расстояния, которые некому блокировать).

Видео доступно на «Чемпионате».

Через пару минут «Ньюкасл» провёл свою типичную атаку: Дубравка вынес на Жоэлинтона, тот скинул назад, потом пошёл заброс под рывок, Хейден оказался на фланге – но ему не дали навесить или прострелить, поэтому он отыгрался назад на Сен-Максимена. Так атака затянулась на нетипичные для «Ньюкасла» 5-7 секунд, в течение которых крайний защитник Виллемс успел подключиться в атаку. За весь первый тайм он восемь раз коснулся мяча на чужой половине поля, и только раз в чужой штрафной. Этим касанием был голевой удар.

Видео доступно на «Чемпионате».

Почти час «Сити» мучился со счётом 1:1. За этот почти час «Сити» выполнил 21 навес с флангов в штрафную, и только четыре прострела: нетипичная статистика. Прыгучесть Жезуса отчасти оправдывает этот стиль, но вряд ли гости так играли именно потому, что хотели. Скорее, это симптом болезни, на которую мы уже обращался внимание с начала сезона: команда Гвардиолы всё чаще теряет свой стиль, не извлекая из этого какой-то явной пользы. В любом случае, Жезус показал редкий универсализм и одинаково упускал голевые моменты: что головой, ногой.

Гвардиола все больше изменяет своему стилю. В этом трудно найти логику И это вредит «Сити».

Лучший момент он упустил на 68 минуте: де Брёйне и Сильва разыграли стенку в центре, испанец в касание отправил Жезуса один на один – та самая комбинация на третьего, которых не хватало в первом тайме. Бразилец пробил прямо во вратаря.

Де Брёйне – лучший. Не только из-за гола

До сих пор не было повода написать о гостях что-то хорошее, но сейчас я всё исправлю Как же круто сыграл де Брёйне! Его прекрасные подачи – украшение чемпионата, иногда даже кажется, что они расслабляют команду и провоцируют её отходить от своего стиля. В матче с «Ньюкаслом» Кевин отдал шесть пасов под удар. В три раза больше, чем любой партнёр по команде и больше, чем все соперники, вместе взятые.

В первом тайме именно бельгиец часто оказывался ближайшим к бровке игроком «Сити». И знаете, как бы ни были хороши его кроссы, наблюдать за этим было немного странно. Особенно, когда в опорную зону «Ньюкасла» делал рывок Кайл Уокер. Привязывать такого игрока к флангу и ограничивать его влияние на игру навесами – слишком большая роскошь для «Сити». Особенно, сейчас. И Гвардиола по ходу матча перевёл его ближе к центру (на фланг сместился Марез).



Все немногие моменты «Сити» во втором тайме созданы в результате либо индивидуальных действий де Брёйне, либо его взаимодействия с Сильвой. Даже в рамках компактной обороны «Ньюкасла» они иногда взламывали соперника за счёт скорости паса. Лучший момент – уже упомянутый выход Жезуса, но был и гениальный пас под удар Стерлингу на последних секундах матча уже при счёте 2:2.



Это прекрасный матч бельгийца, даже если бы он не забил. Но Кевин, который явно завёлся во второй половине второго тайма, положил один из лучших голов сезона в ситуации, которая абсолютно не предполагала даже удара, не говоря о голе. Если кто в «Сити» и заслужил победу на 100%, то это де Брёйне.

Видео доступно на «Чемпионате».

Гол Шелви – вина тренерского штаба «Сити»

Выйдя вперёд в таком трудном матче, Гвардиола немедленно выпустил Родриго вместо Жезуса. Ход не такой оборонительный, как может показаться: Стерлинг перешёл на позицию центрфорварда, Фоден расположился справа, и схема осталась неизменной. Но замена всё равно сдерживающая: из-за перестановок на нескольких позициях оказались менее атакующие а игроки, чем были. Пеп показал, насколько для него было важно это преимущество. Тем более странно выглядит гол, который забил Джонджо Шелви.

Видео доступно на «Чемпионате».

Обратите внимание: в момент паса Атсу в штрафной Эдерсона было пять игроков «Ньюкасла» и все 10 игроков «Сити». Зачем? Обороняться толпой против нескольких соперников и не держать опорную зону – странная защита, даже если не учитывать фактор Шелви. А его нужно учитывать.



Выше я уже писал, что Шелви – самый бьющий в «Ньюкасле» игрок. Так вот, почти 90% своих ударов он наносит из-за пределов штрафной. Перед голом он стал в пяти метрах от дуги, в ожидании паса. Он разбегался в то же время, что и Атсу. Его удар издали читался – хотя бы потому, что «Ньюкасл» постоянно так играет. Но все полевые игроки «Сити» были в штрафной, и удар Шелви никто не успел накрыть. Грубая ошибка тренерского штаб (или необъяснимая инициатива команды, но всё-таки это сомнительно).



Великолепный индивидуальный матч де Брёйне и, в меньшей степени, Давида Сильвы и Стерлинга почти позволил «Сити» победить. Но не замаскировал проблемы: медленное командное движение и отсутствие замены для Агуэро. Гвардиоле стоит задуматься над их решением, чтобы даже не догнать «Ливерпуль», а перестать отпускать Клоппа ещё дальше.



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