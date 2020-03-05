Понсе — символ нового «Спартака». Цепкий, злой, колючий — как и вся команда

Уходя с поля, Понсе остановился в начале тоннеля, ведущего в подтрибунное помещение. Казалось, он превратился в одного из антигероев матча, заработав удаление почти на ровном месте. Но вряд ли его мысли были об этом. Вряд ли у него были вообще какие-то мысли. Аргентинец опёрся о стену, и лицо его выражало муки совсем не душевные, а телесные. Форварду “Спартака” было плохо. Только что там, на поле, он оставил все свои силы.

“Спартак” пытался так играть ещё осенью. Но ему не хватало для этого форварда формата Соболева

Такое измождённое состояние Понсе легко объяснимо. Дело тут не только в дополнительном времени, не только в перехлёстывающих через край эмоциях, а ещё и в специфической роли аргентинца на поле. Вообще, основные сильные стороны Понсе делают из него отличного форварда штрафной, завершителя атак. Хорошая скорость, неплохая техника, ловкость, прыгучесть и прекрасное голевое чутьё позволяют ему находить свободные зоны в штрафной и оказываться в нужное время в нужном месте. С реализацией не всё так гладко, но находит свои моменты Понсе очень неплохо. Тем не менее сейчас в “Спартаке” главная его функция — не завершение атак.

Даже арбитр не помешал «Спартаку» победить ЦСКА. Это было великое дерби! Боже, что это была за игра!

С приходом Соболева команда Тедеско наконец смогла играть в тот футбол, в который пыталась играть ещё осенью. Для этого ей как раз не хватало такого таргетмена. Теперь основной способ доставки мяча в атакующую треть заключается в забросе на Соболева из глубины. Понсе же выполняет роль постоянного спутника россиянина, практически не отклеиваясь от него в начальной фазе атак. Он как птица на спине носорога, которая чистит его кожу от паразитов. С Соболевым они тоже очень разные, но их сотрудничество также взаимовыгодно. У россиянина всегда есть рядом напарник для скидки или короткой комбинации, и ему не приходится долго удерживать мяч под давлением в ожидании поддержки. А Понсе получает возможность собирать подборы и отскоки рядом с габаритным партнёром, за которые ему в противном случае пришлось бы бороться самому.

В начальной фазе атаки Понсе и Соболев располагаются почти в одной точке, на расстоянии не более пяти метров друг от друга.

Впрочем, Понсе никогда борьбы не чурается, даже наоборот, сам её ищет. Благодаря невероятной цепкости и постоянному движению он становится самой настоящей занозой в заднице для защитников соперника. Ни в один из моментов защитник не может расслабиться и доиграть момент вполсилы, потому что в противном случае у тебя из-за спины обязательно выскочит шустрый аргентинец и успеет проткнуть мяч вперед. В первом матче сезона он на пару с Соболевым буквально измучил динамовских тяжеловесных центрдефов, которые просто не успевали за его постоянными наскоками. Теперь несладко пришлось и «армейским», которые побыстрее, но всё равно не сумели с ним справиться. Собственно, и гол свой Понсе забил, буквально продравшись сквозь частокол ног. Вот эта неуёмная жажда, стремление во что бы то ни стало добраться до любого мяча делают его столь необходимым сегодняшнему “Спартаку”, жизнь которого в постоянной борьбе.

Ведь это не один Понсе такой — теперь такой весь “Спартак”. Команда стала очень цепкой, злой и колючей. Известный российский хоккеист, а ныне комментатор Александр Хаванов интересно рассказывал про свой первый опыт игры в плей-офф НХЛ. По ходу регулярного сезона ему многие говорили — мол, это всё детский сад, увидишь, что будет в плей-офф. Он не верил, что там может быть что-то необычное, потому что к тому времени уже был достаточно опытным и многое повидавшим игроком. Но в первом же матче плей-офф Хаванов понял, о чём шла речь. В каждом эпизоде каждый игрок соперника оказывал на него любое возможное физическое воздействие — будь то силовой приём, удар клюшкой или толчок. Ни одной секунды, чтобы расслабиться, у тебя нет, потому что это плей-офф. Так вот “Спартак” первые два матча весны провёл так, как будто играет в плей-офф НХЛ. Под 200 единоборств за 90 минут (средний показатель в РПЛ — 170 единоборств за матч), постоянное давление на соперников, очень плотная игра в отборе, попытки зацепиться за любой мяч. А Соболев с Понсе — главные амбассадоры этого стиля. Но если Соболеву по размерам это положено, он и в “Крыльях” играл так же, то Понсе как раз олицетворение сегодняшнего “Спартака”.



