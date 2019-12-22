«Монако» разгромил конкурента. Соло Головина перед четвёртым голом – красота!

Перед матчем «Монако» с «Лиллем» появлялась противоречивая информация по поводу будущего Леонарду Жардима. Одни источники утверждали, что главный тренер монегасков может быть уволен, если команда не добьётся победы над «догами», а другие писали о решённой судьбе португальца, который должен покинуть клуб вне зависимости от результата игры 19-го тура Лиги 1. Сообщалось о состоявшихся переговорах руководства клуба с Лораном Бланом, возглавлявшим ранее «Бордо», «ПСЖ» и сборную Франции. Напомним, во вторник «Монако» проиграл первый трофей в нынешнем сезоне, уступив дома в 1/8 финала Кубка лиги как раз «Лиллю» (0:3).

Жардима снова могут уволить из «Монако». Тренера спасёт только победа Вице-президент клуба Олег Петров недоволен результатами и отношением португальца к молодым игрокам.

Цель монегасков в чемпионате – попадание в лигочемпионскую тройку. Перед этим туром на третьем месте находился «Лилль», а команда Жардима отставала от «догов» на шесть очков при одном матче в запасе. На кубковую встречу тренер «Монако» не поставил нескольких игроков основы, которых приберёг к субботе, но Александр Головин отыграл все 90 минут.

В игре чемпионата Франции полузащитник сборной России действовал с первых минут на позиции одного из двух центрхавов в тактической схеме 5-2-2-1. Обратил на себя внимание тот факт, что Жардим разбил результативный дуэт форвардов Виссам Бен-Йеддер – Ислам Слимани. Алжирец, не реализовавший пенальти в ворота «догов» в кубковой встрече, впервые остался на скамейке в матче Лиги 1.



Началось всё для «Монако» так же грустно, как четыре дня назад. Тьемуэ Бакайоко, напарник Головина в центре полузащиты, прозевал открывание Нанитамо Иконе за спину. Полузащитник «Лилля» проникающей передачей вывел Виктора Осимхена один на один, и нигериец открыл счёт. К слову, в матче на Кубок лиги Осимхен тоже стал автором первого мяча, после чего плохо себя почувствовал и попросил замену, но теперь снова появился на поле.



Тем не менее монегаски ещё до перерыва забили дважды. В первом тайме они превратили в голы все свои попадания в створ: удары – 7:6 (в створ – 2:4). Сперва игрок «Лилля», почувствовал за спиной приближение Головина, растерялся и подарил мяч Бен-Йеддеру. Форвард хозяев продвинулся вперёд, после чего сделал своевременную передачу убегавшему к воротам Желсону Мартиншу. Во втором голевом эпизоде «Монако» удалась атака на скорости: правый латераль Рубен Агилар вырезал шикарный кросс, а Бальде Кейта сыграл головой на опережение.



Головин совершил несколько опасных подач со «стандартов», которые тоже могли завершиться взятием ворот. Кроме того, россиянин получил жёлтую карточку за фол на игравшем справа в полузащите Ренату Саншеше. Ещё один забавный момент с участием экс-игрока ЦСКА: Головин случайно сорвал атаку своей команды, наступив сопернику на ногу и оставив его без бутсы.

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Вскоре после перерыва «Монако» забил третий гол, который едва не стал копией предыдущего. Агилар опять выполнил идеальную передачу с правого фланга, а Кейта пробил головой. На сей раз голкипер Мик Меньян отбил удар, однако Бен-Йеддер добил мяч в сетку. Монагески продолжили наказывать «Лилль» за частые потери на своей половине и в средней линии. План Жардима на игру работал почти безупречно.

На 65-й минуте Головин сделал четвёртый гол хозяев. Наш полузащитник подхватил мяч на половине поля «Лилля», ловким движение обыграл у штрафной опытного Жозе Фонте и отдал передачу под удар Агилару. Но латераль не стал бить, а поделился мячом с Бен-Йеддером, который оформил дубль. У лучшего снайпера чемпионата Франции стало 13 голов в 16 турах.



При счёте 4:1 матч, по сути, закончился. Хозяева полностью контролировали игру, а гости ни разу не попали в створ: удары во втором тайме – 8:3 (в створ – 4:0). В концовке капитан «Монако» Камиль Глик забил пятый гол после подачи со штрафного. Правда, передачу ему сделал не Головин, а Адриен Силва. Российский полузащитник всё равно провёл солидный матч: один удар, пять ключевых передач, три перехвата, два отбора и два выноса мяча.



Монегаски одержали шестую победу в девяти последних турах, продлили беспроигрышную серию в чемпионате Франции до четырёх матчей. Зона Лиги чемпионов всё ближе. Как можно уволить Жардима после такой победы?