Малком в полном порядке. Но из-за него у Семака могут появиться сразу две новые проблемы

Осенью, когда возвращение бразильского новичка всё откладывалось и откладывалось, в какой-то момент показалось, что «Зенит» просто-напросто надурили: продали ему яркого, но проблемного футболиста, из которого будет сложно извлечь спортивную пользу ввиду его странного здоровья. Сине-бело-голубые построили достойную команду без экс-форварда «Барселоны», с огромным запасом выиграли промежуточную гонку за золото в чемпионате, едва-едва не пробились в плей-офф Лиги чемпионов – и о Малкоме иногда все вообще забывали, настолько цельным коллективом выглядел «Зенит».

Но сейчас деваться некуда: 40-миллионный бразилец восстановился после повреждения, Семак плавно подводит его к играм, на втором сборе предоставил уже 75 минут времени (30 – против «Сабуртало», 45 – против ЦСКА). Второй матч вполне может служить оценкой текущего состояния Малкома, поскольку спарринг с «армейцами» проходил на приличных, приближенных к «официальным» скоростях, имел соответствующий уровень жёсткости и точно не походил на лёгкую тренировочную прогулку.



Было интересно, не станет ли Семак ради встраивания нападающего в структуру менять основную игровую концепцию, но нет: схема осталась прежней, Дзюба и Азмун составили в 4-4-2 дуэт нападающих, Малком расположился на комфортной для себя правой бровке, а Дриусси привычно выступил в роли свободного художника, номинально занимая левый фланг, но фактически стабильно насыщая зоны мяча.



Малком выглядел очень солидно. «Зенит» часто использовал его при выходе в атаку, он получал мяч в широкой позиции на правом фланге и, как правило, резко смещался в центр – либо за счёт самостоятельного движения, либо за счёт отыгрыша с партнёрами. Бразилец выделялся неординарными действиями, классно разворачивал атаки переводами налево, отдал четыре острые передачи, в том числе две проникающие, нанёс класснейший удар со штрафного, после которого не менее прекрасное спасение совершил Помазун.

А главное впечатление: визуально Малком выглядит взрывным, быстрым, жёстким в единоборствах. И никаких последствий травмы на поле не проявляется. Это отлично: «Зенит» наконец-то можно поздравить с появлением футболиста такого уровня в составе. Крутое событие как для команды, так и всего чемпионата России.



Но есть в истории и настораживающие моменты, над которыми «Зениту» стоит задуматься.

Малком вернулся на поле и поучаствовал в голе. Его связка с Дзюбой уже начинает работать Экс-вингер «Барселоны» неплохо сыграл на стадионе имени бывшей звезды каталонского клуба.

Как быть с лимитом на легионеров?

Со следующего сезона вопрос перестанет быть актуальным, но нынешний чемпионат тоже нужно доиграть. И здесь Семаку придётся изворачиваться, искусственно ослабляя стартовый состав. Просто перечислим легионеров, которые на сто процентов основные: пара защитников Ракицкий и Иванович, левый защитник и иногда опорник Дуглас Сантос (единственный, кто провёл в «Зените» все туры без замен), великолепный опорник Барриос, нападающий Азмун, на взаимодействии которого с Дзюбой строится игра в атаке при схеме 4-4-2, а ещё очень полезный Дриусси. Итого: 6 футболистов. Малком становится седьмым, но терпеть пребывание в запасе он не будет. Во-первых, долго восстанавливался – и нужно навёрстывать упущенное. Во-вторых, как вообще можно допустить, что игрок за 40 млн не будет иметь максимальное время?



Ситуация может повлечь за собой нарушение баланса, важного для атмосферы в коллективе. Или Семаку придётся искусственно задвигать и ускорять отъезд того же Дриусси.

Не снизится ли атакующая активность Караваева?

Опасения появились как раз в матче с ЦСКА. Причина проста: Малком любит занимать в начальной стадии атаки широкую позицию, близко к бровке, получать там мяч и после этого смещаться в центр. Так у него появляется и пространство для разгона, и сразу несколько вариантов действий.

Передачи Малкому следуют в большинстве случаев либо от правого защитника (Караваева), либо от ближнего опорника. В спарринге с ЦСКА связка Караваев — Малком стала одной из доминирующих на поле, бразилец получил аж 11 пасов от Вячеслава. Также можем обратить внимание на усреднённую позицию Малкома на поле – она достаточно широкая. В современном футболе крайние полузащитники часто освобождают ширину защитникам, но Малком покидает фланговую зону, как правило, только после того, как уже подхватил мяч.

Идём далее. По своей натуре бразилец – нападающий, а не игрок подыгрыша. Его сильнейшее качество – подработка мяча в центр под сильную левую ногу. Если ему удаётся продвинуться в центр, то он способен либо отдать проникающий пас (как на видео сверху), либо мощно пробить, как он неоднократно делал в «Барселоне». Третья альтернатива – разворот атаки в левую сторону. Если посмотрим карту передач в матче с ЦСКА, увидим, что процент горизонтальных пасов средней длины влево велик. И процент принимаемых мячей именно в широких позициях – тоже.

Вот и получается, что Малком не уводит соперников из зоны, а занимает позицию сам и отнимает пространство у Караваева. Вячеслав сделал против ЦСКА с десяток забеганий, но бразилец лишь однажды наградил его ответной передачей, а в остальное время даже не смотрел в его сторону, сразу разворачиваясь к воротам. В этом, может, и нет ничего страшного, просто больно хорош был Караваев в первой части сезона. Его фланговая активность и нацеленность при фланговых передачах очень органично вписались в футбол «Зенита» — и те же Дзюба с Азмуном получили классного диспетчера. С Малкомом классической фланговой игры может стать меньше.



Впрочем, наблюдения эти всего лишь первичные. Малком провёл два первых неполных матчах, в дальнейшем Семак наверняка попытается скорректировать его роль.

Использованы данные Wyscout и InStat.