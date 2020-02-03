«Ненавижу таких судей». Европа разделилась на два лагеря из-за финта Неймара

В матче 22-го тура французской Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье» произошёл эпизод, который вызвал недовольство не только парижских игроков, но и болельщиков. Футболист «ПСЖ» Неймар решил продемонстрировать своё мастерство и применил весьма зрелищный финт. Однако судья расценил его как неуважение к сопернику.

За что наказали Неймара?

На 37-й минуте матча Неймар, находившийся с мячом у углового флажка, решил изобразить финт под названием «радуга». Бразилец заработал аут, но тут в игру вмешался судья Жером Брисар. Французский рефери расценил финт Неймара как проявление неуважения к сопернику и показал ему жёлтую карточку.

В подтрибунном помещении разговор продолжился. Уходя в раздевалку, Неймар высказывал свои претензии партнёру по команде Марко Верратти. Брисар услышал разговор футболистов и ещё раз попросил бразильца успокоиться. В ответ Неймар судью послал. Теперь нападающему грозит дисквалификация.

Уже после матча бразилец в своём «инстаграме» выложил фото с подписью: «Я всего лишь играю в футбол».

Реакция болельщиков

Фанаты парижского клуба встретили финт Неймара на стадионе овациями, а в соцсетях продолжили высказывать недовольство решением Брисара. Некоторые шутливо сказали, что жёлтая карточка была показана бразильцу из-за его розовых волос.

«Очень смешно. Представьте, что вас наказали за то, что вы были опытным специалистом в той или иной области. Произошло бы такое с Месси или Криштиану? Думаю, нет».

«Добро пожаловать во Францию. Страна людей, которые считают себя лучше всех, но больше всех ненавидят людей».

«Неймар получил жёлтую карточку за мастерство. Я понимаю, что она могла быть показана за волосы, но навыки являются частью игры».

«Это загадка, почему никто ещё не сломал ноги Неймару. Есть тонкая грань между хорошим игроком, пытающимся нанести травму другому, и тем, кто хочет просто унизить его».

«Забавно, что люди оглядываются на Роналдиньо как на бога, но, когда Неймар демонстрирует столь же восхитительный навык, судья расценивает это как неспортивное поведение. Проявление лицемерия со стороны судьи».

«Я ненавижу таких судей. Неймар не виноват в том, что у него есть восхитительные навыки».

«Мне жаль, что ему всё ещё приходится играть в этой мёртвой лиге».

«Ему дали жёлтую карточку из-за розовых волос. Всё вполне понятно».