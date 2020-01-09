Главой наших судей стал венгр Кашшаи. Его ляпы выбивали Украину с Евро, а «Барсу» — из ЛЧ

Новым главой департамента судейства РФС назначен Виктор Кашшаи. Многие помнят бывшего венгерского арбитра по матчам Лиги чемпионов, Евро и другим международным турнирам. Карьеру судьи он закончил относительно недавно (30 декабря), но уже сейчас готов приступить к работе в новой должности.
Карьера судьи
Карьера арбитра началась для него в 2003 году. Тогда Виктор Кашшаи впервые судил еврокубковый матч между хорватским «Камен Иградом» и люксембургской «Этцеллой». Любопытно, что он показал красную карточку в своём первом же матче, удалив Антонио Ковача за две жёлтые карточки.
Судейство на уровне сборных Виктор начинал с юношеского Евро-2005, где выступали футболисты до 19 лет. Там он работал на трёх встречах, среди которых был полуфинал. Этот турнир стал для него первым трамплином на крупные соревнования в большом футболе.
Настоящим прорывом для венгра стал 2010 год, когда Виктор попал в список арбитров, обслуживавших матчи ЧМ в ЮАР. На том турнире Кашшаи стал одним из трёх самым молодых судей в истории мундиалей (ему было 33). Вместе с квалификацией он обслужил 7 игр: 3 в отборе и ещё 4 на самом чемпионате мира. Особенно примечательным вышел полуфинальный матч между Германией и Испанией: в нём не было показано ни одной жёлтой карточки.
Верхом клубной карьеры для Кашшаи стал финал ЛЧ-2011, в котором он отсудил встречу «МЮ» и «Барселоны». Но были в его карьере и неудачные периоды.
Неудачи Кашшаи
Несмотря на внушительный список топ-матчей, на которых работал Кашшаи, многим этот рефери запомнился грубыми судейскими ляпами. Один из самых громких случился, когда «Барселона» сокрушительно уступила «Баварии» по итогам двух матчей (0:7). Виктор Кашшаи судил первую встречу, которая закончилась со счётом 4:0 в пользу немцев, и многие посчитали, что три из четырёх мячей были засчитаны несправедливо. На этом претензии не ограничились: в той же игре рефери не поставил два чистых пенальти в ворота каталонцев.
Матч Украина — Англия на Евро-2012 тоже вошёл в список худших для Кашшаи. Хозяевам турнира требовалась победа над англичанами для выхода в плей-офф, но уже на 45-й минуте Уэйн Руни испортил планы украинцев и забил гол. Украина бросила все силы в атаку, и Марко Девич забил ответный мяч. Арбитру показалось, что Джон Терри вынес мяч с линии ворот, но позже повтор показал правду: на самом деле, мяч уже находился за линией. Гол был чистым.
Ещё один матч ЛЧ «Шахтёр» — «Манчестер Сити» тоже не обошёлся без ошибок Кашшаи. В нём был назначен крайне нелепый пенальти, и в том эпизоде снова пострадали украинцы. В том эпизоде Рахим Стерлинг вошёл в штрафную, но споткнулся о газон. Рефери был в неудобной позиции и посчитал, что было касание по ногам. Даже Стерлинг улыбнулся решению поставить пенальти, но делать было нечего и пришлось забивать — до появления VAR на тот момент ещё было далеко.
К слову о VAR, именно Кашшаи был первым судьёй, который назначил пенальти после просмотра видеоповтора. Это было в матче клубного чемпионата мира 2016, в котором встречались колумбийский «Атлетико» и японская «Косима» (0:3).
Теперь Виктор Кашшаи попробует вывести на новый уровень российских судей. Посмотрим, получится ли у него это лучше, чем у Егорова.
- 9 января 2020
-
21:52
-
21:37
-
21:31
-
21:06
-
21:06
-
20:55
-
20:44
-
20:16
-
20:01
-
19:52
-
19:37
-
19:18
-
19:12
-
18:55
-
18:52
-
18:48
-
18:38
-
18:30
-
18:15
-
18:02
-
17:53
-
17:52
-
17:42
-
17:33
-
17:11
-
17:08
-
17:08
-
16:58
-
16:55
-
16:49
-
16:46
-
16:22
-
16:09
-
16:01
-
15:45