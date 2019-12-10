«Это беспредел!» 7 самых критикуемых арбитров первой части сезона РПЛ

К сожалению, едва ли не главная тема первой части сезона РПЛ – отвратительное судейство. В конце 2019 года СМИ вспоминают российских арбитров практически после каждого тура. Некоторые рефери умудрялись оставаться главными героями текстов и новостей даже в течение нескольких дней.

Рассказываем о работе каждого из них в этом материале. В наш рейтинг попали отстранённые от работы арбитры и те судьи, которых чаще других критиковали коллеги, футболисты, тренеры и журналисты.



Владимир Москалёв



Матчи в РПЛ в качестве главного судьи: 1

Арбитр Владимир Москалёв умудрился начудить в первом туре чемпионата России. В матче «Сочи» — «Спартак» он сначала не поставил стопроцентный пенальти в ворота московского клуба, когда в первом тайме Рассказов прыгнул в ноги Казаеву, а затем вообще приговорил соперника красно-белых.



В добавленное время встречи после подачи углового Жиго продавил Песегова, схватив его за голову, а затем отправил мяч в сетку ворот. Судья не заметил нарушения в действиях французского защитника и засчитал гол, который стал победным.



После матча на Москалёва обрушился заслуженный шквал критики от журналистов, игроков и даже коллег. В результате департамент судейства и инспектирования РФС отстранил его от работы на неопределённый срок. С тех пор матчи российских клубов арбитр не обслуживал.



Кирилл Левников



Матчи в РПЛ в качестве главного судьи: 2



Левников стал «героем» второго тура Премьер-лиги. В гостевой игре «Спартака» с «Ростовом» он не поставил пенальти в ворота красно-белых за фол Фернандо, а в конце встречи не показал вторую жёлтую карточку Зелимхану Бакаеву, который грубо нарушил правила.



После матча Валерий Карпин на пресс-конференции призвал журналистов написать про судейство, а «Ростов» обратился к РФС с просьбой отстранить Левникова от работы.



Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отметил, что судья встречи ошибся в обоих спорных эпизодах. В итоге вплоть до конца ноября Левникова даже близко не подпускали к работе в РПЛ. Лишь в 18-м туре он вернулся в элиту российского футбола, получив назначение на матч «Ахмат» — «Рубин» в качестве запасного судьи.

Виталий Мешков



Матчи в РПЛ в качестве главного судьи: 12

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кто только не критиковал Виталия Мешкова в нынешнем сезоне. Рефери доставалось от Александра Егорова.



«Мешков ошибся, не показав жёлтую карточку Артёму Фидлеру за момент с Хвичей Кварацхелией на 81-й минуте матча «Рубин» – «Урал». Ему была снижена оценка из-за данного эпизода, и как итог он получил отрицательную оценку за данный матч», — оценил работу рефери в 14-м туре Егоров.



Был недоволен арбитром и главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско за то, что тот не назначил одиннадцатиметровый в игре москвичей с «Зенитом» в 18-м туре.



«Пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне теперь говорить ребятам, как вообще смотреть им в глаза после такого. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?», — негодовал немецкий специалист.



Но больше всего Мешкову досталось от генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.



«Виталию Мешкову, который как раз был судьёй VAR в этом матче («Зенит» — ЦСКА, 1:1 – прим. «Чемпионата»), наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА. То он не заметил, как Чалову сломали нос в штрафной в нашем матче с «Сочи» и даже не поинтересовался, почему у футболиста всё лицо в крови, то решил не обращать внимания, как Облякова бьют сзади шипами прямой ногой, что также привело к рваной ране и кровотечению», — говорил Бабаев.



Тем не менее обильная порция критики совсем не отразилась на работе арбитра. В качестве главного судьи он обслуживал 12 матчей. Больше назначений получил только Сергей Лапочкин.

«100% пенальти и прямая красная». ЦСКА пострадал от судейства Мешкова Похоже, рефери недодал две красные карточки.

Алексей Матюнин



Матчи в РПЛ в качестве главного судьи: 7



На матче 6-го тура между «Зенитом» и «Ахматом» судья Алексей Матюнин умудрился отработать таким образом, что его действиями остались недовольны оба клуба. Бурное негодование вызвали два эпизода: удаление Ризвана Уциева на 7-й минуте, после которого был отменён гол Сердара Азмуна, а также спорный офсайд в моменте с забитым мячом Эмилиано Ригони.



После того матча в миксте жгли Артём Дзюба и Денис Глушаков. Нападающий назвал судейство позором, а Александра Егорова – фантазёром. Полузащитник же пожаловался, что арбитр не удалил Смольникова и посетовал на то, что игрокам «Зенита» не показывали жёлтые карточки, когда они «катились с двух ног».

«Судейство – позор! Послушаем Егорова-фантазёра!» Мощнейший спич Дзюбы По окончании матча «Зенит» – «Ахмат» досталось судье Алексею Матюнину и его начальнику Александру Егорову.

Ещё категоричнее оказался главный тренер «Зенита». После окончания встречи Сергей Семак назвал бригаду судей «козлами», однако спустя сутки извинился.

