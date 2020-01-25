Братья Березуцкие вернутся в ЦСКА. Их уже ждут в команде

ЦСКА обыграл «Дандолк» в товарищеском матче благодаря дублю Сигурдссона



Московский ЦСКА и ирландский «Дандолк» провели товарищеский матч в Кампоаморе (Испания) на стадионе «Пинатар Арена». Финальный свисток зафиксировал победу российской команды со счётом 2:0.



Автором обоих голов стал исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон на 5-й и 12-й минутах встречи. В середине первого тайма Сигурдссон мог забить и третий мяч, но ему не удалось реализовать пенальти.

ЦСКА завершил первую часть нынешнего сезона на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. В 20-м туре «армейцы» сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 29 февраля, начало — в 14:00 мск.

РФС признал выборы президента РПЛ недействительными



Избирательный комитет Российского футбольного союза признал, что при проведении выборов президента Российской Премьер-Лиги 16 января не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.



Премьер-Лигу обязали провести новые выборы президента в течение следующих трёх месяцев в полном соответствии с принципами и требованиями уставов ФИФА и УЕФА, типового избирательного кодекса ФИФА, устава и избирательного регламента РФС.



РПЛ может обжаловать решение Футбольного союза страны в течение трёх рабочих дней.



Напомним, в январе Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ. Соответствующее решение приняли клубы турнира на общем собрании. 58-летний функционер занимает этот пост с ноября 2007 года.

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Источник: братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА



Бывшие игроки ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие возвращаются в московский клуб, сообщает в своём «телеграм»-канале журналист Нобель Арустамян.



Согласно информации источника, братья уже контактировали с президентом «армейцев» Евгением Гинером и генеральным директором Романом Бабаевым. Какие должности займут Березуцкие в ЦСКА, пока остаётся неизвестным. Ожидается, что в ближайшее время они отправятся в расположение команды в Кампоамор, где она проводит зимние сборы. После общения с футболистами и тренерским штабом Алексей и Василий должны будут определиться, в каком направлении они бы хотели работать в клубе. Отмечается, что наиболее вероятным вариантом трудоустройства братьев Березуцких в стане «армейцев» является работа в селекционном отделе.

Мамаев забил дебютный гол за «Ростов»



Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев стал автором третьего гола жёлто-синих в товарищеском матче с «Ригой» (3:1). 31-летний россиянин отличился на 63-й минуте, реализовав пенальти. Для Мамаева этот мяч стал дебютным за команду из Ростова-на-Дону.



Напомним, Павел стал игроком «Ростова» в конце сентября 2019 года. Ранее хавбек защищал цвета «Краснодара», московского ЦСКА и столичного «Торпедо».



«Ростов» завершил первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. В 19 встречах команда Валерия Карпина одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Комличенко проходит медосмотр в «Динамо»



Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко в данный момент проходит медицинское обследование перед переходом в московское «Динамо».



Ранее чешский клуб объявил, что 24-летний футболист близок к переходу в команду из столицы России. Уточнялось, что Николай улетел в Москву для прохождения медосмотра перед трансфером. При этом «Чемпионат» до этого сообщал, что сегодня, 24 января, форвард пройдёт медобследование в «Динамо».



Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Млада-Болеслав» он перешёл в январе 2019 год, сумма трансфера составила € 400 тыс. В нынешнем сезоне российский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Чехии (во всех — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (двух — с пенальти), а также получил шесть жёлтых карточек и одну красную. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Хавбек «Марселя» Сансон стал одной из главных трансферных целей «Зенита»



Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» хочет усилить полузащиту в зимнее или летнее трансферное окно. Одной из главных трансферных целей для питерцев является полузащитник «Марселя» Морган Сансон. Француз идёт под одним из первых номеров в списке на усиление и очень интересен руководству клуба и тренерскому штабу сине-бело-голубых.



В текущем сезоне Сансон принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету 25-летнего хавбека 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт полузащитника с «Марселем» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 28 млн. На его счету 10 матчей и 2 забитых мяча в составе молодёжной сборной Франции.

Сансон – трансферная цель «Зенита». Кто это такой Топовое приобретение для РПЛ.

«Зенит» объявил об уходе Краневиттера



«Зенит» в своём официальном «твиттере» объявил об уходе из команды полузащитника Матиаса Краневиттера.



«Зенит» и аргентинский полузащитник достигли договорённости о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов», — говорится в сообщении клуба.



Ранее сообщалось, что Краневиттер продолжит карьеру в мексиканском клубе «Монтеррей».



Матиас перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в четырёх матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербургским клубом был рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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«Челси» и «Вест Хэм» отказались платить за Чалова € 30 млн



Форвард ЦСКА Фёдор Чалов, скорее всего, останется в московском клубе до конца текущего сезона, сообщает Daily Star.



Согласно информации источника, в подписании 21-летнего нападающего «армейцев» были заинтересованы «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед», однако оба клуба отказались платить за футболиста € 30 млн, которые хотел выручить с его продажи ЦСКА. Отдавать же игрока в аренду руководство московского клуба отказалось.



Чалов является воспитанником ЦСКА и защищает цвета клуба с 2016 года. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Черышеву диагностирована травма задней поверхности бедра



Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не поможет команде в ближайших матчах.

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, по итогам медицинского обследования 29-летнему россиянину была диагностирована травма задней поверхности бедра левой ноги.



Точные сроки возвращения Дениса в строй не уточняются, однако, как правило, восстановление от подобного повреждения занимает не менее двух недель.



Напомним, Черышев принял участие в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой», который состоялся 19 января и завершился разгромным поражением «летучих мышей» со счётом 1:4. Хавбек вышел на поле в стартовом составе, однако был заменён перед свистком на перерыв. После встречи главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес сообщил, что снял Дениса с игры потому, что тот не мог оставаться на поле.

Три российских футболиста получили длительные дисквалификации за ставки на матчи



Председатель комитета по этике Семён Андреев вынес решение в отношении футболистов «Машук КМВ» за ставки на матчи своей команды.



«Трое игроков нарушили регламент в отношении ставок на матчи первенства России и других матчей. Была создана рабочая группа под председательством Анзора Кавазашвили. После того, как сегодня мы пообщались с игроками, приняли решение.



В связи с нарушением статьи 18 регламента РФС по этике и статьи федерального закона назначит следующее наказание: Лезгинцеву – запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом на два года и штраф 300 тысяч рублей, Демидову – запрет сроком на один год и штраф 300 тысяч рублей. Малолеткову – запрет на один год и штраф 300 тысяч рублей. На основании статьи 43 устава РФС и статьями 45 и 47 регламента РФС по этике это решение может быть обжаловано в апелляционном комитете.



Когда процветает игра на ставках, то, скорее всего, в ближайшее время придётся рассматривать вопрос не с одним футболистом, а и с другими футболистами и тренерами. Штраф мог быть и до миллиона, а лишение – пожизненное. Мы применили не самое жёсткое наказание», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Ранее появилась информация, что президент клуба «Машук КМВ» Александр Сахтариди подтвердил, что футболисты его клуба делали ставки на спорт, в частности на свою команду.