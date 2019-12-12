Против «Краснодара» сыграет лучший запасной в Европе: забил с замен уже 5 голов

В карьере 32-летнего Анхеля Родригеса есть одно уникальное достижение. Вот только оно вряд ли является для него поводом для гордости. За 12 лет во взрослом футболе у него набралось восемь переходов из клуба в клуб, но ни разу за форварда не заплатили ни копейки. Все трансферы были либо свободными, либо арендами. А к 30 годам Анхель не сыграл и 50 матчей в высшем дивизионе. В общем, не звезда. И тут, уже на финальном этапе карьеры, он нашёл свою команду.

Что за команда «Хетафе»

«Хетафе» Пепе Бордаласа – редкое для Испании явление. Это такой олдскул, на фоне которого «Атлетико» Диего Симеоне выглядит попсово. Вот пара деталей из прошлого сезона, которые дадут исчерпывающее представление об их стиле. Команда заняла последнее место в Примере по владению мячом (43%) и с отрывом последнее место по точности передач (63%, отставание от 19-го места 7%). В среднем за матч игроки «Хетафе» выполняли 219 коротких пасов, то есть два с половиной в минуту. Зато фолили больше всех в чемпионате – в среднем 17 раз за матч. Просто представьте себе эту картину в динамике.

Пепе Бордалас Фото: TF-Images/Getty Images

При таких характеристиках и постоянной расстановке 4-4-2 вы уже ждёте от «Хетафе» определённого стиля и в атаке: бесконечных навесов. И это логично, но «Хетафе» выше логики. Команда, которая не умеет позиционно атаковать и не забивает со стандартов, пробилась в еврокубки, НЕ играя в навесы. Почему? Просто Анхель (а он в первой половине сезона был основным форвардом) не умеет играть головой. При росте 172 см это неудивительно. Правда, во второй половине сезона ситуация изменилась, но по статистике за весь сезон «Хетафе» не попал и в топ-10 по количеству навесов. В общем, вся команда – сплошное «не».



Наверное, надо объяснить, как вообще это странное явление оказалось в Лиге Европы. «Хетафе» — на 100, даже на 101% тренерская команда. Бордаласу нет равных в умении сушить игру. Это постоянно создавало ему проблемы в Испании, где в моде атакующий футбол. Выиграв Сегунду с «Алавесом», Бордалас был уволен как раз из-за стиля. Так он оказался в «Хетафе» — странной команде, которую не любят болельщики (из-за владельца) и у которой хронически нет денег. Подробности вы можете прочитать в статье, которая была опубликована на «Чемпионате» весной.

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В первом сезоне Бордалас занял в Примере восьмое место с 19-й по стоимости командой, во втором – пятое с 17-й, причём 15 раз по ходу чемпионата «Хетафе» сыграл на ноль, а по пропущенным голам уступил только «Атлетико».



Фантастическая надёжность защиты достигается несколькими приёмами. При номинальной расстановке 4-4-2 крайние полузащитники в позиционной обороне играют узко, не на фланге, а почти в центре. Так создаётся плотность, но это только первый шаг. «Хетафе» обороняется довольно высоко: защитники выходят почти в одну линию к полузащитникам. Расстояние между линиями стремится к нулю. Соперникам остаётся пробиваться через фланги. «Хетафе» это устраивает: команда сохранила связку защитников прошлого сезона (Джене — Кабрера) и помогающего им снимать верх Максимовича. По игре в воздухе «Хетафе» был в топ-5 в прошлом сезоне и занимает второе место в Испании сейчас. Короче говоря, мяч до ворот Сории практически недолетает. Семь допущенных ударов за матч с начала сезона – с отрывом лучший результат в Испании.

Добавьте к топовой обороне топовую игру при стандартах. Только «Барселона» забила с начала сезона больше голов после стандартов, чем «Хетафе» (семь, не считая пенальти). Такая результативность позволяет не зависеть от позиционных атак, с ними у коллектива Бордаласа всё ужасно (12 голов в 16 матчах).



