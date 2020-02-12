Раскрыты зарплаты футболистов в Англии. 10 главных выводов

Стали известны зарплаты футболистов АПЛ. Информацию опубликовал американский сайт Spotrac, который с 2007 года специализируется на контрактах спортсменов (правда, преимущественно на американских лигах: MLB, NBA, NFL, NHL и MLS. Вот топ-15 зарплат среди действующих игроков из чемпионата Англии.

1. Лучше не искать связь между зарплатами и КПД футболиста

Некоторые зарплаты могут казаться завышенными и не соответствовать вкладу игроков в успехи команды. В этом плане выделяются Погба и Озил, которые находятся в топ-5 по зарплатам. Первый постоянно травмируется, а второй редко проходит в основу даже здоровым. А еще Марсьяль зарабатывает больше Салаха.

2. Вратарь на первом месте – аномалия

Удивительно, что самая большая зарплата у голкипера. При этом нападающие ценятся выше – эта тенденция по-прежнему сохраняется. Если брать топ-10 зарплат в истории АПЛ (включая Алексиса Санчеса), то все футболисты кроме Де Хеа относятся к группе атаки. Аномальная зарплата вратаря связана с тем, что он дважды мог покинуть «МЮ» в качестве свободного агента. Это означало бы, что клубу пришлось бы тратиться на трансфер нового голкипера. Проще было сохранить Де Хеа, предложив ему значительное повышение зарплаты. Испанец переподписывал контракт с «МЮ» и в 2015 году (после сорвавшегося трансфера в «Реал») и в 2019 году.

3. У Арнольда 20-я зарплата в «Ливерпуле»

Одно из главных открытий прошлого года – Арнольд. Удивительно, насколько игра команды может строиться через правого защитника. В этом сезоне он является лучшим распасовщиком «Ливерпуля» (10 передач) и вторым после Де Брёйне во всем чемпионате. И это именно его подача с углового привела к вылету «Барселоны». Однако, у одного из ключевых футболистов лишь 20-я зарплата в команде (2,47 миллиона евро).

4. Абрамович живет в эконом-режиме

Опубликованные зарплаты футболистов подтвердили то, о чем говорят давно. После того, как Роман Абрамович столкнулся с ограничениями в Англии (ему даже не удается посещать матчи его же команды), клуб живет в режиме экономии. Отсюда и молодой состав, и молодой тренер. А теперь мы еще узнали, что среди 15 самых высокооплачиваемых футболистов нет никого из «Челси». Больше всего в клубе получает Кепа, который идет в списке на 19 месте.

5. Алексис Санчес – в топ-3 по зарплатам в истории АПЛ

Среди действующих игроков АПЛ нет Алексиса Санчеса, но «Манчестер Юнайтед» продолжает платить ему часть зарплаты, пока он находится в аренде в «Интере». Контракт нападающего с английским клубом истекает лишь в 2022 году. Зарплата чилийца (19,37 млн. евро) третья в АПЛ и лишь чуть-чуть уступает зарплате Де Брёйне, идущему на втором месте.

6. У Мэдисона десятая зарплата в «Лестере»

«Лестер» в этом году выступает значительно выше ожидаемого и одним из лидеров команды остаётся Мэдисон. Мы уже писали, почему он – новая звезда АПЛ. Удивительно, что у него 10-12 зарплата в «Лестере». Это может иметь значение, учитывая, что на Мэддисона претендует «МЮ».

7. Джон Флек получает 492 тысячи евро

Главное открытие этого сезона АПЛ – «Шеффилд». У команды самый дешевый состав согласно Transfermarkt, но она идет на пятой строчке в турнирной таблице. Лидер «Шеффилда» Джон Флек зарабатывает в год менее 0,5 миллиона евро. Кажется, даже в «Ахмате» лидеры получают в несколько раз больше, не говоря уже о топ-клубах РПЛ.

8. Похоже, «Золотой мяч» влияет на зарплаты

«Ливерпуль» проводит фантастический сезона и при этом в команде нет ярко выраженного лидера (как, например, в «Барселоне»). В топ-15 зарплат АПЛ три игрока «Ливерпуля». В том числе Ван Дейк и Салах, которых называли претендентами на «Золотой мяч». Похоже, что в сбалансированной команде этот фактор имеет влияние на зарплату.

9. «МЮ» – лидер по зарплатам

Согласно последнему исследованию Deloitte, «МЮ» является самой прибыльной командой Англии. При этом клуб является лидером и по зарплатной ведомости. В топ-20 зарплат в истории АПЛ семь футболистов «МЮ»: Де Хеа, Алексис Санчес, Марсьяль, Погба, Рашфорд, Магуайр и Мата.

10. Бентеке получает больше, чем Деле Алли

Ну и последнее: медленный и неуклюжий нападающий «Ньюкасла» Кристиан Бентеке получает больше (7,38 млн. евро), чем быстрый и уклюжий Деле Алли из «Тоттенхэма» (6,15 млн. евро).