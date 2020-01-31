Вопрос дня. Смолов всё-таки уехал в Европу. Верите в него?

За день до закрытия трансферного окна в Европе испанская «Сельта» взорвала бомбу. Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов перешёл в испанский клуб на правах аренды до конца сезона. По нашей информации, «Локо» получил за эту аренду 600 тыс. евро, а сам Фёдор предпочёл «Сельту» «Вильярреалу». Получится ли у Смолова в Виго? Мнением об этом делятся эксперты и читатели.
Дмитрий Хохлов, три года играл за «Реал Сосьедад»:
— Этот переход меня не удивляет. У Смолова должно всё получиться. Я, конечно, давно играл в Испании, думаю, что там многое поменялось, но одно осталось неизменным — высокое требование к футболистам от болельщиков и руководства команды. Фёдор должен выкладываться на все сто процентов.
Дмитрий Попов, забивал два гола «Реалу»:
— Уровень чемпионата в Испании гораздо выше, чем в России. Смолову придётся продемонстрировать свои выдающиеся качества, которые последнее время у него не получается показывать даже в России.
Виктор Онопко, легенда «Реала Овьедо»:
— У «Сельты» и победы есть, и история, там играли наши прославленные футболисты: Карпин, Мостовой. Если Смолов придёт в «Сельту» и будет работать с первого дня на 200%, доказывая тренеру, партнёрам, — у него всё получится.
Дмитрий Черышев, тренировал «Севилью»:
— Я удивлён трансфером Смолова в «Сельту». Но это точно сильный поступок с его стороны. Теперь всё будет зависеть от него самого, его самоотдачи и желания прогрессировать. Фёдор приезжает в Испанию в прекрасном возрасте, у него ещё есть потенциал, чтобы доказывать.
Александр Мостовой, легенда и капитан «Сельты»:
— Рад за команду и Фёдора. Главное, чтобы заиграл и начал забивать. Это поможет команде выбраться из той ситуации, в которой она находится. Желаю с первых матчей начать доказывать, забивать голы. Чтобы команда поняла, что пришёл парень, который действительно хочет помочь команде.
Александр Поспелов, первый тренер Смолова:
— Вы меня действительно прямо ошарашили: как снег на голову. Молодец, я верю в него. Он хотел, его желание исполнилось, он добился этого. В Испании футбол техничный. Не буду больше ничего говорить, чтобы не сглазить. Удачи ему, радуюсь от всей души.
Мнение читателей
dobrozhelatel77:
— Вызывает уважение. Мог спокойно в «Локо» балду пинать, ничего не делать и получать огромные деньги.
Keeneticc:
— Да всё правильно Федот делает, надо же свои силы и в Европе попробовать. Пускай в «Сельте», пускай на старости лет, лучше поздно, чем никогда.
no-name-karagandinec:
— Бомбически! Удачи, Федя! Снова «Сельта» чутка русская.
Damriz:
— «Сельта», прошу вас, выкупите. Ну не подходит он «Локо». Удачи, Федя!)
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Наше мнение
Дмитрий Егоров, корреспондент «Чемпионата»
— В тихом Виго на другом конце Европы не будет ни ЧМ, ни «Паненки», ни Бузовой, ни чьих-то ожиданий и травли. Зато там появится сохранившийся Фёдор Смолов – настоящий бомбардир, сажавший на задницу Пике и забивавший двушку Испании, а также улыбчивый и открытый миру талантливый русский парень. Свобода получена, перезапуск начинается – так что, Фёдор, давай, действуй. Надеемся, хоть там ты не пострадаешь.
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