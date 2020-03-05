Главное, что надо знать про защитника, для которого это дерби было первым в жизни.

Из-за него пошла потасовка и удалили Понсе. Даже не верится, что Карпову из ЦСКА всего 17

Мы уже настолько привыкли к Вадиму Карпову в основном составе ЦСКА, что потихоньку забываем – ему всего-то 17 лет. И это дерби со «Спартаком» – первое в карьере юного «армейца» на взрослом уровне. Центральный защитник наверняка будет долго вспоминать кубковую игру, потому что он, к сожалению, стал её антигероем.

После двух эпизодов с участием Карпова бушевали нешуточные страсти. Во-первых, это конфликт перед перерывом. Когда игроки ЦСКА и «Спартака» уходили с поля, центральному защитнику начали за что-то высказывать претензии запасные красно-белых. Сначала «армейца» прессовал Андрей Ещенко, потом Артём Ребров. То ли Вадим плюнул в соперника, то ли причиной недовольства 36-летних спартаковцев стала нанесённая Зелимхану Бакаеву травма. Голкипер толкнул Карпова в затылок. За партнёра по команде вступился Марио Фернандес, и дело едва не завершилось дракой.

— Что произошло в перерыве? Ребров и Ещенко начали притеснять Карпова, хотели надавить на него. Мы вмешались, чтобы не позволить запугать молодого товарища. Я не позволил оказать давление. Вратарь его оттолкнул, а я оттолкнул его. Это недопустимо, нельзя так себя вести независимо от возраста игрока. Надо уважать соперника и вести себя достойно., — сказал Марио Фернандес после матча.

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Игра «на повышенных эмоциях» продолжилась и после перерыва. Именно за фол на Карпове вторую жёлтую карточку заработал нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Эпизод довольно спорный, кажется, что судья Сергей Иванов просто ошибся. В этом единоборстве аргентинец, безусловно, нарушил правила, но достаточно было назначить штрафной. Видимо, по реакции Карпова ростовский арбитр решил, что Понсе нанёс центральному защитнику ЦСКА удар локтем в лицо. Система VAR не вмешалась, поскольку речь не шла о прямой красной карточке. Карпов перехитрил рефери. Хотелось бы верить, невольно, а не из-за того, что кто-то ему внушил – цель в футболе оправдывает средства.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн, комментируя этот момент для «Чемпионата», сказал, что клуб будет оспаривать удаление Понсе.

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За чисто игровые ошибки Карпова критиковать тяжелее. Тренер должен быть готов к ним, когда доверяет место на поле 17-летнему игроку. Естественно, опыт приобретается благодаря урокам, полученным на футбольном поле. Пока Вадим почти в каждом матче что-то «призовит», но это нормально. В дерби 62-й номер красно-синих не лучшим образом действовал в эпизоде со вторым голом «Спартака»: ему не хватило мощи, чтобы выиграть единоборство у Александра Соболева, и хладнокровия для выбора верной позиции перед ударом Понсе.

Карпов не только в «мужиках» начинающий, он и в обороне-то без году неделя. В детско-юношеском футболе поиграл на разных позициях, начиная с… вратарской.

«Меня ставили в ворота в спортшколе в Питере, – рассказывал Карпов в интервью для официального сайта ЦСКА. – По уровню команды я тогда не тянул играть на поле, тренер увидел во мне качества голкипера, дал перчатки и сказал: «Вставай». Ну я и встал. Им понравилось, для меня главным было выходить на поле, участвовать в матчах. Так что отец какое-то время не знал, что я занял позицию в воротах. Когда узнал, был строг. Сказал, что мы хотим играть только на поле. В Петербурге было не так много сильных команд, чтобы развиваться как вратарь. Логика отца была такой: ты стоишь всю игру и просто раздаёшь передачки. А руками я почти не играл, до ворот соперники доходили редко. Так я попал из академии «Зенита» в СДЮШОР «Зенит». Это две разные команды, у них соперничество. Сначала взяли во второй состав, потом начали привлекать в первый. Центрального защитника стал играть в пятнадцать, за два месяца до перехода в ЦСКА».

Из «Зенита» в ЦСКА – как это возможно? История Вадима Карпова В 17 лет он дебютировал в Европе и РПЛ. Теперь готовится дебютировать в Кубке.

Всего пару лет назад Вадим попробовал себя в новой роли в Петербурге, а теперь за его плечами уже полтора десятка матчей в чемпионате России, Лиге Европы и Кубке страны за ЦСКА. Уроженец 60-тысячного города Котлас Архангельской области стал первым футболистом 2002 года рождения, который сыграл в РПЛ. Привлёк внимание скаутов зарубежных клубов, в частности, «Эспаньола». У Карпова большее будущее, но он должен пройти через такие матчи, как со «Спартаком». 17-летний «армеец» будет быстрее расти, что нужно и сборной России, где позиция центрального защитника – проблемная после ухода Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.