Невероятный дебют Кокорина в «Сочи»! Забил два гола и сделал ещё один

Ещё накануне переход Александра Кокорина в «Сочи» был под вопросом. Владелец сочинского клуба Борис Ротенберг говорил: «Ситуация непростая, договорённости между «Сочи» и «Зенитом» пока нет. Контракт не подписан. Надеемся, что Саша всё-таки станет нашим игроком. Поеду на встречу, будем разговаривать. К Саше вопросов нет, все договоренности соблюдены. Осталось договориться клубам между собой по аренде. Завтра будет день, и он покажет, сможем ли. Думаю, все ребята ждали Сашу в команде, многие его знают. Болельщики «Сочи» будут рады увидеть Кокорина».

Первым о приезде Кокорина в «Сочи» сообщил… «Ахмат». Нечаянно Что вообще происходит?

В конце концов, руководители «Зенита» и «Сочи» всё-таки ударили по рукам. Оба клуба объявили о трансфере 28-летнего нападающего за несколько минут до начала спарринга команды Владимира Федотова с «Динамо». По иронии судьбы, Кокорин дебютировал за «Сочи» в матче с «Динамо», которому отдал большую часть карьеры. Александр начал игру в запасе, а на поле появился после перерыва. Между тем, по слова гендиректора сочинцев Дмитрия Рубашко, Кокорин может сыграть с «Зенитом» в РПЛ: встреча 27-го тура состоится на петербургской «Газпром Арене».

Самым запоминающимся событием до перерыва стал гол «Динамо» на 5-й минуте. Бело-голубые заработали штрафной примерно в 20 метрах от ворот Николая Заболотного, и Себастьян Шиманьски здорово положил мяч в «девятку». Красота!

То ли выход Кокорина (вместо Дмитрия Полоза) так повлиял на игру «Сочи», то ли динамовцы потеряли концентрацию, но начало второго тайма прошло с большим преимуществом южан. Нападающий, как и на первом сборе «Зенита», выглядел очень солидно. Хорошо двигался, открывался, быстро распоряжался мячом, делая передачи партнёрам. Несмотря на то, что Кокорин формально был единственным форвардом «Сочи» против трёх центральных защитников «Динамо» Владимира Рыкова, Тони Шуньича и Ивана Ордеца, он находил свободное пространство и возможность получать мяч. Всего пять минут потребовалось новичку под 91-м номером, чтобы забить. Правда, этот гол – заслуга Никиты Бурмистрова, который своим прессингом вынудил ошибиться Ордеца и выкатил мяч свободному Александру под удар.

На 54-й минуте Кокорин, по сути, сделал второй гол «Сочи». Он открылся при выбросе аута в штрафной «Динамо», после чего отдал пас Ибрагиму Цаллагову. Тот пробил, мяч попал в Кристиана Нобоа и влетел в сетку ворот Антона Шунина.

Команда Федотова повела в счёте, но Кокорин не останавливался. Сперва он нанёс удар со штрафного с 30 метров – выше цели. Затем откликнулся на кросс с левого фланга, отклеившись от опекуна, и едва не забил со «второго этажа». Мяч пролетел рядом со штангой. В середине второго тайма Александр вывел Андрея Мостового один на один, выиграв воздух. «Динамо» спас от гола Шунин.

Кокорин был вознаграждён за настойчивость на 79-й минуте. Увидев, что Бурмистров получил мяч на левом фланге, нападающий совершил резкий рывок к линии вратарской на ближнюю штангу и оформил дубль ударом в касание. Свежий Заурбек Плиев просто не успел за Александром.

ВИДЕОЗАПИСЬ МАТЧА

Невероятный дебют Кокорина! Если арендованный у «Зенита» нападающий будет так играть и в чемпионате, «Сочи» точно сохранит место в РПЛ.