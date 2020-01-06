Каким был футбольный мир, когда мы встречали 2010-й

Аршавин во второй раз получил номинацию на «Золотой мяч», а сборная России не вышла на чемпионат мира.

Давайте вспомним, что происходило в футболе, когда наступало новое десятилетие.

Россияне в Англии

Зимой Андрей Аршавин перешёл в «Арсенал» — сделка был оформлена чуть ли за 30 секунд до закрытия трансферного окна. Сумма трансфера составила 15 млн фунтов стерлингов, но недостающие средства агент игрока искал в последний момент: «Переговоры шли до последнего момента. Нам нужно было получить дополнительные £ 1,2 млн, когда до закрытия окна оставался час. В конце концов, я нашёл для русских необходимую сумму», — рассказывал Йон Смит. Покупка Аршавина на тот момент стала самой крупной сделкой «Арсенала» в истории. В этом же году нападающий получил вторую номинацию на «Золотой мяч».



Летом покорять Англию отправились ещё два россиянина: сначала Юрий Жирков уехал из «Анжи» в «Челси», а через месяц Динияр Билялетдинов перешёл из «Локомотива» в «Эвертон», подписав контракт на пять лет.

Лига чемпионов

Летом 2008 года «Барселону» возглавил Хосеп Гвардиола, который сразу же начал с чистки состава. Из клуба тогда ушли Деку, Роналдиньо, Эскерро, Дзамбротта и Тюрам, а пришли – Дани Алвес, Александр Глеб, Жерар Пике и Сейду Кейта. В свой первый же сезон в «Барсе» Гвардиола взял чемпионство, а спустя две недели и Лигу чемпионов. В финале в Риме «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

Самый дорогой трансфер

Летом 2009 года Криштиану Роналду перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Реал Мадрид» за рекордные на тот момент 93,4 млн евро. Мадридский клуб охотился за португальцем со времен «Спортинга», но тогда «Юнайтед» перебил предложение «Реала», а после просто не отпускал. В 2008 году испанцы пошли в атаку: президент клуба Рамон Кальдерон открыто заявил, что готов купить Роналду за любые деньги. «Юнайтед» посчитал это агрессивным ведением переговоров и написал на «Реал» жалобу в ФИФА, а Криштиану сказали, что в этом сезоне он точно никуда не уйдёт. В июне 2009 года новым президентом мадридского клуба стал Флорентино Перес. Он предложил «Юнайтед» 93,4 млн евро, клуб и лично сэр Алекс Фергюсон дали добро на трансфер. В «МЮ» сразу дали понять: дело в спортивном принципе, а не деньгах. Так или иначе, переход Роналду в «Реал» за такую сумму денег прогремел на весь мир – это был рекорд.

«Золотой мяч»

Декабрь 2009-го, в списке номинантов на «Золотой мяч» — Криштиану Роналду, который выиграл его в прошло году, молодой Лионель Месси, Хави, Андрес Иньеста, Самуэль Это’О, Кака, Златан Ибрагимович, Уэйн Руни, Дидье Дрогба, Стивен Джеррард, Андрей Аршавин, Жулио Сезар, Фрэнк Лэмпард и другие. Впервые в истории победитель набрал 473 балла из 480 возможных, отрыв от второго места составил 240 очков. Им стал 22-летний Лионель Месси – для аргентинца это был первый «Золотой мяч» в карьере.

РФПЛ

У РПЛ тогда было другое название, другой логотип, система «весна-осень» и новый лимит на легионеров (было 7+4, стало 6+5). В чемпионате тогда играли «Москва», «Сатурн», «Томь», «Спартак-Нальчик», «Амкар», «Кубань» и «Химки», но уже в тот год один клуб из этого списка оказался на грани исчезновения. У «Москвы» уже начались финансовые проблемы, из-за чего руководству пришлось расстаться со многими игроками.

Чемпионом-2009 во второй раз подряд стал «Рубин» Курбана Бердыева.

10 лет первому чемпионству «Рубина». Как это было В 2008-м футбольная Россия поняла, насколько выдающийся тренер Курбан Бердыев.

Марибор

В 2008-м Россия стала третьей на Евро, в середине 2009 года стала шестой в рейтинге ФИФА (выше Англии, Португалии, Хорватии, Франции и Аргентины), а осенью того же года потеряла шансы поехать на чемпионат мира — 2010. Ту ночь в Мариборе, когда мы проиграли Словении со счётом 0:1, болельщики вспоминают до сих пор.