Александр Егоров, оценивая работу Матюнина в той встрече, назвал отмененный гол Ригони – больной ошибкой для российского судейства. Сам рефери признал свою вину, но наказания не получил. Месяц он поработал в ФНЛ, а затем вернулся в РПЛ.



В конце октября Матюнин вновь дал повод вспомнить свою фамилию в негативном контексте. В матче 14-го тура «Краснодар» — «Оренбург» (1:1) он показал Маркусу Бергу прямую красную карточку за борьбу с соперником. После игры швед признался, что его удивило такое решение арбитра, а «быки» подали апелляцию в КДК. В результате красную карточку форварду отменили.



Василий Казарцев



Матчи в РПЛ в качестве главного судьи: 11

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Василий Казарцев оказался замешан сразу в трёх громких судейских скандалах. Во-первых, своими спорными решениями в матче 13-го тура «Оренбург» — «Крылья Советов» арбитр спровоцировал потасовку прямо на поле, а затем удалил Анюкова и обоих тренеров команд. За это ему хорошенько «досталось» после игры.



«Ну что тут говорить? Все видели. Трибуны очень чётко чувствуют, что происходило в очередной раз с товарищем Казарцевым. Пусть с этим разбираются компетентные органы. Всё здорово, всё хорошо, но кому такой футбол нужен? Вопрос по моему удалению. На меня напали, и я получил красную карточку. Вообще прекрасно, здорово. И мне сказали: „Иди разбирайся с Божовичем лично“. Великолепно. Это слова главного судьи», — говорил наставник «Оренбурга» Владимир Федотов на пресс-конференции.



Во-вторых, в игре 17-го тура между «Динамо» и «Ростовом» арбитр в концовке встречи поставил спорный пенальти в ворота жёлто-синих, который привёл к победе москвичей. Валерий Карпин такое решение судьи встретил саркастической улыбкой, а после матча заявил, что назначать такие пенальти – это просто смешно.



В-третьих, обслуживая недавний матч «Краснодар» — ЦСКА, Казарцев просто «убил» «армейцев». Приняв несколько спорных решений в пользу хозяев, он буквально лишил москвичей шансов на победу. В итоге после игры Виктор Гончаренко, ругаясь, высказал арбитру свои претензии, а Евгений Гинер по мотивам судейства рефери сделал одно из своих самых скандальных и громких заявлений.

Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму! Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча его клуба с «Краснодаром».

Алексей Еськов



Матчи в РПЛ в качестве главного судьи: 9

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для Алексея Еськова нынешний сезон пока складывается отвратительно. Из-за надрыва ахиллова сухожилия на международном матче, арбитр был вынужден пропустить пять туров на старте чемпионата России, в том числе главное московское дерби, на которое был назначен главным судьей. Оправившись после повреждения, он провёл несколько неплохих матчей, но в 17-м туре так начудил, что заработал отстранение.



Во встрече «Оренбурга» с «Ахматом» Еськов ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев и принял ещё несколько спорных решений. В итоге после окончания встречи Владимир Федотов в очередной раз раскритиковал бригаду арбитров, а Александр Егоров признал ошибки рефери и заявил, что в следующем туре Еськов работать не будет. Впрочем, арбитр пропустил не только 18-й, но и 19-й тур.



Михаил Вилков



Матчи в РПЛ в качестве главного судьи: 9

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Пожалуй, ни об одном российском арбитре не говорили в первую часть сезона РПЛ так часто, как о Михаиле Вилкове. Сейчас он – главная суперзвезда российского судейства. За прошедшие 19 туров РПЛ Вилков лишь преумножил собственную популярность благодаря своим спорным решениям. Вот, для наглядности, краткая хронология работы рефери.



«Локомотив» — «Рубин», 1:1. 1-й тур



Вилков засчитал гол «Локомотива», забитый с нарушением правил. Егоров признал ошибку рефери.



«Тамбов» — «Спартак», 2:0. 3-й тур



Вилков не назначен пенальти в ворота «Тамбова» (игра рукой). Егоров вновь признал ошибку арбитра.



«Локомотив» — Зенит, 1:0, 11-й тур



Вилков не назначил пенальти в ворота «Локомотива» за фол на Оздоеве. Его ошибку признал бывший судья Игорь Федотов, а экс-футболист сине-бело-голубых Алексей Игонин резко раскритиковал арбитра за такое решение.

Вилков — суперзвезда. «Зениту» с ним не повезло А ЦСКА, «Спартаку» и всем остальным — тем более.

«Зенит» — ЦСКА, 1:1. 15-й тур



Вилков принял несколько спорных решений в матче и разжёг очередной громкий судейский скандал.



«Оренбург» — «Уфа», 0:0, 16-й тур



Вилков не назначил пенальти в ворота «Уфы». За это его раскритиковал Владимир Федотов.



15 ноября, конференция РФС



Президент РФС Александр Дюков объявил, что Вилков будет отстранен на три тура.



«Зенит» — «Спартак», 1:0, 18-й тур



Несмотря на отстранение, Вилков получил назначение на дерби двух столиц. Во время матча «Зенита» и «Спартака» он отвечал за работу VAR. Именно после той встречи Доменико Тедеско обрушился на судейскую бригаду с резкой критикой.