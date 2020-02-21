Егоров о том, что даже самый плохой сценарий – не повод громить Федуна, Тедеско и Цорна.

Борьба за выживание – реальность для «Спартака». Как с этим быть

Инерция 90-х – странный феномен современной России. Вроде 2020-й, а мы всё ещё оправдываем нынешний уровень жизни временами Ельцина или думаем о «Спартаке» так, будто он до сих пор самый сильный и могучий.



«Зацепится Тедеско за Еврокубки?» – ставим мы вопрос, игнорируя данные турнирной таблицы.

1. В РПЛ сыграно уже две трети матчей.

2. До 5-го места «Спартаку» — 12 очков, до стыковых матчей – 3, а до зоны прямого вылета в ФНЛ – 4.

3. Календарь таков, что «Спартак» будет фаворитом лишь в домашних играх с «Уфой» и «Тамбовом».

4. В сетке Кубка России у «Спартака» не только ЦСКА, но и «Зенит». А для питерцев, вылетевших из Европы и практически выигравших чемпионство, второй трофей – приоритет.

5. На 20 февраля 2020 года «Спартак» забивает в два раза меньше «Зенита», а пропускает в 2,5 раза больше. Впрочем, стоит ли вообще сравнивать, если даже обречённый «Оренбург» играл результативнее команды Кононова и Тедеско?

Конечно, по инерции 1990-х можно требовать от «Спартака» еврокубков, но борьба за выживание – куда более реальный вариант. И этот сложный период, если он действительно случится, клубу и болельщикам важно будет прожить терпеливо, смиренно и без фирменных истерик XXI века.

Главная проблема сегодняшнего «Спартака» в том, что он не готов как продукт. Но в этом же и его преимущество.

Да, этот «Спартак» неспелый и пресный, но зато свежий, а не протухший, как в прошлом сезоне.

Да, мы не чувствуем его духа, но зато уже завтра можем поразиться новым и неведомым ранее вкусам.

Да, у его создателей пока мало опыта и много ошибок, но без неудачных экспериментов не бывает открытий.

Занимательно, что ведь именно фанаты «Спартака» сами требовали у Федуна такой реновации. Им нужен был профессиональный, желательно европейский управленец, талантливый и современный иностранный тренер и как можно больше молодёжи в составе?

Всё это они и получили.

Возьмём, например, Томаса Цорна, которому чуть за 30 лет. Он дипломированный, западный топ-менеджер, которому, даже несмотря на родственные связи в РПЛ, нужно время, чтобы доехать до сути нашего футбола, поняв, как влиять на календарь, как контролировать игроков и их представителей, как собирать команду с учётом ментальности и финансового фэйр-плей, как реагировать на вбросы об откатах, как взаимодействовать с болельщиками и прессой.

Идеальные европейские образцы в российской футболе не работают, поэтому наивно было ожидать от перезагрузившего команду Цорна не только немедленного результата, но и просто безукоризненной работы. По сути Томас – лишь перспективный дебютант, к немного авантюрной работе которого в первый год нужно относиться со снисхождением.

Можно, конечно, кричать, что Цорн взял клиента своего агентства Малкома Баду, чтобы класть к себе в карман 10-ю часть его зарплаты. Только есть ли смысл так портить репутацию из-за 50 тысяч рублей, если месячный оклад Томаса в «Спартаке» во много раз больше? Так что Баду – это, скорее всего, чистый максимализм из серии: «Босс, я могу привезти почти бесплатного игрока основы».

Та же ситуация с арендой Шюррле. Перезапуск карьеры вполне молодого чемпиона мира мог и даже всё ещё может стать красивейшей историей, но туристический подход немца, изучающего русскую культуру и наслаждающегося вирусами центра Москвы, сводит шансы на успех к нулю. Но Цорн-то хотя бы попробовал – и стоил этот опыт не то чтобы дорого, а с учётом интереса СМИ всех уровней, может, и частично окупился.

Первое большое интервью с Шюррле в «Спартаке»: Россия, диета, депрессия, война Чемпион мира ответил на все вопросы.

Куда больше пришлось инвестировать в талантливых, интеллектуально развитых и очень профессиональных европейских новичков. Да, Тиль и Крал стоили дорого, но по всем логичным расчётам чех и голландец действительно должны не только прогрессировать и приносить пользу, но и дать финансовую выгоду после перепродажи. Да, это тоже опасное вложение, но требовать мгновенных дивидендов от парней, попавших в чуждое общество, – бессмысленные мечтания. Такие же, как и надежды на немедленный прогресс не собиравшего эту команду и ограниченного временем, кадрами и финансовым фэйр-плей тренера.

У 34-летнего Доменико Тедеско есть много ощутимых достоинств.

Во-первых, он и Юлиан Нагельсман – представители самой прогрессивной в мире немецкой школы. Получается, что на бумаге «Спартак» взял одного из самых перспективных тренеров мира, который, наблюдая за успехами друга в «РБ», не будет безразлично получать деньги в ожидании увольнения.

«Если кто-то не хочет, чтобы я тренировал «Спартак», ему придётся вынести меня отсюда!» Большое интервью с Тедеско – о Шюррле, Бакаевых, Джано и новом «Спартаке».

Во-вторых, у него уже вроде бы получается выстраивать коллектив. Так положительно в личных беседах о тренере в «Спартаке» не отзывались даже во времена раннего Карреры.

В-третьих, Тедеско – гик, для которого принципиально выполнить миссию и насытить проект своими идеями. Любой иной итог для него – личное поражение. Так что болельщикам «Спартака» даже думать не стоит о том, что тренер сбежит в какую-нибудь «Герту». Нет, на сборах в Сочи Тедеско и Хинкель стараются говорить по-русски, закрывают контрольные матчи, нервничают из-за дрона над тренировочным полем и ведут себя как самые заинтересованные в работе люди.

