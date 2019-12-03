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Президент ПФЛ: в лиге идёт период простоя, переход на «весна-осень» обсуждается

Президент ПФЛ: в лиге идёт период простоя, переход на «весна-осень» обсуждается
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Президент ПФЛ Андрей Соколов рассказал о возможном переходе первенства на систему «весна-осень».

«Вопрос о переходе на систему „весна-осень“ находится вне компетенции ПФЛ, этот вопрос в ведомстве Российского футбольного союза. Клубы могут высказывать, что старая система более приемлема, но это не основная проблема снятия команд с соревнований. В системе „весна-осень“ в 2007 году было 72 команды, но такое же количество было в системе „осень-весна“ в 2013 и 2014 годах.

Ведём ли статистику „умерших“ клубов? Да. Если брать сравнения, каких клубов ушло больше — бюджетных или небюджетных, то, поверьте, небольшой перевес будет в сторону небюджетных клубов. Но, повторюсь, это никак не связано с календарной системой. Связано скорее с недостаточным финансированием — это к бюджетным клубам. Или потеря возможности или интереса на вложение своих денег. И, возвращаясь к теме „весна-осень“, если бы мы видели без изъянов механизм, как можно состыковать обмен между ФНЛ и ПФЛ, мы бы давно это сделали.

Этот вопрос обсуждается не только на исполкоме, но и в приватных беседах между мной и Александром Дюковым. Сейчас идёт период простоя, это основная проблема настоящий момент. Две трети чемпионата проходят с июня по ноябрь, а в зоне „Восток“ и того меньше. Ну и возобновляется сезон в апреле. Мы со своими выходим и будем продолжать выходить», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Президент ПФЛ — о реформе: старая система требует пересмотра
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