Странный переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи». Он точно состоялся?

Уникальный получается денёк у Кокорина.



10:03. «Чемпионат» первым сообщает о трансфере Кокорина в «Сочи» на правах аренды.



10:23. «Сочи» подтверждает информацию «Чемпионата».



14:56. Тренер Адвокат, звавший Кокорина в «Фейеноорд», сожалеет о выборе Кокорина.



16:22. Кокорин попадает в заявку на товарищеский матч «Зенита» против катарского «Уль-Увайнах».

16:48. Семак пишет у себя в «инстаграме», что его мнение на счет Кокорина не менялось и нападающий ему по-прежнему нужен.



17:00. Кокорин выводит «Зенит» на поле с капитанской повязкой.



17:06. Кокорин забивает свой первый гол с тех пор как попал в тюрьму.

После этого, Кокорин забил еще несколько мячей и отдал красивую голевуху Дзюбе. Все происходящее в Катаре как бы кричит, что «Зенит» не торопится расставаться со своим нападающим. Вообще, это редкий случай, когда футболист проводит свой матч за старую команду, хотя уже перешел в новую. Обычно сразу после объявления о трансфере футболист сразу же переезжает в новую команду.



Наши источники подтверждают, что новость об уходе Кокорина стала неожиданностью для тренеров «Зенита». Похоже, Семак абсолютно искренне говорил, что нуждается в форварде. Во всех интервью тренер придерживался одной линии – еще с тех пор, как Кокорин только попал в тюрьму. Один раз даже настолько встал на сторону футболиста, что позволил себе в «инстаграме» весьма спорное утверждение. Сказал, что поступок Кокорина позволяли себе 99% мужского населения. Позже тот пост Семак удалил и принес извинения. В том числе эта история показывает отношение тренера к игроку.



Сейчас вызывает вопросы позиция гендиректора «Зенита» Медведева. Он сказал 9 января, что Кокорин никуда не уйдет – в том числе в аренду. А тут бац! Хотелось бы уточнить, а) почему ситуация изменилась, б) когда, и в) с чьей конкретно подачи? Пока же можно сделать предположение: в том, что Семак принципиально отдал Кокорину капитанскую повязку, был сигнал высшему руководству.



И вот тут стоит задать вопрос: а мнение главного тренера в нынешнем «Зените» имеет хоть какой-то вес? Ситуация предельно простая: он говорит, что игрок ему нужен, а этого игрока берут и отправляют в фарм-клуб. Как после этого Семак будет чувствовать себя в коллективе? Как будет управлять другими футболистами? А, казалось, такой человек имеет право на то, чтобы его голос уважали. Хоть «Зенит» и вылетел из еврокубков (наравне со всеми нашими клубами), но все же Семак привел питерцев к долгожданному чемпионству и сейчас идет с отрывом в 10 очков в таблице РПЛ.

И – кстати – мы ни про кого больше не забыли? А сам-то Кокорин точно хочет уходить в «Сочи»? Пока из слов его отчима скорее кажется, что нет. Да, он оказался в уникальной ситуации, просто потому что мало футболистов такого уровня попадают в тюрьму. Нападающий должен быть благодарен «Зениту» за поддержку. Мамаев такую и близко не получил от «Краснодара». Это не значит, что Галицкий отнесся неправильно. Просто фиксирую, насколько разным было отношение клубов к своим футболистам.



Однако такое не лишает Кокорина базовых прав. Он – если мы говорим про нормальный мир, а не про современный российский футбол – не обязан переходить в «Сочи», если сам того не хочет. Есть контракт, который действует до конца нынешнего сезона. Как правило, такое предполагает, что футболиста без его желания можно отправить в дубль или в «Зенит-2», но не в сторонний клуб. Если Кокорин не хочет уходить в «Сочи», то по идее за него это просто не могут решить. Тем более если этого еще и не хочет главный тренер. И вот тут снова хочется спросить: кто и что решает в сегодняшнем «Зените»?



В товарищеском матче «Зенита» с «Уль-Увайнах» вся команда играла на Кокорина. И дело не только в его 3+1 по системе «гол+пас». Показателен даже локальный эпизод: Дзюба, выходя один на один с вратарем, отдал пас Кокорину, который находился в менее выгодной позиции для удара.

Что творит Кокорин! Получил капитанскую повязку «Зенита» и сделал хет-трик за один тайм! Возможно, это последний матч форварда за питерский клуб.

В свою очередь, «Сочи» сейчас проводит сбор в Турции. Интересно, администраторы «Зенита» купили билеты для Кокорина на сегодня, на завтра или еще вообще не получали указаний о такой покупке? В этом плане о многом говорит и отсутствие какой-либо информации о переходе Кокорина на сайте и в «твиттере» «Зенита».



В ситуации, когда тяжело добиться полновесных комментариев от действующих лиц, приходится делать предположения. Позволю себе последнее: если где-то наверху передумали, что отсидевший Кокорин нужен «Зениту», то решить это стоило до сентября 2019 года, когда с футболистом переподписали контракт.



А если на него в «Зените» рассчитывают и в дальнейшем, то вместе с информацией об аренде в таких случаях появляются новости и о продлении действующего договора. Но об этом ничего не слышно…