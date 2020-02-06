Малком вернулся на поле и поучаствовал в голе. Его связка с Дзюбой уже начинает работать

«Зенит» уже восемь дней живёт и работает в испанском Бенидорме. Сегодня чемпионы России сыграли товарищеский матч с «Сабуртало». Во встрече с грузинской командой состоялось возвращение Малкома, не выходившего на поле с 10 августа прошлого года.

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Как «Зенит» работает в Испании

Для «Зенита» уже второй спарринг на сборе, который продлится до 10 февраля. Несколько дней назад сине-бело-голубые разгромили участника группового этапа Лиги Европы люксембургский «Дюделанж» (4:0) благодаря голам Йордана Осорио, Себастьяна Дриусси, Игоря Смольникова и Алексея Сутормина с пенальти. Ещё один матч у петербуржцев запланирован 9-го числа: в гости к команде Сергея Семака приедет, потратив чуть больше часа на дорогу, из Кампоамора ЦСКА.



Бенидорм – крупный центр туризма, популярный курорт. Сейчас город моря и небоскрёбов отдыхает от летнего наплыва отдыхающих. Но для нас тут по-летнему тепло: по ходу зенитовского сбора температура доходила до +28. Перед спаррингом с «Сабуртало» немного похолодало, и это наверняка порадовало футболистов. Им и так-то непросто под нагрузками в режиме двух тренировок в день, а игра на жаре только сильнее утомляет.



Спарринг с тбилисским «Сабуртало» прошёл на стадионе «Гильермо Амор». Знакомое сочетание слов, не правда ли? Да-да, местная арена на 9000 зрителей действительно названа в честь экс-полузащитника «Барселоны» и сборной Испании, уроженца Бенидорма Гильермо Амора. Город гордится своей футбольной звездой.



«Сабуртало» – бронзовый призёр чемпионата Грузии сезона-2019. Команда всего на пять очков отстала от чемпиона «Динамо» из Тбилиси и набрала одинаковое количество очков с «Динамо» из Батуми. В июле сыграет в Лиге Европы. Это молодой клуб, которому всего 20 лет, но он уже выигрывал золото в 2018 году, участвовал в квалификации ЛЧ.

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Как сыграл Малком

Малком оказался в условном стартовом составе «Зенита» на позиции правого полузащитника, тем не менее сыграл всего полчаса. Когда на бровке неожиданно появился молодой Илья Воробьёв, чтобы выйти вместо бразильца, возникли опасения по поводу того, не попросил ли замену сам экс-игрок «Барселоны», почувствовав какой-нибудь дискомфорт. Но, судя по всему, это была плановая замена. Малком довольно бодро покинул поле под аплодисменты немногочисленных зрителей, отправился заниматься на соседнее поле с тренером по физподготовке, а в перерыве раздавал автографы не забывшим его испанским болельщикам.

Видео доступно на «Чемпионате».



За отведённое ему время Малком поучаствовал в одном из голов «Зенита». Команда Семака удивила оборону соперника, хитро разыграв угловой: бразилец неожиданно открылся на границе штрафной под передачу и точно навесил, Йордан Осорио пробил головой, а Алексей Сутормин добил мяч в сетку. Ещё запомнился момент, когда Артём Дзюба должен был забивать головой после идеального кросса Малкома, однако не реализовал «стопроцентный момент». Приятно, что вингер с центрфорвардом уже начинают понимать друг друга на поле. Конечно, пока Малком не в оптимальном состоянии, ему недостаёт практики. Несколько эпизодов сегодняшней игры просто напомнили, насколько сильного индивидуально футболиста приобрели в летнее трансферное окно 2019-го сине-бело-голубые.

Как «Зенит» разгромил «Сабуртало»

Превосходство «Зенита» в классе над бывшим чемпионом Грузии не вызывало никаких сомнений. «Быстрее, быстрее! Пять защитников – больше переводов! Кара всегда один», – командовал Семак зенитовцам. Кара, если вы не поняли, это Вячеслав Караваев.

В первом тайме игроки «Сабуртало» запомнились только грубостью, не создав ни одного голевого момента. Особенно агрессивен был защитник Дачи Цнобиладзе, который едва не сломал Леона Мусаева в начале матча и Себатьяна Дриусси перед перерывом. Естественная ответная реакция Дриусси на грубый фол (аргентинец слегка ударил ногой соперника) спровоцировала стычку. К счастью, до массовой драки и удалений не дошло. Один лишь грозный вид Дзюбы погасил эмоции пары-тройки грузинских футболистов. Между тем, незадолго до конфликта «Зенит» забил курьёзный второй гол. Защитник «Сабуртало» купился на финт Вильмара Барриоса и поразил собственные ворота.



На второй тайм у петербуржцев вышел другой состав, но команда Семака по-прежнему владела большим преимуществом. Правда, и у «Сабуртало» было попадание в штангу. В двух следующих голах «Зенита» поучаствовал 17-летний форвард Даниил Шамкин. Сперва он сделал хорошую передачу в комбинации, которую завершил Олег Шатов, а потом и сам забил головой. Стоит запомнить этого парня. Ассистировал Шамкину вернувшийся в команду Семака из Италии Эмилиано Ригони. Аргентинец тоже пригодится сине-бело-голубым весной 2020-го.