20 лет назад в «Спартак» полились «нефтяные» деньги. Это стало началом конца эры Романцева

20 лет назад был заключён один из важнейших контрактов российского футбола – генеральным спонсором «Спартака» стала компания «Лукойл». Изначально соглашение было рассчитано на три года, а в итоге сотрудничество продолжается до сих пор.

— В 1990-е «Спартак» выживал за счёт Лиги чемпионов и продаж звёзд за границу.

— «Лукойл» мог стать спонсором ЦСКА, но в дело вмешался Червиченко.

— Президент компании вообще не хотел спонсировать «Спартак».

— Возможно, нефтянщики начали заниматься «Спартаком» только из-за прихода к власти в России Владимира Путина.

— В клубе рассчитывали, что приход нового спонсора поможет в постройке нового стадиона.

— Контракт «Спартака» и «Лукойла» был крупнейшим на тот момент соглашением в российском футболе.

До прихода нефтяных денег «Спартак» выживал за счёт Лиги чемпионов и продаж игроков за границу. Помощь от спонсоров приносила не так много денег

В 1990-е годы «Спартак», как и другие российские команды, выживал, как мог. Тогда у клуба не было по-настоящему серьёзных спонсоров – основные доходы красно-белым приносили две вещи: продажа своих футболистов в иностранные клубы и прибыль от выступления в Лиге чемпионов. Но системно зарабатывать на этом было сложно: футболисты из «Спартака» переезжали за границу не каждый год, да и в Лиге чемпионов случались провалы, как, например, с «Кошице».

Как исчезали футбольные клубы в России. Бесконечно грустная история Сколько команд исчезло за последние 30 лет и почему. Начнём с 1990-х.

Но спонсоры у «Спартака» тоже были, хотя их поддержку нельзя сравнить с той, что клуб начал получать в XXI веке. Одним из них была компания «Уренгогазпром». Юрий Заварзин, генеральный директор «Спартака» с 1997 по 2001 год, для книги «Романцев. Правда обо мне и «Спартаке» вспоминал, каким было то сотрудничество.



— Когда я пришёл в «Спартак», в собственности у клуба был только автобус – и больше ничего. База в Тарасовке принадлежала профсоюзам. И потом при содействии руководителя московских профсоюзов Александра Петлина она была передана «Спартаку». Всё, что было связано с добычей денег, ложилось на мои плечи. Бюджетных средств в «Спартаке» не было ни копейки. Хвала Риму Султановичу Сулейманову, главе «Уренгойгазпрома». Он платил нам порядка миллиона долларов в год. При этом живых денег мы от него не получали.

Олег Романцев и глава «Уренгойгазпрома» Рим Сулейманов Фото: Фото из архива

Кстати, именно в то время в «Спартак» попал и будущий спортивный директор клуба Александр Шикунов. В интервью «Чемпионату» он рассказывал, по какой именно схеме «Спартак» получал деньги от «Уренгойгазпрома»: «Это было в 1998 году. У нас с Юрием Заварзиным был проект. Мы брали газовый конденсат, который перерабатывали через «Лукойл», и финансировали команду. Вскоре Романцев меня подтянул к себе, и мы начали с ним работать».

«Романцев предсказал будущее «Спартака» ещё в 2001-м» Александр Шикунов раскрыл детали краха романцевского «Спартака» и взлёта ростовского футбола.

А вот данные по сумме, которую «Спартак» получал от того сотрудничества, разнятся. Заварзин уверяет, что «Спартак» получал миллион долларов в год, а Андрей Червиченко (будущий президент клуба) называет другие цифры – 1 млн 250 тыс.

Тренер «Спартака» Виктор Зернов и молодой Дмитрий Аленичев в форме с надписью «Уренгойгазпром» Фото: Фото из архива

Ещё одним спонсором красно-белых была японская компания «AKAI» (фирма производила электронику и аудиотехнику). В 1997 году фирма стала титульным спонсором «Спартака» и платила клубу около миллиона долларов в год. Но долгим сотрудничество не получилось – через два года после подписания контракта со «Спартаком» японская компания обанкротилась.

Надпись «AKAI» недолго просуществовала майках «Спартака», но болельщикам запомнилась Фото: Фото из архива

Тяжёлое финансовое положение клуба вспоминает и бывший капитан «Спартака» Егор Титов, в то время выступавший за красно-белых.



— Максимальная зарплата в «Спартаке» 1990-х была 10 тысяч долларов. Дальше шла градация – кто-то получал 5 тысяч, кто-то 3, вчерашние дублёры ещё меньше – тысячу. Но мы радовались уже тому, что нам платили долларами, а не рублями. То, что у тебя в руках были зелёные бумажки, уже было счастьем. По-моему, работали по факту. Условно, в следующем месяце нам предстоит пять игр, значит, надо достать столько-то денег. Планировать вдолгую, на год, было тяжело, когда считаешь каждую копейку. Условно, сыграли мы в «Лужниках», заплатили 25 тысяч долларов за аренду. Сюда входила сама аренда и компенсация за закрытие рынка на период проведения матчей. А потом нам пишут: ваши болельщики 900 кресел сломали, нужна компенсация. Как спрогнозируешь такие расходы? Это тоже отнимало копеечку.

Боссы «Спартака» вспоминают, как продавали Бесчастных в 2000-х — там был реальный детектив Вооружённые люди, взаимное недоверие, пачки долларов, суды в Турции.

Примерно в таком финансовом состоянии клуб встречал 2000 год. И хотя Юрий Заварзин до сих пор уверен, что без прихода в клуб крупного инвестора «Спартак» всё равно бы выжил, новый спонсор у команды всё-таки появился. А новость о заключении спонсорского контракта с «Лукойлом» настолько осчастливила Олега Романцева, что он лично позвонил в редакцию «Спорт-экспресса», чтобы поделиться радостью.



— Я доволен подписанным соглашением, — сообщил главный тренер и тогда ещё президент красно-белых. — Впервые генеральным спонсором «Спартака» стала крупнейшая отечественная компания.

«Лукойл» в «Спартак» привёл Червиченко. Президент компании Вагит Алекперов вообще не хотел финансировать клуб

— Я тогда уже начинал помогать «Спартаку». Весь этот проект с «Лукойлом» целиком и полностью делал я, — рассказывает Червиченко, — тогда в кампании пошёл разговор, что они хотят спонсировать ЦСКА. Сказал им: «Да вы что?! Давайте развернёмся в сторону красно-белых цветов и будем работать со «Спартаком».



При этом с ЦСКА у компании договорённостей всё-таки не было, и Червиченко за несколько недель решил вопрос в пользу «Спартака». Помогло то, что будущий президент клуба на тот момент был внутри организации. А после заключения контракта Червиченко стал вице-президентом «Спартака».

2001-й год. Награждение «Спартака». Олег Романцев и Андрей Червиченко ещё вместе Фото: Фото из архива

Но не все в «Лукойле» были довольным этим соглашением. Например, Юрий Заварзин вспоминает, что контрактом не был доволен глава корпорации Вагит Алекперов. Заварзин лично подписывал соглашение: «Алекперов тогда сказал: «Я считаю, что неправильно делаю, соглашаясь на этот контракт. Мы как нефтяная компания должны спонсировать профильные виды спорта, такие как автоспорт». Кроме слов «спасибо», сказать ему было нечего. Это была добрая воля помощи с его стороны».

Огромную роль в приходе нового спонсора в «Спартак» сыграл Ралиф Сафин, на тот момент первый вице-президент компании. Сафин – болельщик «Спартака», в своё время он даже был председателем попечительского совета клуба. Заварзин считает, что именно Сафин уговорил Алекперова вложиться в этот проект. А Олег Романцев в книге «Правда обо мне и «Спартаке» даже говорил, что Сафин хотел быть полноправным владельцем клуба. Но Романцев, по его словам, тогда не рискнул расстаться с акциями. «Я очень жалею лишь о том, что в 2001 году не согласился уступить свои акции Ралифу Сафину, — признаётся тренер в автобиографии. — Это моя глобальная ошибка. Он хотел быть полноправным владельцем «Спартака». Человек классный и в футболе разбирался. Но я тогда пытался оттянуть момент, сказал: «Давайте подождём годик, и я подпишу все документы, который дают вам право на владение клубом. Не поверил ему. И он ушёл. А я сейчас жалею об этом».

Ралиф Сафин общается с Вячеславом Фетисовым Фото: РИА Новости

«Самолёт пошёл на разгон, и тут человек закричал: «Стойте!» Он спас «Спартак» Экс-главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев – о своей книге, «Спартаке» и собственном восприятии футбола.

Есть и другая версия захода нефтяного спонсора в «Спартак» — заключение контракта связывают с Владимиром Путиным, который тогда стал президентом России.



— С приходом нового руководства страны всем богатым кампаниям было указано, что на них должна ложиться социальная нагрузка, — вспоминает Червиченко, — нужно было тратить больше денег в том числе и на футбол. Но спонсору этот проект был бы интересен в любом случае – здесь и аудитория для рекламы большая, и узнаваемость «Спартака» в стране огромная. В итоге всё получилось удачно: когда крупным компаниям начали задавать вопросы «Почему вы никому не помогаете?» (например, спрашивали с «Юкоса»), то Алекперова напрягать было уже не нужно.



В пользу этой версии говорят и слова бывшего администратора «Спартака» Александра Хаджи в интервью сайту «Матч ТВ».



— Когда «Спартак» принимали в Кремле, мы рассказали, что играть хотим, а положение сложное, — говорил Хаджи, — а до этого президент с Романцевым встречался. Романцев, видимо, рассказал о наших бедах, что нет денег. Тут же пошёл слух о «Лукойле» и «Спартаке». Мы ещё летали чартером, а там девчонки-стюардессы рассказали, что возили «Лукойл» с Алекперовым. Я говорю им: «Девочки, вы там заикнитесь, может, они «Спартаку» хотят помочь». Потом снова летим, спрашиваю их: «Ну что, намекнули?» Улыбаются в ответ: «Мы сами не спрашивали, но они в самолёте «Спартак» долго обсуждали!

«Спартак» заключил крупнейший на тот момент спонсорский контракт в истории нашего футбола, а сотрудничество в итоге растянулось на 20 лет

«Спартак» рассчитывал, что новый спонсор поможет клубу в вопросе строительства собственного стадиона. В итоге, как говорит Заварзин, это и случилось, пусть уже и с Леонидом Федуном в роли главного акционера. А в 2000 году компания обязалась выплачивать «Спартаку» огромную по тем временам сумму, контракт был революционным:



— У «Лукойла» выплаты начинались с пяти миллионов (по версии Шикунова – три миллиона. — Прим. ред.), плюс были бонусы, — говорит Червиченко, — на тот момент в российском футболе ни у кого и близко не было таких сумм. Может, в РЖД вкладывали больше, но это ведь был не спонсор со стороны.



Любопытно, хотя нефтяники и пришли в «Спартак», клуб продолжал сотрудничество с «Уренгойгазпромом» вплоть до 2007-го года, хотя главным спонсором, конечно, была именно компания Алекперова.



А новый контракт «Спартак» и «Лукойл» заключили в 2003 году. Червиченко тогда становился в клубе всё более значимой фигурой. В 2000 году свои акции ему и Сафину продал бывший вице-президент клуба Григорий Есауленко, а через полгода – Заварзин. Правда, Сафин недолго держал акции у себя. Вот что он заявил в 2002 году газете «Известия»: «К сожалению, у меня нет времени на участие в управлении клубом. Поэтому буду продавать свои акции. Бессмысленно заниматься бизнесом, в котором ты не принимаешь решений».

2001-й год. «Лукойл» уже пришел, Романцев ещё в «Спартаке» Фото: Фото из архива

В 2002-м с акциями расстался и Олег Романцев – он продал их Червиченко, у которого в итоге накопился основной пакет.



— Что я мог с ними делать без финансовых рычагов? Платить ими зарплату футболистам? Какое-то время я верил, что для «Спартака» наступят лучшие времена, в команду вольются большие деньги, и она сможет устойчиво чувствовать себя, выйдет на европейский уровень. Но эти ожидания оказались иллюзией, — признавался Романцев в автобиографии.

История в фотографиях. Олег Романцев В новом выпуске нашей рубрики – самый успешный тренер в истории «Спартака», которому сегодня исполняется 65 лет.

В 2003 году, из-за продолжительного конфликта с Червиченко, который хотел принимать в клубе решения, Романцев и вовсе покинул «Спартак». Но через год ушёл и сам Червиченко – он продал акции вице-президенту «Лукойла» Леониду Федуну. Так сотрудничество красно-белых с нефтяной компанией продлилось ещё на много лет. И продолжается до сих пор. Президент клуба прямо сейчас – Леонид Федун (вице-президента «Лукойла»), а акции «Спартака» принадлежат не только ему, но и Вагиту Алекперову (президенту компании). Есть, правда, ещё и третий – неназванный владелец, но связь «Спартака» с «Лукойлом» сейчас точно неразрывна.

Впрочем, Алекперов глобально в дела клуба не вмешивается. Вот как в интервью сайту «Матч Тв» степень вовлечённости лично его и «Лукойла» в дела клуба охарактеризовал все тот же Червиченко: «Компания делает всё что может, но она не может накачать задницу футболиста бензином и керосином. Я думаю, что Алекперов имеет влияние на Федуна как глава компании, но проект «Спартак» – личное дело Федуна. Конечно, совещательно-рекомендательный голос у Алекперова есть, но последние решения за Федуном».

Корреспонденты «Чемпионата» и Леонид Федун во время его знаменитого интервью про будущее акционирование болельщиками Фото: «Чемпионат»

Интересно, что ждёт сотрудничество «Спартака» и нефтяного гиганта в ближайшем будущем. Летом прошлого года Федун заявил, что к 2023 году хочет отдать «Спартак» болельщикам. А останется ли при таком раскладе в клубе его генеральный спонсор, пока остаётся загадкой.