Не святой, не Путин. Почему фанатам «Спартака» нельзя материть Дзюбу?

Когда появляются слухи, что за оскорбления Дзюбы будут закрывать трибуны и привлекать людей к какой-то там ответственности, то сразу хочется почитать законы.
Та-а-к. Вот видим, что скоро стукнет годик замечательной статье о «Неуважении к власти». Знаю-знаю: оскорблять президента нельзя ни на трибунах, ни в интернете. Только, поправьте, Дзюба – он власть? Или, может, сам Путин?
Листаем дальше. Аккуратнее нужно быть, когда перед тобой человек с другим цветом кожи. «Спартак» по-цорному засудил фаната ЦСКА Андрея Малосолова за «обезьяну» и Луиса Адриано, но Дзюба-то, кажется, #нашпарень.
Ещё есть вариант оскорбить чувства верующих и отсидеть пару лет за хулиганство, как Толоконникова из Pussy Riot. Но, скажите, я же ничего такого не пропустил: Дзюбу ведь пока не причислили к лику святых?
Так если он не Путин, не Пак, не важный чиновник; если не темнокожий гомосексуалист; если на картоне, но ещё не икона – то почему фанат не может послать его на три буквы?
Вот Глушакова можно? Можно! Хоть бей по его миллеровскому табло! Кафельников под это дело организует сбор средств, а после олимпийского чемпиона будут облизывать в прессе и на центральном спортивном канале.
Кононова можно? Конечно, он же ещё и представитель страны, над которой официально разрешено шутить в России. Хотя Олег Георгич, в отличие от Дзюбы, ещё и похож на блаженного.
Так, кого мы ещё без проблем оскорбим? Быстрова – можно! Акинфеева – тоже! И даже Черчесова! Ещё судей! Да кого угодно! А вот Дзюбу – вдруг нельзя.
Но почему? Кто он такой? Чего сделал? Победил Испанию?!
Тогда введите – чего вам стоит? — в оборот орден «За четверьфинал ЧМ» и пропишите: «Имеет право бесплатного проезда в общественном транспорте и привилегию не быть посланным во время футбольного матча». А что, почётная и практичная награда. Хорошее дополнение с «Заслуженному мастеру спорта» инопланетного класса.
Ещё вы вместе с полицией имеете полное право не пускать героев Сан-Марино на Евро или на матчи сборной. Не нравится капитан? Орёте матом на всю страну по Первому каналу? Дома сидите. Вот это ещё выдерживает хоть какую-то логику.
Но вводить реальные санкции за то, что где-то на Урале фанаты «Спартака» обзывали своего бывшего футболиста, — это нонсенс.
Во-первых, отправляясь в «Зенит», Дзюба прекрасно знал, что мат теперь станет саундтреком к его карьере. Такие же куплеты для него пели бы и в Испании, и в Англии, и в Италии. А в Болгарии с Сербией за такой карьерный манёвр футболиста могут и прибить.
Во-вторых, массовые оскорбления с трибуны «Спартака» спустя пять лет после ухода – это, вообще-то, высший комплимент. Дзюба, этот очередной недооценённый менеджерами и болельщиками воспитанник «Сокольников», уходит на совсем гигантскую зарплату и в новой команде берёт титулы, играет в ЛЧ и становится любимым игроком России.
Его «Зенит» — лидер с пятиочковым отрывом, «Спартак» же – на том же расстоянии от прямого вылета.
Сам Артём – набрал по «гол+пас» в полтора раза больше, чем любой игрок РПЛ, а Понсе с Ларссоном тем временем забили в полтора раза меньше (6), чем Мелкадзе с Обуховым в «Тамбове» (6).
В-третьих, у фанатов «Спартака» вряд ли есть ощущение, что истории с отданными Дзюбами, Погребняками и титулами прекратятся. Вот и остаётся в неурожайные годы посылать Дзюбу, писать истории о сливах тренеров, заговорах против «Спартака», обвинять во всём журналистов, ветеранов, чиновников, руководство и в угаре гонять «ведьм» по округе. И пусть некоторые творческие идеологи современной святой инквизиции как бы случайно вплотную приближаются к агентскому бизнесу – это уже никого не волнует. Ну да бог нам всем судья, хватит об этом.
Подумаем о другом. Вот в какие годы сектора «Спартака» сильно выделялась на фоне остальных? В те времена, когда удавалось заводить всю трибуну Б «Лужников», когда создавался уникальный перф, когда проводились внешне культурные и не такие уж матерные, но мощные протестные акции из серии «Наше имя – выше денег», когда стадион пел про Войцеха, славил Пьяновича и Видича, заряжал про Титова и Прудникова, когда кто-то из лидеров объяснял, что не круто орать в метро и приходить на матч пьяным.
А теперь что? Кругом – «кондомы», и всех на…? Телега старая, колеса гнутые…
Да тут не дисквалифицировать, а помогать, реабилитировать надо.
Тем более, во всем мире поведение фанатов регулирует не лига, а сам клуб.
«Челси» вот пожизненно банит болельщика, расово оскорблявшего Рахима Стерлинга. «Спартак» в историях с Гилерме делает вид, что не слышит трибуны.
«Рейнджерс» навсегда запрещает ходить на свои матчи фанату, напомнившему капитану «Селтика» о его погибшей сестре. «Спартак» же особо не баламутит даже нападение на своего игрока.
И что уж рассуждать про запрет на мат в адрес Дзюбы, если сам же Федун и сказал, что Артем — «человек, который за копейку удавит всех своих родных». Значит, клуб против зарядов ничего не имеет, даже готов платить за них в рамках действующих штрафов за нецензурную брань на стадионе.
Других статей для этой ситуации у нас нет – значит, для дисквалификации трибуны или бана отдельных фанатов «Спартака» примерно столько же оснований, сколько и для наказания за пятидесятитысячный трансфер Сутормина.
Вроде бы масса, а по факту – ноль. И если сейчас кто-то решит наскоро переписать закон, то РПЛ уже действительно можно будет закрывать.
- 25 ноября 2019
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