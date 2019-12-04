Футбол на востоке России умер? Объясняем смысл реформ в ПФЛ

Профессиональная футбольная лига (третий по уровню дивизион чемпионата России) готовит изменения в структуре соревнований. С сезона-2020/21 прекратит своё существование зона «Восток». Рассказываем, что произойдёт и для чего это нужно.

Какова сейчас структура ПФЛ?

Сейчас в ПФЛ выступают 62 команды, разбитые на пять групп. Зона «Юг» включает в себя 16 команд, «Запад» и «Центр» – по 14, «Урал-Приволжье» – 12, «Восток» – шесть. Нынешняя структура действует с 2003 года, а до этого было шесть групп. По регламенту победитель каждой зоны ПФЛ получает путёвку в ФНЛ, правда, так получается не всегда. Случаев, когда клубы по финансовым причинам отказывались менять статус, хватало. Перед зимней паузой в своих турнирах лидируют «Волгарь» Астрахань («Юг»), «Велес» Москва («Запад»), «Динамо» Брянск («Центр»), «Акрон» Тольятти («Урал-Приволжье») и «Иртыш» Омск («Восток»).



Турнирная таблица зоны «Восток»

Зачем нужно менять структуру ПФЛ?

Главная проблема лиги – нехватка клубов и матчей в каждой зоне, за исключением разве что «Юга». Особенно на «Востоке», где количество участников за последние годы сократилось до шести. Они играют в четыре круга, проводя всего по 20 встреч за сезон. Такими темпами восточная зона превратилась бы рано или поздно в подобие чемпионата ГДР по хоккею, в котором первое и последнее места разыгрывали две команды.

Фото: vk.com/pfl_russia

Руководители ПФЛ ставят задачу сделать по-настоящему интересное для болельщиков соревнование, с более высокой конкуренцией и большим количеством матчей. В идеале в каждой зоне хотелось бы видеть 18 команд при двухкруговом турнире. Вопреки традиционным представлениям, средний возраст у игроков лиги молодой – чуть выше 23 лет. ПФЛ стремится к тому, чтобы клубы воспитывали молодёжь, которая смогла бы получать практику и прогрессировать в конкурентной борьбе.

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Какой будет ПФЛ в сезоне-2020/21?

На данном этапе оптимальное решение для увеличения количества команд и матчей – это сокращение количества групп. С будущего сезона перестанет существовать «Восток». Планируется, что шесть его представителей будут распределены по зонам «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье» (по два в каждую) согласно принципу наименьших финансовых и временных затрат на транспортное сообщение. Рассматривался также вариант оставить всего три группы в ПФЛ, но в таком случае при 62 командах под вопрос ставилось бы сохранение в турнире фарм-клубов.

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На общем собрании клубов ПФЛ все делегаты единогласно проголосовали за проведение реформы. Только двое воздержались. Руководители команд зоны «Восток» готовы к увеличению финансовой нагрузки, поскольку тоже заинтересованы в том, чтобы играть в более серьёзном соревновании, чем турнир из шести команд. Новая структура чемпионата должна быть утверждена исполкомом РФС во второй половине декабря. При новом регламенте из ПФЛ в ФНЛ будут подниматься четыре команды, победившие в своих зонах, а не пять, как раньше.

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Что говорят об изменениях в ПФЛ?

«Были два проекта: три группы и четыре группы. Подобные структуры уже имели место в российском футболе. Также есть обстоятельства, которые заставляют задуматься об изменениях. Нынешняя структура введена давно, больше 10 лет назад, а состав участников держится на уровне 60-62 команды уже около шести лет. Конечно, это требует пересмотра. Проделана большая работа на уровне администраций. Да, новшества всегда пугают, но есть аналоги, например в хоккее», – президент ПФЛ Андрей Соколов.

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«Безусловно, шесть команд – это мало, но зона очень сильная. Каждый клуб спокойно мог бы играть в ФНЛ. Всё зависит от руководителей. Регион-то богатый. Даже сейчас бюджет позволяет нам участвовать в ФНЛ. Ходили слухи о реорганизации первой лиги – якобы хотят сделать три зоны по 12 команд и перемешать всех. При таком раскладе «Сахалину» и Москва может попасться, и Краснодар. Было бы интересно», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов.