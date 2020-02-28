РПЛ возвращается! 10 главных интриг весны

Чемпионской гонки ждать не стоит, но зато будет ещё много интересного.

Сегодня, 28 февраля, Российская Премьер-Лига возвращается после зимней паузы. Уже в грядущие выходные РПЛ подарит нам сразу несколько крутых матчей: ЦСКА – «Урал», «Динамо» — «Спартак» и «Зенит» — «Локомотив». Предвкушая эти интереснейшие поединки и другие яркие матчи в оставшейся части сезона, рассказываем о главных весенних интригах РПЛ.

За что будет бороться «Спартак» Тедеско?

Доменико Тедеско Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Зимой главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско наконец получил достаточно времени для того, чтобы изменить игру команды так, как он считает нужным. На сборах московский клуб хорошо поработал над стандартами, а немецкий тренер перепробовал на поле не одно сочетание игроков. Так что весной московский клуб наверняка будет немного другим. Впрочем, какие задачи станет решать обновлённый «Спартак», совсем неясно. Интересно, сможет ли Тедеско со своей командой вплотную подобраться к зоне еврокубков?

Кто будет вторым? «Краснодар»? «Ростов»? ЦСКА? «Локомотив»?

За вторую строчку РПЛ, позволяющую напрямую выйти в групповой этап ЛЧ, развернулась нешуточная борьба. У «Краснодара» 35 очков, у «Ростова», ЦСКА и «Локомотива» по 34 балла. Кто же всё-таки станет вторым?

Статья про расклады в борьбе за ЛЧ в Российской Премьер-Лиге появится на «Чемпионате» чуть позже.

Как проявят себя Мамаев и Кокорин после тюрьмы?

Во время товарищеских матчей на зимних сборах «Ростова» Мамаев оставил о себе очень приятное впечатление. Полузащитник часто забивал, раздавал голевые передачи и не хуже, чем Ерёменко, дирижировал атаками ростовчан. Складывалось впечатление, что Мамаев и не пропустил полтора года. Так же можно было сказать и про Кокорина. Александр с завидным постоянством забивал за «Зенит», затем регулярно поражал ворота спарринг-партнёров «Зенита-2», а после переезда в «Сочи» тоже продолжил записывать голы на свой счёт. Но смогут ли хавбек и нападающий так же блистать в официальных матчах? 29 февраля в гостевой встрече «Ростова» с «Ахматом» наверняка случится долгожданное возвращение Павла в РПЛ, а Александр, скорее всего, дебютирует за «Сочи» 1 марта в домашней игре с «Арсеналом». В последний раз оба футболиста играли в чемпионате России в начале октября 2018 года.

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Забьёт ли Кокорин «Зениту»?

Апрельский матч 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» будет весьма принципиальным для Александра Кокорина. Зимой питерцы отдали форварда в аренду, вопреки его желанию, так что нападающий наверняка захочет поразить ворота своего клуба и доказать его неправоту. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отметил, что Кокорин сможет сыграть против «Зенита». Никаких ограничений по контракту для этого нет.

Сумеет ли Слуцкий быстро преобразить «Рубин»?

ФК «Рубин» Фото: rubin-kazan.ru

После прихода Леонида Слуцкого «Рубин» подписал аж 8 новичков. Теперь можно с уверенностью сказать, что состав казанцев стал более сбалансированным, у команды появилась глубина обоймы. Нынешний подбор футболистов позволяет казанскому клубу не только избежать стыков, но и побороться за место в середине турнирной таблицы. Результаты «Рубина» весной наверняка будут зависеть от того, насколько быстро Слуцкий сумеет наладить химию в обновлённой команде, а также воплотить свои тренерские идеи в жизнь.

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ?

Артём Дзюба (второй справа) Фото: РИА Новости

В бомбардирской гонке Артём Дзюба обогнал Эльдора Шомуродова и Александра Соболева в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом, но оторваться от соперников не успел. Сейчас в активе форварда «Зенита» 11 голов, а у Эльдора и Александра по 10. Первую игру «Зенита» после возобновления чемпионата Артём пропустит из-за травмы. Поэтому уже в ближайшем туре Шомуродов и Соболев смогут вновь обогнать Дзюбу по количеству забитых мячей. Другая, не менее интересная бомбардирская интрига – сумеет ли Соболев демонстрировать такую же высокую результативность в «Спартаке», как и в «Крыльях»? В товарищеских встречах красно-белых Александр уже забивал голы. Теперь пришло время доказывать свою профпригодность в официальных матчах.

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Продлит ли «Локомотив» контракт с Сёминым?

Юрий Сёмин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» истечёт летом. Однако руководство «железнодорожников» пока продлевать соглашение с главным тренером не торопится. Сам Сёмин заявлял, что не знает, останется ли в клубе. Пока со своей задачей на сезон главный тренер «Локо» справляется – «железнодорожники» входят в первую пятёрку чемпионата. Тем не менее даже попадание в еврокубки, по мнению Сёмина, не гарантирует ему новый контракт.

Побьёт ли «Зенит» рекорд «Локо» по пропущенным мячам?

В этом сезоне оборона питерцев действует блестяще. За 19 туров РПЛ соперники поразили ворота «Зенита» лишь 9 раз. С такими результатами сине-бело-голубые спокойно могут замахнуться на рекорд «Локо», установленный в сезоне-2002. Тогда «железнодорожники» пропустили всего 14 голов. Кстати, питерцы идут почти по рекордному графику. За 19 туров РПЛ в 2002 году «Локомотив» пропустил 8 голов.

Как Комличенко дебютирует в РПЛ?

Фееривший в Чехии Николай Комличенко этой зимой наконец вернулся в Россию. Подписать бомбардира могли и «Спартак», и ЦСКА, и «Локомотив», однако в итоге только «Динамо» не испугалось адаптационных рисков игрока. Во время зимних сборов бело-голубых в товарищеских встречах Комличенко смотрелся очень здорово. Николай круто действовал в оттяжке и подыгрыше, а также раздавал шикарные обостряющие передачи. Похоже, весной нападающий сможет принести огромную пользу своему клубу в РПЛ.

Станет ли меньше судейских скандалов при Кашшаи?

Виктор Кашшаи Фото: РИА Новости

К сожалению, первая часть РПЛ запомнилась не только яркими матчами и красивыми голами, но и регулярными судейскими скандалами. За ошибки российских арбитров критиковали едва ли не в каждом туре. В результате зимой руководителем департамента судейства стал 44-летний венгр Виктор Кашшаи, сменивший на этом посту Александра Егорова. Теперь назначать судей на матчи РПЛ будет иностранец. Может, при Кашшаи судейских ошибок наконец станет меньше?