Борьба за выживание – реальность для «Спартака». Как с этим быть

Инерция 90-х – странный феномен современной России. Вроде 2020-й, а мы всё ещё оправдываем нынешний уровень жизни временами Ельцина или думаем о «Спартаке» так, будто он до сих пор самый сильный и могучий.
«Зацепится Тедеско за Еврокубки?» – ставим мы вопрос, игнорируя данные турнирной таблицы.
1. В РПЛ сыграно уже две трети матчей.
2. До 5-го места «Спартаку» — 12 очков, до стыковых матчей – 3, а до зоны прямого вылета в ФНЛ – 4.
3. Календарь таков, что «Спартак» будет фаворитом лишь в домашних играх с «Уфой» и «Тамбовом».
4. В сетке Кубка России у «Спартака» не только ЦСКА, но и «Зенит». А для питерцев, вылетевших из Европы и практически выигравших чемпионство, второй трофей – приоритет.
5. На 20 февраля 2020 года «Спартак» забивает в два раза меньше «Зенита», а пропускает в 2,5 раза больше. Впрочем, стоит ли вообще сравнивать, если даже обречённый «Оренбург» играл результативнее команды Кононова и Тедеско?
Конечно, по инерции 1990-х можно требовать от «Спартака» еврокубков, но борьба за выживание – куда более реальный вариант. И этот сложный период, если он действительно случится, клубу и болельщикам важно будет прожить терпеливо, смиренно и без фирменных истерик XXI века.
Главная проблема сегодняшнего «Спартака» в том, что он не готов как продукт. Но в этом же и его преимущество.
Да, этот «Спартак» неспелый и пресный, но зато свежий, а не протухший, как в прошлом сезоне.
Да, мы не чувствуем его духа, но зато уже завтра можем поразиться новым и неведомым ранее вкусам.
Да, у его создателей пока мало опыта и много ошибок, но без неудачных экспериментов не бывает открытий.
Занимательно, что ведь именно фанаты «Спартака» сами требовали у Федуна такой реновации. Им нужен был профессиональный, желательно европейский управленец, талантливый и современный иностранный тренер и как можно больше молодёжи в составе?
Всё это они и получили.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Возьмём, например, Томаса Цорна, которому чуть за 30 лет. Он дипломированный, западный топ-менеджер, которому, даже несмотря на родственные связи в РПЛ, нужно время, чтобы доехать до сути нашего футбола, поняв, как влиять на календарь, как контролировать игроков и их представителей, как собирать команду с учётом ментальности и финансового фэйр-плей, как реагировать на вбросы об откатах, как взаимодействовать с болельщиками и прессой.
Идеальные европейские образцы в российской футболе не работают, поэтому наивно было ожидать от перезагрузившего команду Цорна не только немедленного результата, но и просто безукоризненной работы. По сути Томас – лишь перспективный дебютант, к немного авантюрной работе которого в первый год нужно относиться со снисхождением.
Можно, конечно, кричать, что Цорн взял клиента своего агентства Малкома Баду, чтобы класть к себе в карман 10-ю часть его зарплаты. Только есть ли смысл так портить репутацию из-за 50 тысяч рублей, если месячный оклад Томаса в «Спартаке» во много раз больше? Так что Баду – это, скорее всего, чистый максимализм из серии: «Босс, я могу привезти почти бесплатного игрока основы».
Та же ситуация с арендой Шюррле. Перезапуск карьеры вполне молодого чемпиона мира мог и даже всё ещё может стать красивейшей историей, но туристический подход немца, изучающего русскую культуру и наслаждающегося вирусами центра Москвы, сводит шансы на успех к нулю. Но Цорн-то хотя бы попробовал – и стоил этот опыт не то чтобы дорого, а с учётом интереса СМИ всех уровней, может, и частично окупился.
Куда больше пришлось инвестировать в талантливых, интеллектуально развитых и очень профессиональных европейских новичков. Да, Тиль и Крал стоили дорого, но по всем логичным расчётам чех и голландец действительно должны не только прогрессировать и приносить пользу, но и дать финансовую выгоду после перепродажи. Да, это тоже опасное вложение, но требовать мгновенных дивидендов от парней, попавших в чуждое общество, – бессмысленные мечтания. Такие же, как и надежды на немедленный прогресс не собиравшего эту команду и ограниченного временем, кадрами и финансовым фэйр-плей тренера.
У 34-летнего Доменико Тедеско есть много ощутимых достоинств.
Во-первых, он и Юлиан Нагельсман – представители самой прогрессивной в мире немецкой школы. Получается, что на бумаге «Спартак» взял одного из самых перспективных тренеров мира, который, наблюдая за успехами друга в «РБ», не будет безразлично получать деньги в ожидании увольнения.
Во-вторых, у него уже вроде бы получается выстраивать коллектив. Так положительно в личных беседах о тренере в «Спартаке» не отзывались даже во времена раннего Карреры.
В-третьих, Тедеско – гик, для которого принципиально выполнить миссию и насытить проект своими идеями. Любой иной итог для него – личное поражение. Так что болельщикам «Спартака» даже думать не стоит о том, что тренер сбежит в какую-нибудь «Герту». Нет, на сборах в Сочи Тедеско и Хинкель стараются говорить по-русски, закрывают контрольные матчи, нервничают из-за дрона над тренировочным полем и ведут себя как самые заинтересованные в работе люди.
