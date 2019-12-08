Головина не остановить! За 7 минут он организовал три гола «Монако»!

Первый тайм домашнего матча против «Амьена» «Монако» провёл на удивление плохо. Монегаски доминировали над аутсайдером Лиги 1, но создать по-настоящему опасный момент у чужих ворот они не могли. Команда Жардима действовала на низких скоростях, часто ошибалась в передачах и страдала от недостатка креативных решений.

Александр Головин в первые 45 минут игры был одним из самых активных футболистов в составе хозяев. Он регулярно участвовал в развитии атак команды и отдавал много точных передач. На 25-й минуте российский полузащитник отметился первым и единственным ударом в игре. Сместившись в центр с правого фланга, Александр пробил издали левой ногой. Однако удар Головина, как и любой другой до перерыва, опасным не стал.

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Во втором тайме ситуация на поле кардинально изменилась. Темп матча возрос, и наконец, стали возникать голевые моменты. Уже на 50-й минуте после подачи Диабате Какута в упор бил по воротам Лекома. Тем не менее голкипер «Монако» умудрился отразить удар хавбека «Амьена».

Если бы встреча на этом и закончилась, то вратарь монегасков по праву бы мог стать самым ярким футболистом матча. Однако счёт на табло изменился и эти лавры перекочевали к российскому хавбеку. За 7 минут Головин сыграл ключевую роль в каждой из трёх голевых атаках «Монако» и помог своей команде сделать невероятный рывок.

На 62-й минуте Александр навесил в штрафную с углового, после чего мяч отскочил защитника прямо на ногу Виссаму Бен-Йеддеру. Форвард воспользовался ситуацией и открыл счёт в матче, вколотив мяч в ближний угол ворот.

Вскоре подача Головина со стандарта вновь принесла результат. Российский хавбек навесил со штрафного точно на ногу Марипану, а тот одним касанием удвоил преимущество своей команды.



Чуть позже Александр отличным забросом вывел Бен-Йеддера один на один с вратарём соперника Регисом Гартнером. Свой шанс нападающий реализовать не смог, но к счастью для «Монако», рядом оказался Бальде Кейта, который сыграл на добивании и поразил пустые ворота.

Головин – один из лучших в «Монако». Он организовал гол, но команда всё потеряла Хорошая игра полузащитника сборной России не помогла монегаскам взять в Бордо хотя бы одно очко.

Когда исход встречи был уже решён, наставник монегасков убрал с поля главного героя встречи. На 73-й минуте Жардим заменил Головина на Адриена Силву. Покидающего газон россиянина португальский специалист встретил тёплыми объятиями, похвалив за очередной крутой матч в нынешнем сезоне.



Заработав три очка, «Монако» поднялся на девятую строчку Лиги 1. До заветной зоны еврокубков – лишь три балла.