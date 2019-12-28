Кто лучший полузащитник года в РПЛ?

Продолжаем подведение итогов 2019 года. Теперь очередь выявить лучшего полузащитника РПЛ. Кто из них проявил себя в уходящем году лучше всех? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
— На позицию лучшего полузащитника 2019 года много кандидатур. Оздоев смазал концовку сезона, очень неубедительно. Влашич и Крыховяк подобрались близко, но помимо них есть Алексей Миранчук. Алексей хорошо провёл этот год. Влашич смотрится поэффективнее, но у ЦСКА нет результата. Это стоит учитывать. Крыховяк последние матчи провалил. Всё-таки, лучший полузащитник 2019 года — Алексей Миранчук.
Валерий Газзаев, бывший главный тренер ЦСКА:
— На меня произвёл впечатление Крыховяк. Ещё могу отметить Влашича, но двух мнений быть не может, поэтому остановлюсь на поляке. Всё-таки игроки, которые выполняют оборонительную работу – важны.
Валерий Рейнгольд, бывший полузащитник «Спартака»:
— Прилично прибавил Оздоев, выберу именно его. Магомед забивал, играл, как опорника, так и простого центрального полузащитника. Он работоспособный, приносил большую пользу для своей команды. Мне очень понравилась его игра в этом году.
Александр Горшков, бывший полузащитник «Зенита»:
— Вильмар Барриос. Колумбиец хорош в отборе, цепок, цементирует середину поля у «Зенита». С приходом Барриоса «Зенит» стал чемпионом, сейчас идёт с отрывом на первом месте, в том числе благодаря тому, что надёжно закрыт центр поля, нападающие больше сконцентрированы на атаку. Бойцовский характер у Вильмара.
Александр Мостовой, бывший нападающий сборных СССР, СНГ и России:
— Если говорить про игрока оборонительного плана, то это Барриос. С первых его игр за «Зенит» был виден уровень функциональной готовности. Ему может не хватает острой передачи, каких-то моментов в технике, но черновую работу он выполняет на зависть другим футболистам. Очень хорошо, что под него есть футболисты, которые могут созидать, хотя и он этими качествами обладает. Если говорим про атаку, то Бакаев, конечно. С первых туров он делал то, что нравится людям, тем более, когда играешь в «Спартаке». Идёт в обводку, обыгрывает, нестандартно старается играть.
Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:
— Лучший полузащитник года – Дмитрий Баринов. Он заметно прибавил и у него виден прогресс. И, что самое главное, отсутствие ключевого игрока сразу видно на поле, и его отсутствие бросается в глаза, он очень влияет на механизм игры «Локомотива». Также хочу отметить прекрасную самоотдачу и отличный выбор позиции со стороны Дмитрия.
Евгений Алдонин, бывший полузащитник ЦСКА:
— На общем фоне выделялся Влашич. Он тот игрок, который постоянно занимается конструктивом, опасен у чужих ворот, является лидером команды и показывал стабильную игру на протяжении всего 2019 года.
Наше мнение
Максим Ерёмин, обозреватель «Чемпионата»:
— Тянет назвать кого-то из молодых, но всё-таки Крыховяк. Мужик исключительный, с такими легионерами приходит вера в будущее РПЛ. Пока некоторые «звёзды» из «Локо» (маленький инсайд) сильно тоскуют по дому, он врывается в Россию после «Севильи», «ПСЖ» и АПЛ и землю грызёт. Не говорю уж о том, насколько поляк универсален — до сих пор непонятно, где Гжегож лучше: в разрушении или созидании (Сёмин ставил его даже центральным защитником). В условиях вечной ограниченности состава такой игрок суперценен. В России футболисты с именем чаще затухают (привет Шюррле), но поляк ментально устойчив и держит стабильный уровень. Просел только в последний месяц, но там у команды был общий глобальный спад. Плюс ещё и регулярно в одиночку приносил очки, забивая дальними ударами в стиле Глушакова из чемпионского сезона. Если с Мариу селекция «Локо» угадала настолько же, по весне у них будет сильнейшая полузащита в лиге — напару с «Зенитом».
Мнение читателей
hawk77:
— Крыховяк и Барриос. Зелимхану ещё рановато. Стабильности не хватает.
parovozekb:
— Крыховяк. Барриос тоже силен, но у «Зенита» в средней линии все хорошо. А поляк тащил иногда откровенно слабый «Локомотив».
chirik:
— Из всех перечисленных, Влашич вне конкуренции, сколько он делает в ЦСКА — не делает ни один другой игрок из списка. И на данный момент он незаменимая фигура в клубе, результат во многом зависит от него.
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- 28 декабря 2019
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