В общем, текущее четвёртое место в Примере – это, конечно, неожиданность, но, если вы хоть немного следили за ними в прошлом сезоне, не сенсация. Отличный тренер, который может делать то, что считает нужным, и не потерял летом ни одного важного игрока. Но кое-что поменял, чтобы сделать команду ещё лучше.

Как Анхель превратился в суперзапасного

В прошлом сезоне Родригес вышел на поле в 37 турах, но это не вполне исчерпывающая статистика: 17 раз он не начал матч в основе. Хотя на старте сезона основной связкой считались как раз он и Мата, по ходу чемпионата Анхель проиграл конкуренцию 37-летнему Молине. Игроками основы в итоге стали Молина и Мата, оба забили по 14 голов.

Хорхе Молина и Хайме Мата Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Летом Бордалас справедливо посчитал, что Молине нужен преемник, и «Хетафе» за три млн евро купил мощного форварда помоложе: Энрика Гальего, которому всего 33 года. Правда, трансфер оказался неудачным. После нескольких матчей Гальего потерял место сначала в основе, а потом и в запасе. Так «Хетафе» снова стал почётным обладателем самой возрастной связки форвардов в Испании (68 лет на двоих), а Анхель снова стал регулярно выходить по ходу матчей. И, хотя он не слишком полезен при лонгболлах, у него есть другие достоинства, которые пригодились в контратакующей модели игры.

Анхель грамотно располагается на линии офсайда и открывается под разрезающие пасы на ход. Так он забил «Мальорке», выйдя на замену. В отличие от Молины и Маты, которые способны оттереть защитника корпусом, Анхель может сыграть на опережение и выиграть касание. Так он забил «Валенсии», выйдя на замену. В игре с «Леганесом» он заменил Молину уже в перерыве и сделал дубль. Второй гол типичный: зацепился за линию офсайда и выскочил один на один. А вот первый он забил головой после навеса – в прошлом сезоне у него не было ни одного такого, а в новом уже два в чемпионате и один в Лиге Европы («Трабзонспору»).

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В Примере Родригес сыграл меньше минут, чем два других форварда, но забил больше каждого из них. Он начал с первых минут пять игр (и три в Лиге Европы), но демонстрирует образцовый профессионализм и оценивает ситуацию так, как мог бы оценить и тренер: «У нас глубокая «скамейка», все получают игровое время. Неважно, сколько голов ты забил, главное – победы. Пока у нас всё получается».

Несмотря на универсальность форварда у тренера есть причины выпускать его именно на замену. Мата и Молина – игроки, которые постоянно ищут физический контакт в защитниками, борются в штрафной и играют корпусом. А через час такого футбола выходит свежий форвард, который делает рывки за спину, а в штрафной не продавливает, а путает ложными движениями. Это эффективно.



Сейчас у Родригеса пять голов и один голевой пас в Примере после выходов на замену. Это лучший показатель в пяти ведущих европейских лигах, так что на данный момент испанец – лучший запасной в Европе. А больше всего в нём впечатляет прагматичность. Анхель забил забил в Лиге Европы и чемпионате 10 голов, нанеся 41 удар. Эффективность выше средней, но она станет ещё выше, если считать только удары из штрафной. Их 33, а все голы форвард забил именно из штрафной. Голы «Мальорке» и «Валенсии» были забиты первым ударом. Для дубля «Леганесу» хватило двух ударов за матч.

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Правда, с «Краснодаром» Анхель нарушил традицию: забил дважды, выйдя с первых минут. В той игре «Хетафе» играл смешанным составом: сезон в Примере начался с четырёх матчей без побед, и Бордалас мощно ротировал состав. В России сыграл даже Гальего. Решение оправдалось. Команда уже в зоне ЛЧ, а в Лиге Европы ей достаточно не проиграть «Краснодару», чтобы выйти в плей-офф. А «Краснодару» желательно на этот раз не пропустить от Анхеля – независимо от того, выйдет он с первых минут или на замену.



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