«Спартак» никого не пустит на товарищеский матч в Сочи. Это может стать тенденцией Меньше лишних оценок, меньше информации для соперников.

Но ждать немедленных побед от этого штаба весной не стоит. Болельщикам вообще надо забыть как про мгновенные победы Карреры, так и о правиле четырёх месяцев Кононова. Долго живущая команда-династия планомерно строится минимум 3-4 трансферных цикла, что доказывают примеры Гвардиолы в «Сити» и Клоппа в «Ливерпуле», первые сезоны которых были близки к провальным, потому что тренеры просто не располагали нужным материалом, то отрезая лишнее, то пришивая подходящие куски.

Кому-то это может показаться смешным, но то же самое произошло при Аленичеве, когда в течение года «Спартак» расстался более чем с десятком очень статусных футболистов, но точечно взял Попова, Мельгарехо, Зе Луиша, Фернандо и Зобнина.

Вот и нынешняя команда Тедеско всё ещё просмотровая. Особенно ярко это понимаешь, находясь на последнем перед весенней частью чемпионата сборе. В «Свисс-Отеле» – шикарные для России условия и знаменитые соседи. На завтраке пьёт кофе Константин Хабенский, днём в фойе решает вопросы дирижер Юрий Башмет, вечером ожидается приезд Евгения Миронова – все они в разные дни выступают здесь в «Зимнем театре».

Наблюдая за соседством народных артистов и «народной» команды, появляется абсолютная уверенность, что «Спартак» времён Старостина и Романцева непременно отправился бы на вечерние концерты, а часть игроков получила бы приглашение в гримёрки. Любовь к футболу и искусству здесь ни при чём — просто великие ценят общество великих. Но есть ли выдающиеся люди в нынешнем «Спартаке»?

Да, потенциал виден у Джикии, Зобнина и даже у Максименко с Бакаевым, но сегодня эти футболисты не суперзвёзды даже по меркам откровенно слабого чемпионата России. Впрочем, им повезло — именно вокруг этой молодой четвёрки, дополненной Тилем, Жиго и Кралом, будет создаваться новая команда, а вот остальные ребята должны понимать, что спартаковская форма для них сегодня – совпадение и аванс, а завтра – просто напоминание об упущенной возможности прикоснуться к чему-то большому.

Они ведь, судя по рецензиям о закрытом товарняке в Сочи, даже сейчас вряд ли сильнее не таких уж и старых легенд «Спартака» Козлова и Макеева, которые в свои 27 и 30 лет играют в армянском «Арарате» за полторы тысячи долларов и живут не в шикарном «Свисс-Отеле» с Башметом и Хабенским, а в санатории «Артист» вместе с выпивающими работягами.

И этой весной свой путь случайные игроки «Спартака» выберут сами – об их уходе вряд ли кто-то вспомнит или пожалеет.

Сочувствовать сейчас вообще можно разве что Тилю. Он не ребёнок улиц, как Промес, которому было наплевать, куда ехать и где танцевать. Нет, просвещённая семья Гуса занималась благотворительностью в Африке. Да и в кругу его друзей (а в Голландии очень строго подходят к выбору круга) стыдно переживать о футболе больше, чем о сохранении окружающей среды, угнетении прав национальных или сексуальных меньшинств. Хороший мальчик Гус ведь никогда и не скрывал, что не очень любит современных футболистов, но в АЗ ему очень повезло с коллективом единомышленников.

В «Спартаке» и России у Тиля есть все основания для шока – как футбольного, связанного с игрой на новой позиции чуть ближе к обороне, так и культурного, где значительная часть общества одновременно разделяет радикальные подходы как Александра Емельяненко, так и Хабиба Нурмагомедова.

Вопрос на 18 млн. У «Спартака» не получается спасти рекордный трансфер Тедеско добросовестно встраивает в командный футбол Тиля, а эффект отрицательный. Какие есть варианты?

Молодой Гус вполне может чувствовать себя одиноко и переживать из-за того, что 18 заплаченных за него миллионов полезнее было бы перевести голодающим детям Африки, но проблемы должны закончиться, когда Тедеско отрежет лишнее и закончит как материальное, так и ментальное строительство команды.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Но даже без сбора мусора у «Спартака» действительно проглядывается не только фундамент, но и правильно возведённые стены, которые, впрочем, всё равно останутся серыми, если не украсить их хотя бы одним исполнителем, способным вести игру, отдавать передачи и бить со средней дистанции, как Алекс или Фернандо.

Такого игрока у Тедеско, в отличие от конкурентов из ЦСКА, «Краснодара», «Ростова», «Локомотива» и «Зенита», просто нет. Зимой он также не мог получить его из-за ФФП, но должен обязательно взять его летом – так немного угловатые, разбитые потуги здоровенных бегунков «Спартака» обязательно склеятся.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Но всё это, как и поиск нового Промеса, случится потом, а сейчас фанатам «Спартака» хоть и нужно надеяться на победу в Кубке и пятое место, но всё лучше определяться, как вести себя в случае печального хождения вокруг зоны стыков.

В нынешней РПЛ «Спартак», конечно, не вылетит, хотя болельщики всё равно могут получить достаточно поводов, чтобы изгнать Тедеско, сломать стены Цорна и вновь проклясть Федуна.

Но в то же время именно они могут помочь команде без истерик и боли пережить побочные эффекты от необходимого перерождения.

Да, об инерции 90-х тогда придётся забыть. Но, может быть, только ближе ко дну и вспомнится, с чего началось восхождение «Спартака» Бескова, запаса которого с лихвой хватило и на Романцева.

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