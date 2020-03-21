Роналдиньо — 40! Пока гений в тюрьме, насладимся его фирменными финтами. Видео

Легендарный бразилец Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году в возрасте 37 лет, но его дриблинг и финты навсегда останутся в наших воспоминаниях. Бразилец умел удивлять и приводить в восторг миллионы болельщиков по всему миру. 40-летний юбилей — отличный повод освежить в памяти самые известные и часто используемые финты Ронни. Пускай и отмечает его футболист в не самом подходящем для этого месте — парагвайской тюрьме…

Финт «Эластико»

Одним из самых любимых финтов бразильца был финт «эластико». Трюк заключается в перемещении мяча от внешней стороны стопы к внутренней с резким ускорением. Финт был придуман бразильским футболистом японского происхождения Сержиу Этиго, а усовершенствован ещё одним бразильцем Роберто Ривелино. Он впервые продемонстрировал этот трюк в 1975 году. Позже многие бразильские футболисты переняли этот финт у Ривелино. В том числе, Роналдиньо, благодаря которому «эластико» получило всемирную известность. Бывший футболист сборной Бразилии начал использовать его во время выступления за «Барселону». Также трюк «эластико» называют «укусом змеи».

Финт «Сомбреро»

Трюк заключается в том, чтобы в сложной ситуации перекинуть мяч через голову соперника и резко убежать, таким образом, освободившись от оппонента. Соперники чаще всего не ожидают такого движения от футболиста, поэтому, при техничном исполнении трюк выйдет максимально эффективным. Финт особенно распространён среди бразильских футболистов, хотя название заимствовано из Мексики. Там так называют шляпу, которая является атрибутом национального костюма.

Финт «Flick Up»

Этот трюк Роналдиньо чаще всего проделывал у линии аута после свистка арбитра, чтобы выбить ушедший за линию мяч. Ударяя мяч о левую ногу, он подбрасывал его, а потом либо выбивал пяткой, либо фиксировал бедренной и икроножной мышцами. Финт получил такое название благодаря футбольным фристайлерам, а с английского слово «flick up» переводится как «вбросить».

Финт Магеллана

Жонглированию мяча Ронни придавал особое значение. финт Магелланна назван в честь известного мореплавателя: жонглируя мяч, Роналдиньо внешней частью носка бутсы придавал ему вращение, продолжая двигать ногой в заданном направлении, при этом полностью огибая мяч. Сейчас это один из самых известных финтов у фристайлеров, но в начале 2000-х эту моду задал именно Ронни. В народе трюк также называют «вокруг света».

Проброс между ног

Ронни всегда любил прокидывать мяч между ног футболистов. При чём делать он мог это, находясь в любом положении. Даже стоя спиной к сопернику. Чаще всего оппоненты этого просто не ожидали. Роналдиньо применял этот трюк даже в выставочных и товарищеских матчах. Одним из таких стала встреча между легендами «Юнайтед» и «Барселоны», которая завершилась победой англичан со счётом 3:1. На 47-й минуте матча бразилец вспомнил свои лучшие годы, прокинув мяч между ног полузащитника «МЮ» Йеспера Блумквиста. В итоге швед остался в дураках, а Ронни отдал пас не глядя.