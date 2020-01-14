Трансферы в Европе. Претенденты на Чалова и Смолова купили других форвардов

Работа европейских клубов на зимнем трансферном рынке приносит первые результаты. За последнюю неделю состоялось несколько любопытных переходов.



Трансферы первой недели 2020 года в Европе Новости из АПЛ, Примеры, Серии А и Бундеслиги.

Райан Бабель, из «Галатасарая» в «Аякс»

Форвард сборной Нидерландов подписал контракт с родным клубом, из которого в 2007 году перешёл в «Ливерпуль». Однажды Бабель уже возвращался в амстердамский клуб свободным агентом – на сезон-2012/2013. Теперь «Аякс» арендовал его у «Галатасарая» за 1,55 млн евро до лета 2020-го. Тренеру Эрику тен Хагу потребовался новичок в атаку в связи с травмами Квинси Промеса и Давида Нереса. Клуб из Стамбула этим трансфером чуть-чуть разгрузил бюджет. В нынешнем сезоне Бабель сыграл 20 матчей, забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

Диего Демме, из «РБ Лейпциг» в «Наполи»

Центральный полузащитник, запомнившийся российским болельщиками по матчам «РБ Лейпциг» с «Зенитом» в Лиге чемпионов, продолжит карьеру в Серии А. Демме выступал за «быков» в течение шести лет и поднялся вместе с командой из третьего дивизиона в Бундеслигу, можно сказать, стал талисманом клуба. Так что было сложно представить его уход из «РБ Лейпциг». Тем не менее немцы приняли предложение «Наполи» в размере 12 млн евро. В нынешнем сезоне Демме принял участие в 24 матчах и забил один гол (как раз в ворота «Зенита»).

Маттиа Кальдара, из «Милана» в «Аталанту»

В «Милане» очень рассчитывали на Кальдару, когда летом 2018-го обменивали его в «Ювентус» на Леонардо Бонуччи (обе сделки оформили как трансферы за 35 млн). Но травмы ломают карьеру многообещающему защитнику, дебютировавшему в сборной Италии. За полтора года, прошедших со дня перехода Маттиа, он сыграл за россонери всего два матча в Лиге Европы и Кубке Италии. «Аталанта» арендовала Кальдару на полтора сезона с правом выкупа. Возможно, возвращение в Бергамо, откуда он переезжал в «Ювентус» за 19 млн евро, поможет защитнику снова заиграть на топ-уровне.

Симон Кьер, из «Севильи» в «Милан»

Фактически «Милан» и «Аталанта» обменялись защитниками. В первой части сезона 30-летний капитан сборной Дании, которая, напомним, сыграет с Россией на Евро-2020, выступал на правах аренды за клуб из Бергамо. Однако Кьер принял участие всего в шести матчах, включая одну игру на групповом этапе Лиги чемпионов, а теперь «Севилья» отправила датчанина в «Милан». По договору россонери получили право выкупа Кьера. Впрочем, не факт, что и в «Милане» будущий оппонент Артёма Дзюбы и других форвардов нашей сборной получит необходимое количество игровой практики.

Патрик Кутроне, из «Вулверхэмптона» в «Фиорентину»

Воспитанник «Милана», которого пару лет назад называли «будущей звездой россонери, продержался в Англии всего полгода. Летом 2019-го «Вулверхэмптон» выкупил его у итальянского клуба за 18 млн евро, а сейчас отдал «Фиорентине» в аренду на полтора года за 3 млн евро с обязательством выкупа летом 2021-го. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах, стал автором трёх мячей и четырёх голевых передач. «Фиалки» пока находятся не так далеко от зоны вылета Серии А, так что голы Кутроны должны помочь команде избежать катастрофы.

Рауль Де Томас, из «Бенфики» в «Эспаньол»

Аутсайдер Примеры «Эспаньол» претендовал в зимнее трансферное окно на двух нападающих – Де Томаса и Фёдора Смолова. Игрок «Локомотива» шёл в списке каталонского клуба под вторым номером, его попытались бы купить в случае срыва перехода Рауля. Но «Эспаньол» всё-таки смог договориться с португальцами. Де Томас возвращается домой за 20 млн евро. Эту же сумму «Бенфика» заплатила за нападающего полгода назад мадридскому «Реалу». Де Томас успел сыграть за «орлов» всего 18 матчей, забил четыре гола (в том числе «Зениту» в Лиге чемпионов) и отдал один голевой пас.

Рауль Де Томас Фото: twitter.com/rcdespanyol

Дженк Тосун, из «Эвертона» в «Кристал Пэлас»

Ещё один клуб, который рассматривал кандидатуры из РПЛ, определился с новым нападающим. Напомним, английские СМИ сообщали об интересе со стороны «Кристал Пэлас» к Фёдору Чалову и Сердару Азмуну. В результате выбор сделан в пользу более дешёвого варианта – аренды. До конца сезона взят из «Эвертона» Дженк Тосун. Два года назад ливерпульский клуб купил турецкого форварда «Бешикташа» за 22,5 млн евро, однако Тосун не очень ярок в АПЛ. В нынешнем сезоне забил всего один гол в шести матчах чемпионата, а вот в Кубке лиги у него три голевых паса за три игры.

Брайан Фьябема, из «Тромсё» в «Челси»

«Челси» объявил о первом приобретении после снятия трансферного бана. В этом случае любопытнее сам факт перехода, нежели личность новичка, который совершенно неизвестен в Европе. Лондонский клуб заплатил «Тромсё» 600 тыс. евро за 16-летнего форварда юношеской сборной Норвегии Фьябему. Пока Брайан сыграл всего около пяти минут на профессиональном уровне, выйдя на замену в июльском матче норвежского чемпионата. Зато Фьябема регулярно забивает за национальную команду своего возраста. Контракт заключён на 3,5 года.

Пепе Рейна, из «Милана» в «Астон Виллу»

«Милан» в понедельник вечером потерял одного голкипера и приобрёл другого. Пепе Рейна перешёл на правах аренды до лета в «Астон Виллу». Бирмингемский клуб взял бывшего вратаря сборной Испании на замену травмированному Тому Хитону. В нынешнем сезоне на счету Рейны лишь один матч в Серии А. Россонери в свою очередь заменили испанца Амиром Беговичем, которого арендовали у «Борнмута». До января Бегович выступал на правах аренды за «Карабах»: сыграл 17 матчей в чемпионате, Кубке Азербайджана и Лиге Европы, пропустил 16 мячей.