Прядкина вновь короновали в РПЛ. Он – наш президент, царь и вождь

Сергей Прядкин – наш президент, царь и вождь. Он вновь победит. Он вновь будет единственным кандидатом. Он останется тем, которого коронуют все 16 клубов РПЛ. Позитивный Прядкин и весёлый Чебан – прошлое и будущее нашего футбола.

Аминь.

И если вам, читающим, что-то не нравится, то ведь это не проблема Прядкина. Он-то вообще в чём виноват? В том, что работал так, что клубы выбирали его снова и снова? Разве можно считать отрицательной чертой, когда ты нравишься не сегодня или завтра, а примерно всегда? Да вы заслужите сначала такое доверие, а потом критикуйте.

Ещё один конфликт в нашем футболе. РФС vs РПЛ! Быть или не быть Сергею Прядкину руководителем Премьер-Лиги?

Вот вам и, например, нам, журналистам, могут не нравится календарь, его составитель Пышкин и все эти постоянные переносы. Так предложите свою систему. Где она, кстати?

Вас огорчает сумма за 18-й ТВ-контракт в Европе? Так, во-первых, мы ж сами все эти годы смотрели футбол бесплатно и не очень хотим отдавать деньги сейчас. Во-вторых, эта сумма, судя по результатам выборов, абсолютно устраивает клубы. Так к кому тогда вопросы? Уж точно не к Прядкину.

Вас смущают слухи о связи Сергея Геннадьевича с агентским миром? Ну зато они не удивляют клубы, которые в первую очередь и должны страдать от конфликта интересов.

Или, может, вас не устраивает в этой РПЛ вообще всё? Ну так пишите программу развития лиги, отправляйте её в космос к Федуну или Миллеру, выдвигайтесь.

А то вроде бы каждый хочет прикоснуться к этому котлу государственных денег и знает, как их потратить, но кандидатов нет. Ни в 2007, ни в 2012, ни в 2020, ни в 2025-м. Ни одного: ни в бланках, ни в прессе — нигде. И даже РФС, вроде бы вступивший в какой-то призрачный конфликт с клубами и отменивший прошлые выборы от 16 января, к дедлайну так никого и не нашёл. Или побоялся искать, зная, что каждый из клубов все равно выберет Прядкина ещё на 5 лет, а не Геркуса, к которому вдруг срочно придумали иск от «Локо», не Митрофанова, которого внезапно придушил Василий Уткин, и не кого-то другого.

Что именно не так с Прядкиным. Объясняем, что может смущать РФС Немножко о человеке, за которого единогласно голосуют 16 клубов РПЛ.

Так что здесь всё на сто процентов по-честному, на сто процентов по понятиям и на сто процентов правильно. Добродушный Прядкин точно ничего не подкручивал, никого не подкупал и бюллетени не вбрасывал. Клубы всё сделали единогласно и сами.

Так что если завтра вы озвереете от резкого переноса матча или левого трансфера, то переставайте ругать Прядкина или РФС – вспоминайте лучше о Миллере, Федуне, Галицком или Гинере.

Именно так проклятья или, наоборот, похвалы хоть и пойдут мимо вождей, зато точно попадут по адресу.