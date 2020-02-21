6 самых ожидаемых сделок последнего дня трансферного окна в РПЛ

Сегодня закрывается зимнее трансферное окно в РПЛ. К сожалению, ничем, кроме эпопеи с арендой Кокорина, оно не запомнилось. Российские клубы избегали громких сделок, а максимальная сумма, отданная за новичка, составила всего 7 млн евро.

10 самых дорогих трансферов РПЛ за неделю до закрытия зимнего окна Глядя на «дорогие» трансферы РПЛ в зимнее окно, остаётся только смеяться сквозь слёзы. Очень низкие цены.

Тем не менее мы очень постарались и всё-таки смогли найти несколько трансферных интриг дедлайна в РПЛ.

Морган Сансон, «Марсель» — «Зенит»

Трансферная стоимость: 28 млн евро

«Зенит» пока что бездействует на трансферном рынке – зимой питерцы лишь вернули из аренды Ригони. Впрочем, сине-бело-голубые ещё могут пополнить состав новичком. Ранее «Чемпионату» стало известно, что питерцы активно интересуются полузащитником «Марселя» Морганом Сансоном. 25-летний француз идёт под одним из первых номеров в списке «Зенита» на усиление, да и руководство клуба вместе с тренерским штабом сине-бело-голубых проявляет к нему повышенный интерес.

Франсуа Камано, «Бордо» — «Краснодар»

Трансферная стоимость: 12 млн евро

Зимой «быки» отпустили двух игроков группы атаки – Игнатьева и Намли. Кроме того, ещё не восстановились после травм Кабелла и Классон. Так что в последний день перед закрытием трансферного окна «Краснодар» ещё наверняка попытается приобрести форварда. Новичком краснодарского клуба вполне может стать 23-летний гвинейский левый вингер «Бордо» Франсуа Камано. Как сообщал L'Équipe, «быки» делали предложение французскому клубу об аренде футболиста с опцией выкупа примерно за 8 млн евро. Однако, готов ли «Бордо» принять сделку, пока неизвестно.

Маркос Пауло, «Флуминенсе» — ЦСКА

Трансферная стоимость: 11 млн евро

После того как форвард сборной Словакии Боженик, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Фейеноорд», а переговоры «армейцев» по Педро Абреу зашли в тупик, московский клуб переключился на нападающего «Флуминенсе» Маркоса Пауло. ЦСКА планировал арендовать 19-летнего футболиста. Сейчас, по информации «Чемпионата», шансы на успех сделки минимальны. Однако отбрасывать вариант с переездом молодого португальца в Россию точно не стоит.

Амин Юнес, «Наполи» — «Краснодар»

Трансферная стоимость: 7,5 млн евро

По информации CalcioNapoli24, другая траснферная цель «быков» — левый вингер «Наполи» Амин Юнес. По сведениям источника, российский клуб уже провёл предварительные переговоры с агентом 26-летнего немца и выяснил у него возможность трансфера. Форвард якобы готов покинуть «Наполи», чтобы получать регулярную игровую практику. В неаполитанском клубе Юнесу действительно приходится довольствоваться лишь ролью запасного. После переезда в Италию из «Аякса» в 2018 году, Амин провёл за свою новую команду лишь 18 матчей в Серии А.

Трансферная стоимость: 5 млн евро

После отъезда Фёдора Смолова в Испанию на прицеле у «железнодорожников» оказались около 7-8 кандидатов на его место. Изначально московский клуб планировал подписать своего бывшего игрока Ниасса, но сенегальца не устроили условия контракта. Также в прессе всплывали новости об интересе «Локо» к Ричмонду Боакье из «Црвены Звезды» и Джермейну Ленсу из «Бешикташа». Тем не менее сейчас самым реальным кажется вариант с арендой чешского нападающего «Бёрнли» Матея Выдры. Пока что «Локомотив» не может договориться по трансферу 27-летнего футболиста из-за разногласий с его агентом. Но не исключено, что сделка всё-таки состоится.

«Зенит» всё-таки вернул Ригони, а «Сочи» заполучил Кокорина! Все трансферы РПЛ Рассказываем о всех сделках российских клубов за последние две недели.

Трансферная стоимость: 1,8 млн евро

Вишенкой на торте невероятно активной зимней трансферной кампании «Рубина» должен стать Михаил Меркулов. На сборах Леонид Слуцкий остался не очень доволен своими левыми защитниками, поэтому казанцы нацелились на футболиста «Урала». Тем не менее в екатеринбургском клубе разозлились на Меркулова за желание сменить команду, не захотели его отпускать и сослали в «Урал-2». Если в последний день до закрытия трансферного окна «Рубин» всё-таки не сможет убедить екатеринбуржцев отпустить защитника, то вполне вероятно, что казанцы попытаются подписать левого защитника «Оренбурга» Сергея Терехова.