На третьем месте в Испании не «Атлетико» и даже не «Валенсия». Тогда кто?

Команда без звёзд, которая играет в закрытый футбол, параноидально сохраняет компактность и в любой непонятной ситуации фолит, может прыгнуть выше головы – даже в чемпионате, где ценится контроль мяча. Но только один раз: потом её изучат, и начнутся проблемы. «Хетафе» Пепе Бордаласа смеётся над этим стереотипом. После выхода в Примеру эти парни уже третий год играют в один и тот же футбол, становятся с каждым сезоном всё лучше и добиваются всё более высоких результатов.

Если бы все их успехи были локальными и ограничивались нижней половиной турнирной таблицы, то «Хетафе» не стал бы поводом для статьи. Но всё намного серьёзнее. Восьмое место в первый сезон, пятое по итогам второго (на Лигу чемпионов команда претендовала до последнего тура), третье сейчас. Да, промежуточное, но это не имеет значения, если говорить о прогрессе: год назад после 23 туров у команды было на семь очков меньше. С учётом игры на два фронта (что всегда бьёт по маленьким командам с коротким составом) – большой скачок.

Год назад мы уже восхищались «Хетафе» в подробном тексте, его стоит прочитать, чтобы познакомиться командой. А сегодня поговорим о том, как ей удаётся развиваться без денег и несмотря на дополнительную нагрузку в виде еврокубков.

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Играть так же – но лучше

Неизменный стиль не исключает развития – напротив, на четвёртый год работы Бордаласа (и третий в Примере) «Хетафе» стал лучше, чем в любой из прошлых сезонов, прогрессируя в рамках именно своего стиля. Бескомпромиссный оборонительный стиль даже становится ещё радикальнее. Это видно по цифрам.

Третий год подряд у «Хетафе» ухудшается качество паса (66%, 64%, 62%). Как обычно, результат – с отрывом худший в Примере. Несмотря на то что команда стала немного больше владеть мячом, коротких пасов по сравнению с прошлым сезоном стало даже чуточку меньше, а лонгболлов – чуточку больше. Это говорит о том, что позиционные атаки презираются в пригороде Мадрида даже сильнее, чем раньше. Количество отборов увеличилось с 16 до 22, а индекс PPDA, который считает интенсивность высокого прессинга (чем он ниже – тем чаще команда мешает сопернику разыгрывать мяч), становится ниже уже третий год подряд и дошёл до 7,37, что является лучшим показателем в Примере. И последние цифры, которые забавно доказывают, что «Хетафе» не изменяет себе, – фолы и жёлтые карточки. Их 18,6 и 3,2 соответственно. Это тоже больше, чем было год назад, и больше, чем у любой другой команды Примеры.

Тренер «Хетафе» Хосе Бордалас Фото: Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press Sports via Getty Images

Вывод: «Хетафе» так же, как год назад, не прижимается к воротам, но больше дерётся, чем пасует, и больше мешает играть другим, чем играет сам. Атакует строго через фланги, а если там перекрыто, то переходит на лонгболлы, опять же с флангов. В общем, всё то же самое, но эффективнее, чем год назад.

Начало сезона не предвещало такого успеха. «Хетафе» только к 10-му туру оторвался от зоны вылета больше чем на три очка, а в Лиге Европы в четырёх турах единственные три очка удалось забрать у «Краснодара». Казалось, что это типичная болезнь маленькой команды, попавшей в еврокубки, и впереди борьба за выживание. Разница в том, что тренер «Хетафе» Бордалас всё это время активно ротировал свой маленький состав и адаптировал новичков. На сегодня он выпустил в чемпионате уже 27 футболистов – на трёх больше, чем король ротации Зидан. Некоторые из них заслуживают внимания.

