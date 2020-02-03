Этот человек не пустил Россию на ЧМ-2010. Через 11 лет Дедич и Акинфеев встретились вновь

До чего же тесен футбольный мирок и какие причудливые сюжеты иногда подбрасывает! 18 ноября 2009 года Златко Дедич одним ударом с правой поверг в тяжёлую депрессию всю футбольную Россию и привёл в экстаз маленькую Словению. Его гол не пустил команду Хиддинка на Кубок мира в ЮАР и вызвал приступ безудержной истерии на федеральных каналах – с обвинениями, расследованиями, разоблачениями.

Сегодня, прямо в эти минуты, герой Марибора-2009 ходит в один отельный ресторан с Акинфеевым и Березуцкими, тренируется на соседнем поле и вечерами пересекается в лобби. Теперь Дедич больше соответствует своей фамилии. Но именно 35-летний словенский «дедушка» сравнял счёт в субботнем «товарняке» ЦСКА со «Сваровски Тироль». А защищал ворота красно-синих не кто иной, как Акинфеев. Вот так встреча!

Стразы и сюрпризы от «Сваровски». Соперник ЦСКА удивил гламурной формой и не только Полезный спарринг с неоднозначным результатом.

— Как думаете, Игорь вас узнал? – интересуюсь у Дедича при встрече вечером того же дня.

— Не знаю, надо у него спросить. На поле мы не общались. Я-то его хорошо помню – как и других футболистов, которые играли за Россию в 2009-м. Не стал бы придавать большого значения этому голу – забил и забил. Всё-таки товарищеский матч. Для нас это полезная проверка: у ЦСКА отличная, качественная команда. Мы хорошо сыграли (2:2. – Прим. «Чемпионата»), но это всего лишь предсезонка.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Земляка Бийола тоже знаете?

— Я видел его пару раз в играх сборной Словении, но только здесь, в Кампоаморе, мы познакомились лично. Немного поболтали с Якой после матча в отеле. Я думаю, он может построить отличную карьеру. Бийол – молодой игрок с перспективой роста. Хорошо, что он оказался в таком большом клубе, как ЦСКА. Мне кажется, здесь он будет прогрессировать.



— Златко Дедичу, чтобы войти в историю футбола двух стран, хватило одного гола. У вас в телефоне он есть?

— У меня – нет. Сын иногда пересматривает мои голы в YouTube, в том числе тот самый, знаменитый. Алану семь лет. Тоже футболист. Начинающий.



— Люди часто напоминают о том голе?

— Да. В WhatsApp есть группа для «сборников» моего поколения. Иногда вспоминаем с парнями ту игру. Моя семья тоже помнит – всё-таки крутая история.



— По памяти воспроизведёте гол России?

— Атака началась с вратаря Хандановича. Когда мяч дошёл до Бирсы, я сообразил, что сейчас пойдёт навес – у него такие штуки отлично получались. Подача Вальтера вышла очень неудобной для Акинфеева и практически идеальной для меня.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— У вас хорошая память.

— Очень! А может, всё дело в том, что, согласившись на интервью, я зашёл вечером в интернет и пересмотрел нарезки тех игр (смеётся).



— Этот гол изменил вашу жизнь?

— Если только на какое-то короткое время. Мы совершили большой шаг для Словении и почувствовали себя действительно важными людьми в стране. Но после чемпионата мира всё вернулось на свои места. Неправильно называть меня героем – в той команде все были героями. Крутое поколение. И очень дружное: мы до сих пор проводим время вместе.

Березуцкие вернулись в ЦСКА, а Овчинников — в ворота. Машина времени в Кампоаморе! Братья прежние — задачи новые.

— Кого ещё запомнили из российской сборной?

— Всех. Мы очень тщательно разбирали соперника. Только что видел в отеле двух близнецов – не Березуцкие?



— Они. Братья теперь работают в системе ЦСКА.

— В Мариборе, кажется, играл один из них (Василий. – Прим. «Чемпионата»), но я хорошо помню обоих. Знаю, что Игнашевич доиграл до домашнего чемпионата мира. Сколько ему было? 36?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Почти 39.

— Ничего себе! Что ни говори, отличная плеяда была у России. Если расставить игроков по амплуа друг напротив друга, российская сборная была однозначно круче. Но мы были сильны как команда, коллектив. За весь отбор ЧМ-2010 Словения пропустила всего 4 мяча — это о чём-то да говорит? Наша сборная отлично защищалась и быстро убегала в контратаки, перехватив мяч. Перед стыками с Россией мы отдавали себе отчёт, что это грандиозный шанс войти в историю. Словения всего дважды отбиралась «на мир». В первый раз это сделало поколение Заховича и Павлина (ЧМ-2002. – Прим. «Чемпионата»), во второй – наше.



