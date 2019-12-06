«Самый тупой заголовок». Газета спровоцировала мощный скандал в Италии

В итальянском футболе очередной расистский скандал. Как ни удивительно, теперь его спровоцировали не фанаты или игроки, а СМИ. Одно неудачное «креативное» решение создало множество проблем.

Лукаку начал в «Интере» лучше, чем Роналдо и Златан. Сейчас он тащит клуб Причина не в таланте.

Что произошло?

В субботу в Милане состоится центральный матч 15-го тура Серии А «Интер» – «Рома». Популярное итальянское издание Corriere dello Sport анонсировало предстоящую игру с участием лидера чемпионата провокационной обложкой. Журналисты разместили фотографии нападающего «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга с заголовком «Чёрная пятница». Шутку, отсылающую к традиционному рождественскому сезону распродаж, в Италии не оценили. Corriere dello Sport обвинили в расизме.

Стало известно, что провокационный заголовок придумал главный редактор Иван Цаццарони. Один из источников утверждает: ранее этот же человек подставил тренера «Болоньи» Синишу Михайловича. Сербский тренер рассказал ему по секрету, как другу, о том, что болен лейкемией, а журналист опубликовал всё в газете.

Трогательная история из Италии. Как команда поддерживает тяжелобольного тренера Игроки «Болоньи» приехали в больницу к Михайловичу сразу после победного матча. И скандировали его имя.

Как отреагировали на скандал игроки и клубы?

Всего три недели назад Лукаку перед матчем сборных России и Бельгии в Петербурге отвечал на вопрос о расизме в Италии. Тогда нападающий «Интер» сказал, что ему нравится жить и работать в этой стране, но призвал ФИФА не просто говорить о проблеме, а что-то делать. Сегодня Лукаку отреагировал на заголовок в Corriere dello Sport, опубликовав пост на своей странице в «Инстаграме»:

«Вместо того чтобы сосредоточиться на битве двух команд, Corriere dello Sport делает самый тупой заголовок, который я когда-либо видел. Вы, ребята, продолжаете поддерживать негатив и проблему расизма, вместо того чтобы говорить о красивом матче, который пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» между двумя великими клубами… Воспитание является ключом. Вы, ребята из Corriere dello Sport, должны лучше этим заняться… Спасибо всем болельщикам и другим журналистам за поддержку».

Смоллинг тоже не остался в стороне. Английский защитник сделал публикацию в «Твиттере», в котором отметил, что произошедшее было «неправильно и крайне чувствительно». Он также поблагодарил свой клуб за поддержку и посоветовал редактору Corriere dello Sport взять на себя ответственность за слова.

«Интер» и «Рома» публично осудили популярное издание. Римский клуб использовал в «Твиттере» интернет-мем «абсолютно никто». Их поддержала «Фиорентина».

Кроме того, «Рома» вместе с «Миланом» объявили о решении запретить представителям Corriere dello Sport посещать их тренировки до конца 2019 года. В этот период игроки обеих команд не будут общаться с журналистами издания.

«Мы верим, что игроки, клубы, болельщики и СМИ должны объединиться в борьбе против расизма в футболе, – говорится в совместном заявлении «Ромы» и «Милана». – Все мы несём ответственность за слова, которые выбираем, и отправленные сообщения… Оба клуба знают, что статья с заголовком «Чёрная пятница» на самом деле имела антирасистский посыл. Только по этой причине мы объявили бан изданию до января».

Как автор заголовка объяснил «Чёрную пятницу»?

Действительно, в статье, которая анонсировала матч, была поднята тема борьбы с расизмом. В тексте есть слова о том, что на сей раз вместо идиотов, кричащих «буу», будут люди, кричащие от восторга, как дети. Это «Чёрная пятница, но не финальная распродажа», – утверждает автор. Не так-то просто понять его образ.

Цаццарони в свою очередь опубликовал материал, в котором ответил критикам: «Цифровые платформы? Я бы назвал их мусорными баками, которые полны благородных обид. Это дешёвое негодование. В наши дни армия разумных людей стекается в сеть, чтобы обелить свои прекрасные души. Они определяют дежурного расиста, делают два удара по клавиатуре — и пятно исчезает. После этого они чувствуют себя лучшими людьми в лучшем мире. Отрицание различий – типичный камень преткновения расиста в борьбе с расизмом. «Чёрная пятница» – это для тех, кто хочет и может понимать. Это лишь восхваление различий и гордость ими. Вы либо не можете понять это, либо не хотите. Невинный заголовок, хорошо аргументированный автором, превращается в яд у тех, кто полон яда внутри», – написал главный редактор Corriere dello Sport.