Простой пример — по статистике, большинство нападающих РПЛ выполняют от 15 до 25 единоборств в атаке за матч. И игроки, у которых единоборств больше 20, это в основном здоровые ребята, вроде того же Соболева, Дзюбы или Шомуродова, которые набивают эти атакующие единоборства в верховых дуэлях. Понсе — одно из немногих исключений из этого правила. Имея те же 20 единоборств в атаке за игру, он гораздо чаще борется за мяч на земле, то есть интенсивность его борьбы в атаке невероятно высокая для форварда его габаритов и стиля. В матче с ЦСКА он провёл 25 единоборств в атаке — у Кучаева и Чалова на двоих лишь 28.

В Греции Понсе был одним из лидеров по количеству фолов. В России он действует в том же ключе

Впрочем, у этого стиля есть и обратная, не самая приглядная сторона. Прошлый сезон Понсе провёл в чемпионате Греции и там стал одним из лидеров по количеству нарушений правил. Для него в порядке вещей были матчи с 4-5 фолами за игру. В РПЛ он пока ещё не в лидерах, но в основном потому, что не так много играет. Зато успел уже схлопотать трёхматчевую дисквалификацию за удар Шунину ногой в грудь — как раз то самое безудержное стремление сыграть в любой мяч. И в прошедшем дерби первую жёлтую он получил тоже за атаку вратаря. Подавляющее большинство нападающих просто затормозили бы, не пойдя в стык до конца. Но к Понсе это не относится. Это его стиль, и он за него платит фолами и карточками.



Причём регулярно судьи эти фолы даже и не замечают, как, наверное, и сам Понсе. Только во вчерашнем матче он успел и наступить на ногу Дивееву, приземляясь после верховой борьбы, и дважды при переходе владения опрокинуть Бистровича, который был просто не готов к таким силовым приёмам аргентинца. Понсе делает это всё без злого умысла, это просто его стиль ведения борьбы. Зато по иронии судьбы судья заметил фол, который, наверное, фолом-то и не был. Понсе, скорее всего, не видел Карпова и уж точно не собирался его бить, а просто расставлял руки, укрывая мяч. Но жёсткость и колючесть, сопровождающие буквально каждое его движение, в этот раз сыграли с ним плохую шутку.

Из-за него пошла потасовка и удалили Понсе. Даже не верится, что Карпову из ЦСКА всего 17 Главное, что надо знать про защитника, для которого это дерби было первым в жизни.

В итоге аргентинец чуть не стал антигероем дерби. ЦСКА, проваливший начало матча, постепенно привык к стилю соперника, адаптировался, и, хотя всё ещё допускал множество ошибок, играл более уверенно. И численное преимущество в такой ситуации могло стать решающим фактором, особенно в дополнительное время, когда силы игроков уже на исходе. Но всё случилось как раз наоборот.

Гончаренко после матча отметил, что удаление скорее пошло на пользу “Спартаку” — хозяева стали плотнее обороняться, ЦСКА стало сложнее атаковать, и игра изменилась. Защитники «армейцев», измученные борьбой с Понсе и Соболевым, расслабились после удаления, и пропустили разящий выпад Ларссона. И после этого уже не смогли собраться. Так Понсе, будучи всегда верным своему стилю, даже своим удалением принёс команде пользу. Ведь аргентинский форвард, с его неуёмной жаждой борьбы, с постоянным движением, с храбростью, превращающейся в безрассудство, теперь главное действующее лицо “Спартака”. И этот новый “Спартак”, колючий и жёсткий, не мог проиграть это дерби, даже когда Понсе за его безрассудство выгнали с поля. Ведь он, как и партнёры, оставил на поле все силы. А только так и можно победить.