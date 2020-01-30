«Зенит» может купить опорника сборной Ирака Хади. Это друг Азмуна

28 января главный редактор газеты «Иракский футбол» Али Нури сообщил в своём «твиттере» о переходе в «Зенит» полузащитника сборной Ирака и клуба «Аль-Шорта» Сафаа Хади. По данным инсайдера, сделка уже почти закрыта. Как утверждает источник, большое влияние на потенциальный переход 21-летнего игрока оказал иранский нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун. Информацию о переезде Хади в Россию подтвердила затем и компания Iraqi Pro Players, которая, впрочем, не уточнила будущую команду полузащитника. Где бы Хади в результате ни оказался, стоит познакомиться с этим футболистом, ведь появление легионера из Ирака – что-то новое для РПЛ.

Сансон – трансферная цель «Зенита». Кто это такой Топовое приобретение для РПЛ.

Кто такой Сафаа Хади

Информации о Хади не так много, поскольку в Европе мало кто следит за иракским футболом. Например, на англоязычной странице сборной Ирака в «Википедии» указано, что Сафаа сыграл 27 матчей за национальную команду, тогда как Transfermarkt зафиксировал только 14 игр с участием полузащитника. Видимо, остальные встречи были неофициальными. В любом случае неплохо для 21-летнего игрока. Результативных действий на счету потенциального новичка «Зенита» пока нет.



Хади родился 14 октября 1998 года в Багдаде. Его рост – 180 см, вес – 75 кг. Сафаа является воспитанником клуба «Аманат Багдад», в составе которого и дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году, но с тех пор сменил уже три команды. Их названия тоже вряд ли что-то вам скажут: «Аль-Минаа», «Аль-Завра» и «Аль-Шорта». Будучи игроком «Аль-Завра», полузащитник выиграл золото чемпионата (сезон-2017/2018), два Кубка Ирака и один Суперкубок страны. Сыграл три матча в азиатской Лиге чемпионов. В «Аль-Шорта» Хади перешёл после того, как этот клуб завоевал чемпионство в августе 2019-го. В сентябре стал с новой командой обладателем Суперкубка страны. В общем, несмотря на молодость, этот парень уже привык побеждать. Похоже, многие в Ираке считают его лучшим футболистом страны прямо сейчас.

Чем хорош игрок сборной Ирака

Хади – опорный полузащитник, так что не стоит удивляться отсутствию у этого игрока забитых мячей и голевых передач за сборную Ирака. Однако в его характеристике от InStat отмечается, что Сафаа не только силён в разрушении: «Хади – сдерживающий полузащитник. Он показывает высокую точность передач (88%) и хороший созидательный менталитет. Включается в последнюю треть поля: 0,5 обостряющей передачи и 0,4 удара за матч». Изучая потенциального новичка «Зенита», можно также узнать, что он работоспособен, эффективен в игре на перехватах благодаря умению выбирать позицию, обладает высокой концентрацией и лидерскими качествами.

В ноябре сборная Ирана неожиданно проиграла на выезде Ираку (1:2) в отборочном цикле ЧМ-2022. Наверное, тогда Азмун с Хади и обсудили возможный трансфер в «Зенит». Сафаа совершил в том матче 47 ТТД при 81% успешных и заработал 264 балла от InStat (четвёртый результат в команде). Для сравнения Азмун получил всего 189 баллов. Судя по этой игре, Сафаа – левша, а по типажу в какой-то мере напоминает и Вильмара Барриоса, и Акселя Витселя.

Между прочим, сборная Ирака возглавляет группу, набрав 11 очков после пяти матчей, а Иран занимает лишь третье место с шестью очками (при одном матче в запасе). У команды Азмуна не самая простая турнирная ситуация.

Что ещё известно о потенциальном новичке «Зенита»

Когда сборная Ирака забила первый гол в ворота Ирана, Хади отпраздновал успех, закрыв лицо маской. Фото и видео с этим «маскарадом» стало популярным в стране. Сам Сафаа объяснил, что таким образом он решил поддержать участников массовых протестов, которые начались в октябре 2019-го. Иракские силы безопасности применяли в ходе массовых столкновений с демонстрантами боевые патроны и слезоточивый газ. Сообщалось о 496 погибших и 20 тыс. раненых.



«Считаю этот матч самым красивым, так как мы подарили радость и улыбки протестующим, – сказал Хади. – Это самое простое, что мы можем дать мученикам Ирака. Я готов принять наказание за маску».

Ещё одна любопытная история, о которой писали в СМИ, – снятие Сафаа с рейса в Катар. Его паспорт признали недействительным. Футболиста задержали, обвинив в подделке документов. В конце концов ситуацию удалось разрешить, но ошибка в бумагах создала проблемы футболисту. Хади пропустил несколько матчей.