Но ждать немедленных побед от этого штаба весной не стоит. Болельщикам вообще надо забыть как про мгновенные победы Карреры, так и о правиле четырёх месяцев Кононова. Долго живущая команда-династия планомерно строится минимум 3-4 трансферных цикла, что доказывают примеры Гвардиолы в «Сити» и Клоппа в «Ливерпуле», первые сезоны которых были близки к провальным, потому что тренеры просто не располагали нужным материалом, то отрезая лишнее, то пришивая подходящие куски.
Кому-то это может показаться смешным, но то же самое произошло при Аленичеве, когда в течение года «Спартак» расстался более чем с десятком очень статусных футболистов, но точечно взял Попова, Мельгарехо, Зе Луиша, Фернандо и Зобнина.
Вот и нынешняя команда Тедеско всё ещё просмотровая. Особенно ярко это понимаешь, находясь на последнем перед весенней частью чемпионата сборе. В «Свисс-Отеле» – шикарные для России условия и знаменитые соседи. На завтраке пьёт кофе Константин Хабенский, днём в фойе решает вопросы дирижер Юрий Башмет, вечером ожидается приезд Евгения Миронова – все они в разные дни выступают здесь в «Зимнем театре».
Наблюдая за соседством народных артистов и «народной» команды, появляется абсолютная уверенность, что «Спартак» времён Старостина и Романцева непременно отправился бы на вечерние концерты, а часть игроков получила бы приглашение в гримёрки. Любовь к футболу и искусству здесь ни при чём — просто великие ценят общество великих. Но есть ли выдающиеся люди в нынешнем «Спартаке»?
Да, потенциал виден у Джикии, Зобнина и даже у Максименко с Бакаевым, но сегодня эти футболисты не суперзвёзды даже по меркам откровенно слабого чемпионата России. Впрочем, им повезло — именно вокруг этой молодой четвёрки, дополненной Тилем, Жиго и Кралом, будет создаваться новая команда, а вот остальные ребята должны понимать, что спартаковская форма для них сегодня – совпадение и аванс, а завтра – просто напоминание об упущенной возможности прикоснуться к чему-то большому.
Они ведь, судя по рецензиям о закрытом товарняке в Сочи, даже сейчас вряд ли сильнее не таких уж и старых легенд «Спартака» Козлова и Макеева, которые в свои 27 и 30 лет играют в армянском «Арарате» за полторы тысячи долларов и живут не в шикарном «Свисс-Отеле» с Башметом и Хабенским, а в санатории «Артист» вместе с выпивающими работягами.
И этой весной свой путь случайные игроки «Спартака» выберут сами – об их уходе вряд ли кто-то вспомнит или пожалеет.
Сочувствовать сейчас вообще можно разве что Тилю. Он не ребёнок улиц, как Промес, которому было наплевать, куда ехать и где танцевать. Нет, просвещённая семья Гуса занималась благотворительностью в Африке. Да и в кругу его друзей (а в Голландии очень строго подходят к выбору круга) стыдно переживать о футболе больше, чем о сохранении окружающей среды, угнетении прав национальных или сексуальных меньшинств. Хороший мальчик Гус ведь никогда и не скрывал, что не очень любит современных футболистов, но в АЗ ему очень повезло с коллективом единомышленников.
В «Спартаке» и России у Тиля есть все основания для шока – как футбольного, связанного с игрой на новой позиции чуть ближе к обороне, так и культурного, где значительная часть общества одновременно разделяет радикальные подходы как Александра Емельяненко, так и Хабиба Нурмагомедова.
Молодой Гус вполне может чувствовать себя одиноко и переживать из-за того, что 18 заплаченных за него миллионов полезнее было бы перевести голодающим детям Африки, но проблемы должны закончиться, когда Тедеско отрежет лишнее и закончит как материальное, так и ментальное строительство команды.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Но даже без сбора мусора у «Спартака» действительно проглядывается не только фундамент, но и правильно возведённые стены, которые, впрочем, всё равно останутся серыми, если не украсить их хотя бы одним исполнителем, способным вести игру, отдавать передачи и бить со средней дистанции, как Алекс или Фернандо.
Такого игрока у Тедеско, в отличие от конкурентов из ЦСКА, «Краснодара», «Ростова», «Локомотива» и «Зенита», просто нет. Зимой он также не мог получить его из-за ФФП, но должен обязательно взять его летом – так немного угловатые, разбитые потуги здоровенных бегунков «Спартака» обязательно склеятся.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Но всё это, как и поиск нового Промеса, случится потом, а сейчас фанатам «Спартака» хоть и нужно надеяться на победу в Кубке и пятое место, но всё лучше определяться, как вести себя в случае печального хождения вокруг зоны стыков.
В нынешней РПЛ «Спартак», конечно, не вылетит, хотя болельщики всё равно могут получить достаточно поводов, чтобы изгнать Тедеско, сломать стены Цорна и вновь проклясть Федуна.
Но в то же время именно они могут помочь команде без истерик и боли пережить побочные эффекты от необходимого перерождения.
Да, об инерции 90-х тогда придётся забыть. Но, может быть, только ближе ко дну и вспомнится, с чего началось восхождение «Спартака» Бескова, запаса которого с лихвой хватило и на Романцева.
- 21 февраля 2020
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