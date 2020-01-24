Быть или не быть Сергею Прядкину руководителем Премьер-Лиги?

Ещё один конфликт в нашем футболе. РФС официально не признал выборы президента РПЛ

РФС опубликовал на своём официальном сайте заявление по итогам заседания Избирательного комитета. Главный итог заседания – признание недействительными выборы президента РПЛ. Напомним, им снова был избран Сергей Прядкин. По информации, имеющейся у «Чемпионата», это решение принято единогласно. Премьер-Лигу (на заседании присутствовали её юристы) обязали провести новые выборы в течение трёх месяцев.

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Почему РФС не признал выборы президента РПЛ

Уместно привести заявление РФС полностью. Оно состоит из пяти пунктов. Есть ещё и шестой пункт, в котором говорится, что РПЛ имеет право обжаловать данное решение в течение трёх рабочих дней.

1. Подтвердить распространение основных принципов и требований устава ФИФА, устава УЕФА, типового избирательного кодекса ФИФА, устава РФС и избирательного регламента РФС в части проведения выборов руководителей лиг – членов РФС.

2. Признать, что при проведении выборов президента РФПЛ 16 января 2020 года не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.

3. Указать, что устав РФПЛ не соответствует в отдельных частях законодательству РФ, регламентирующим документам ФИФА, уставу РФС и избирательному регламенту РФС.

4. Обязать РФПЛ привести свой устав в соответствие с действующим законодательством РФ, регламентирующими документами ФИФА, уставом РФС и избирательным регламентом РФС в срок до 30 июня 2020 года.

5. Обязать РФПЛ провести выборы президента РФПЛ в течение трёх месяцев с момента вынесения настоящего решения избирательного комитета РФС в полном соответствии с принципами и требованиями устава ФИФА, устава УЕФА, типового избирательного кодекса ФИФА, устава РФС и избирательного регламента РФС, в том числе с соблюдением:

— разумных сроков выдвижения кандидатур на пост президента РФПЛ, обеспечивающих открытость и прозрачность выборов (не позднее чем за сорок дней до даты проведения общего собрания членов РФПЛ и выборов президента РФПЛ);

— сроков формирования итогового списка кандидатов, уведомления РФС, в том числе избирательного комитета РФС, и членов РФПЛ о проведении общего собрания РФПЛ и составлении такого итогового списка (не позднее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания членов РФПЛ и выборов президента РФПЛ).

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Как Прядкина выбрали президентом РПЛ

Резюмируя написанное, приходим к выводу, что у РФС две основные претензии к РПЛ: проведение выборов с нарушением закона и отсутствие конкуренции. Прядкина избрали президентом Премьер-Лиги на новый пятилетний срок на общем собрании клубов восемь дней назад. Как сообщил официальный сайт РПЛ, было проведено досрочное голосование «в соответствии с уставом» и принято единогласное решение. Напомним, 58-летний функционер руководит лигой с 2007 года. До этого пост президента занимали Михаил Воронцов (2006-2007), Юрий Заварзин (2004-2006), Евгений Гинер (2003-2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001-2003).

На общем собрании клубы большинством голосов выступили за расширение РПЛ до 18 команд. Против этого выступили только «Зенит» и «Спартак». Сообщалось, что Прядкин, генеральный секретарь РФС Александр Алаев и директор по развитию Максим Митрофанов уговаривали руководителей клубов отказаться от идеи увеличения количества команд со следующего сезона.

Между тем, за пару дней до переизбрания Прядкина появилась информация о его вызове на допрос в следственный департамент МВД России по делу о договорном матче ПФЛ «Чайка» – «Черноморец» (3:1).

Что говорят о ситуации с выборами Прядкина

«Есть избирательный регламент РФС. Его ст. 3.2 гласит, что выборы являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки соблюдения полномочий президента, исполкома и иных органов. Здесь нас интересует слово «периодические». Предыдущий срок Прядкина ещё не закончился. Какие были основания для проведения досрочных выборов? Отставки президента не было, и его снятия за какие-то нарушения — тоже. То есть нельзя, чтобы мужики просто собрались и вдруг решили переизбрать президента. Всё делается через избирательный комитет, и это очень серьёзный процесс. В ст. 8.3 прописана необходимость уведомить избирательный комитет о назначении выборов за 40 календарных дней до голосования, то есть никакой самодеятельности не допускается», – спортивный юрист Дмитрий Васильев в интервью для «Известий».

«Согласно статье 181.4 ГК РФ решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавший участия в собрании или голосовавший против принятия оспариваемого решения. РФС не может оспорить решение общего собрания членов РФПЛ, так как не является участником РПЛ. Действующие члены организации, скорее всего, не смогут оспорить принятое решение в связи с тем, что они все присутствовали на заседании и единогласно голосовали за принятое решение (как сообщалось в СМИ)… Избрание президента организации относится к исключительной компетенции общего собрания РПЛ. Общее собрание РПЛ вправе принимать решение по вопросам, включённым в повестку дня заседания. Проект повестки дня предлагает президент РПЛ и направляет её членам организации не позднее, чем за три дня до проведения заседания. Однако члены РПЛ вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов», — из заявления юридической фирмы SILA International Lawyers в её «Телеграм»-канале.

«Прядкин был переизбран единогласно. Он показал очень сбалансированный и серьёзный подход к работе. Уверен, что следующий пятилетний срок он проведёт профессионально, а наш футбол будет двигаться вперёд. Слухи о том, что им недовольны? Когда вами все довольны, надо задуматься, в чём причина», – гендиректор «Зенита» Александр Медведев в интервью для «Чемпионата».