Новые подробности ДТП с участием Смертина. Версия пострадавшего

4 декабря стало известно, что Алексей Смертин стал виновником ДТП в центре Москвы. При выезде из двора своего дома он задел одну из машин, но не остался на месте происшествия, чего требуют правила дорожного движения, а поехал по своим делам. Видео инцидента было опубликовано.

Алексей Смертин подробно рассказал «Чемпионату» о случившемся.

«Дальше посыпались претензии». Подробности нашумевшего ДТП с участием Смертина Бывшему футболисту грозят серьёзные санкции.

Владелец пострадавшего автомобиля оказался читателем «Чемпионата», и в комментариях к материалу он представил свою версию произошедшего. Мы связались с Андреем Крыловым.

— В тот день я приехал, припарковал машину и поднялся домой, — вспоминает Андрей. — Вскоре, около девяти часов вечера, мне позвонил охранник и сказал, что мою машину ударил Алексей Смертин. Я спросил: «Сильно?». Мне ответили, что Алексей лишь немного задел автомобиль.

— Что было дальше?

— Написал Алексею и получил ответ: «Не ударил, просто поцарапал». Я подумал, что ничего страшного не случилось, на моей машине КАСКО, поэтому все детали и покраска обойдутся без справок. Не стал никого вызывать в этот день ещё и по той причине, что рано с утра вылетал в командировку и вставать нужно было в пять утра.

— Что было с машиной, пока вы были в командировке?

— Она так и стояла около дома, потом мой водитель, который отвозил меня в аэропорт на другой рабочей машине, вернулся и оформил у страхового комиссара покраску бампера и отогнал её в сервис. В сервисе машину обследовали и нашли скрытые повреждения.

— То есть машину не просто задели, а ударили?

— Удар был достаточно сильным, машина даже съехала с того места, на котором стояла. Какая уж тут царапина? Мы получили в сервисе предварительный расчёт на 299 тысяч рублей с копейками. Я написал Алексею, что не всё так просто, как он описывал, что обнаружились дополнительные повреждения, и предоставил их перечень.

— А он?

— Он удивился и сказал, что оплатит ремонт автомобиля. Спросил насчёт цены за весь ремонт, на что я ему ответил, что не знаю пока, запрос в страховую компанию отправлен, и надо ждать ответа. Если бы страховая всё одобрила, трат с его стороны не было бы.

— Страховая не одобрила?

— Нет. Я направил ему в Whats App предварительный заказ-наряд, в котором была обозначена сумма около 299 тысяч рублей. После этого он сразу стал редко отвечать.

— В каком смысле?

— Я неоднократно писал: «Алексей, Алексей, ответь», — молчание. В конце концов я спросил его: «Ты будешь компенсировать стоимость ремонта или нет?». В ответ на это он начал говорить, что со своими друзьями из страховой компании он всё урегулирует. Хотя они ничего не смогли бы изменить, так как всё внесено в базу. Вскоре он снова пропал на два дня и пишет: «Я был в Испании на марафоне, дайте мне день, завтра отвечу».

— Не ответил?

— Проходит один день, два, и никакого ответа нет. Я написал ему, чтобы он уже принял решение. После этого сообщения он начал рассуждать на тему того, что мы кого-то не вызвали, не составили «европротокол». Я был вообще в шоке, ведь это он уехал с места ДТП и ничего не сфотографировал.

— Были ли ещё какие-то претензии у Смертина к вам?

— Были. Например, почему мы не согласовали с ним, где проводить ремонт. Но ремонт назначает страховая компания, и я ничего не должен согласовывать.

— Вы отправляли ему документы?

— Да. Предварительный заказ-наряд, страховой полис и смету, которую мне сделала страховая компания. Там было всё чётко расписано. На что он начал говорить, что такое надо было сначала согласовывать с ним, а это невозможно. Чтобы вы понимали, машина находится в лизинге, и я не могу её ремонтировать там, где хотел бы.

— И что в итоге?

— Я плюнул на всё, отдал команду, чтобы машину отремонтировали. 4 декабря мы оплатили 299 тысяч рублей, 5 декабря забрали автомобиль из сервиса. Из страховой компании пришло частичное согласование, по которому сумма снизилась до 219 тысяч рублей. Они не согласовали стоимость фары, её цена 198 тысяч рублей.

Окончательный счёт на компанию

— Это что за машина с такой стоимостью фары?

— Mercedes Benz GLE 350D (стоимость на официальном сайте компании — 6 641 800. — Прим. «Чемпионата»).

— Заявлена ли Смертину какая-то сумма ущерба?

— Да. Это та цифра, которая указана в окончательном счёте от сервиса.

— Как в итоге решался вопрос с оплатой?

— Я ему писал: «Алексей, просто пришли оплату на счёт сервиса». Более того, я согласовал этот вопрос в мастерской, они прислали подтверждение, что примут оплату от третьего лица, и прислали инструкцию, которую я также ему переслал.

- Переписывались с Алексеем после?

— Нет, я сказал, что это его выбор и беспокоить его больше не буду.

— Как вам пришла мысль слить все видеозаписи в интернет?

— Я просто решил поставить общественность в известность, что Алексей Смертин непорядочный человек. Закон для всех один, а он уехал с места ДТП. Никого не волнует, что он куда-то торопился, поставил бы машину на парковку, вызвал такси и уезжал бы куда хотел.

— Как-то пересекались после этого? Всё-таки живёте в одном доме.

— Мы и до этого пересекались очень редко, наверное, потому что у нас разный график. Максимум раз-два в месяц встречались в лифте и изредка перекидывались какими-то фразами на футбольную тему.

— Например…

— Как сыграли те, как сыграли эти. Больше ничего.

Оплата в сервис

— Как планируете дальше решать вопрос?

— Дальше уже буду решать не я, а лизинговая компания.