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Лидеры

В апреле форварду Хорхе Молине исполнится 38 лет. Но это не мешает ему быть ключевым игроком «Хетафе». Он – адресат примерно всех верховых подач. Их у команды чуть больше 16 за матч – по меркам чемпионата это немного, но если учесть, как мало «Хетафе» владеет мячом, то каждая из этих 16 подач сразу приобретает дополнительную ценность. Он здорово цепляется за мяч, работает корпусом и служит ориентиром при выходе из обороны – а у «Хетафе» скорость выхода из обороны равна опасности атак. Но Молина полезен не только тактически.

В последнем туре команда разнесла крепкую, вообще-то, «Валенсию» 3:0, а Хорхе забил два очень разных гола. Первый – типичный, после отскока на добивании. Второй – шедевр. Он получил проникающий пас на грани офсайда, но из-за медленной скорости его догнали сразу три защитника. Молина сохранил мяч после подката Габриэла, а Кондогбиа и Дьякаби он убрал неожиданным разворотом. Классный гол, который требовал не столько техники, сколько устойчивости к прессингу, координации и хитрости. Все эти качества у него есть.

Хорхе Молина Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Два новичка из тех, что играют заметную роль, пришли на фланги полузащиты. Эта зона важна и для атак, и для прессинга, потому что «Хетафе» не только сам доставляет мяч через фланги, но и атаки соперника загоняет туда же. По сравнению с прошлым сезоном Бордалас заменил обоих крайних полузащитников. На правом фланге Джейсон (аренда из «Валенсии») делит место с несколькими другими игроками, а на левом блестяще раскрылся Кукурелья (аренда из «Барселоны»).

По сравнению с прошлым сезоном, который он провёл в аренде в «Эйбаре», Марк резко прибавил в интенсивности и стал намного больше влиять на игру. В статистике это отражено небольшими улучшениями почти всех показателей (кроме точности паса, естественно), а главное – он одновременно на первом месте в команде по xGBuildup и на втором по xGChain, то есть одинаково полезен в начальной и завершающей фазах атак.

Дамиан Суарес так же хорош, как в прошлом сезоне: он теневой плеймейкер, который отвечает за доставку мяча в атаку, при этом здорово работает в прессинге. В 19 турах Примеры он набрал четыре голевых паса (ни у кого в «Хетафе» нет больше).

Вечная молодость Молины и отличная игра Кукурельи привели к тому, что два качественных игрока остаются в запасе. Один – Анхель Родригес. Он превратился в суперзапасного: сделал девять результативных действий в лиге после выходов на замену. Портильо не повезло больше. Осталась роль дублёра Кукурельи и время в матчах Кубка и Лиги Европы. И отметим Хаби Этчейту: он пока не стал важным игроком, но, видимо, станет. Ведь после неожиданного отъезда главного центрального защитника Леле Кабреры (тот почему-то предпочёл тонущий «Эспаньол») Этчейта будет играть в основе. Пару лет назад в «Атлетике» он был достаточно интенсивным игроком для энергозатратного стиля Бордаласа с высокой линией обороны, способен ли он на это сейчас, предстоит проверить.

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Почему за «Хетафе» надо следить именно сейчас

В течение ближайшей недели команду ждут матчи с «Барселоной» в чемпионате и «Аяксом» в Лиге Европы. Причём «Барселона» похожа на команду, которая в теории может выбраться из-под плотного среднего блока прессинга просто за счёт классных разрезающих передач. То есть может больно ударить по лигочемпионским мечтам — серьёзная проверка. «Аякс» хуже взламывает закрытые команды и не так устойчив к прессингу, поэтому какие-то шансы на сенсацию точно есть.

Ещё одна причина – «Хетафе» сейчас в хорошей форме. В последних четырёх турах Примеры одержал четыре победы без единого пропущенного гола. Так что даже поражение от «Барселоны» не должно сбить команду с хода. Сразу после «Барселоны» у Бордаласа домашний матч с «Севильей». Учитывая кризис «Атлетико», нынешний сезон – лучший шанс на Лигу чемпионов для любой «случайной» команды, и до конца февраля многое станет ясно.

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В материале использованы данные Opta и Understat.

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