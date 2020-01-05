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«Ливерпуль» — «Эвертон» — 1:0, 5 января 2020 года, обзор матча

«Ливерпуль» — «Эвертон» — 1:0
Николай Егорычев
«Ливерпуль» непобедим. Даже молодёжь Клоппа сильнее «Эвертона»
Победный гол на счету 18-летнего парня.
Футбол / Англия 0

В 1/32 финала Кубка Англии сошлись «Ливерпуль» и «Эвертон». Юрген Клопп в очередной раз пренебрёг кубковым матчем – немецкий специалист выпустил резервный состав, разбавленный несколькими игроками основной обоймы. Один из них – Джеймс Милнер – получил травму в начале встречи и был заменён на 8 минуте. «Эвертон», в свою очередь, вышел на поле в боевом сочетании.

В этом матче состоялся дебют Такуми Минамино за «Ливерпуль». Японец вышел в центре нападения, что происходило с ним крайне редко по ходу карьеры. Такуми часто «опускался» в поисках мяча, разгонял атаки и активно участвовал в прессинге. Минамино имел возможность забить в первом тайме, но не смог подстроиться под верховую передачу от Ориги. На 70 минуте встречи Такуми был заменён. Японец в «Ливерпуле» чуть больше двух недель и только адаптируется к требованиям Клоппа. Было бы странно требовать и ожидать от Минамино сразу же результативной игры.

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В январе к «красным» приедет крутейший японец Такуми Минамино.

В первом тайме «Эвертон» преимуществом владел и создал как минимум четыре опасных момента. Трижды «Ливерпуль» выручил Адриан, а незадолго до перерыва Калверт-Льюин едва не замкнул фланговую передачу. «Ливерпуль» с трудом доходил до чужой штрафной. Первый шанс для «красных» Дивок Ориги создал лишь на 41 минуте, но Пикфорд потащил удар бельгийца в дальний угол.

Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2020, воскресенье. 19:01 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Джонс – 71'

«Ливерпуль» перехватил инициативу сразу после перерыва.Неплохо смотрелась молодёжь, которую выпустил в большом количестве Клопп. Единственный гол в матче забил Кёртис Джонс – 18-летний хавбек нанёс отличный удар из-за штрафной, мяч от перекладины залетел в ворота. «Эвертон» не выручил даже голкипер сборной Англии. Неплохо смотрелся правый защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс. Юный валлиец активно подключался к атакам, а во втором тайме нанёс хлёсткий удар из-за пределов штрафной.

В середине второго тайма матч стал более похож на дерби. «Эвертону» пришлось отыгрываться, а «Ливерпуль» поймал кураж. Почти сразу после забитого мяча, Джонс получил сзади по ногам от Шнейдерлена. Алекс Окслейд-Чемберлен, вышедший на поле вместо Минамино, имел шанс удвоить преимущество. За десять минут до финального свистка «Ливерпуль» окончательно успокоился. Не последнюю роль в этом сыграл как раз Окслейд-Чемберлен, который дирижировал атаками и придерживал мяч. Карло Анчелотти выпустил на поле Мойзе Кина и Бернарда, но «Эвертон» не смог соорудить даже подобие финального штурма.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 Кубка Англии, однако главная проблема кроется в следующей стадии турнира. «Красные» не могут пройти дальше 4-го раунда вот уже четыре года. В 2015 году «Ливерпуль» дошёл до полуфинала, где уступил «Астон Вилле». На этот раз Юрген Клопп смог обойтись без лишних усилий, хотя травма Джеймса Милнера добавила тренеру головной боли.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Clive Brunskill/Getty Images

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