— Вы с самого начала верили в успех?

— Надо признать, что нам сильно повезло в Москве. Мы проигрывали 0:2, и Россия продолжала давить. Хозяева были ближе к тому, чтобы сделать счёт 3:0, чем мы – к ответному голу. Счастье, что Ханданович в тот день тащил почти всё. Гол Печника в концовке позволил поверить, что всё возможно. В Мариборе любой команде приходится сложно.



— Почему?

— Сумасшедшая энергетика. Фанаты неистово поддерживают свою команду и психологически давят на чужую. Но без удачи в Мариборе тоже не обошлось. У Жиркова был отличный момент, у Погребняка. Игра получилось открытой, и слава богу, что мы забили первыми.



— После Марибора российских футболистов обвинили в том, что они якобы непрофессионально готовились к матчам — употребляли спиртное, курили кальян.

— Не верю, что это может быть правдой. Сборная России тех лет – это большие мастера, громкие имена. Если бы они непрофессионально относились к футболу, не добились бы того, чего добились.



— Популярна также версия, что сборную России в Мариборе «убил» судья, удалив с поля Кержакова и Жиркова. У вас другое мнение?

— Второе удаление, если не ошибаюсь, случилось в последние пять минут. Это нормально, что в концовке мы всеми силами тянули время. Нас устраивал результат, и нам было важно его сохранить, «дожить» до финального свистка. Нам очень повезло в Москве, это правда. Но в Мариборе мы были лучше.

«И тогда Игнашевич собрал ребят, и они пошли к Гусу». 10 лет боли Марибора Вспоминаем словенскую трагедию с Ильей Казаковым, отцом Динияра Билялетдинова и палачом той сборной России – Златко Дедичем.

— Российские футболисты были очень злы после игры?

— Естественно, они были раздосадованы, и я их понимаю. Всё было в их руках, и прежде всего позитивный результат первого матча – 2:1. Забей русские хотя бы раз в Мариборе, и нам пришлось бы чертовски сложно. Но они свой шанс упустили, а мы – использовали.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— 18 ноября 2009 года до сих пор считается чёрным днём российского футбола.

— Могу себе представить, какое значение придавали в России этому матчу, если в Марибор приехали президент Медведев, Абрамович. Но для Словении игра была не менее важна, а может быть, и более.



— Что-то осталось на память о победе?

— Майками я ни с кем не менялся – обе свои, из первого и второго таймов, забрал с собой. Одна до сих пор хранится дома, а другую я подарил лучшему другу отца.



— Сколько вам заплатили за легендарную победу?

— Мой друг, это секрет (смеётся)! Могу только сказать, что игрокам досталось 50% от официального бонуса ФИФА федерации.



— Весело отмечали победу?

— Основные торжества происходили в Любляне, на следующий день после матча. На главной площади столицы нас встречали 50 тысяч человек. Потом был приём у президента страны и вечеринка в отеле, с семьями. Вот там мы уже оторвались (смеётся). Понимая, насколько это важно для меня, «Бохум» дал мне лишний выходной. Моему алжирскому одноклубнику Антару Яхье – тоже. Они одновременно с нами пробились на ЧМ.



— Читал, что премьер-министр Словении Пахор обещал почистить обувь игрокам сборной в случае выхода на ЧМ-2010.

— Ха-ха, мою обувь! Зайдя в раздевалку после матча, он сказал: «Я готов собственноручно почистить бутсы Дедичу». Но это была шутка, не более.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вам 35. Долго ещё планируете играть в футбол?

— Хороший вопрос. Я хочу играть до тех пор, пока могу «делать разницу» – решать эпизоды, забивать голы. Я много работаю вне поля, чтобы поддерживать своё тело в тонусе. Здоровая пища, качественное восстановление, терапия – всё имеет значение в моём возрасте. На сколько меня хватит, не знаю, но хочется подольше задержаться в футболе.



— Что-нибудь передадите российским болельщицам?

— Для меня было большим удовольствием играть в Москве. Желаю сборной России выступить на Евро-2020 не хуже, чем на последнем чемпионате мира. Я не знаком лично с вашим тренером, но несколько раз видел его на тренировках «Ваккера» в Инсбруке. Слышал, что Черчесов жил или живёт в Австрии. Привет ему и удачи.

Спортлэндтур: организация учебно-тренировочных сборов