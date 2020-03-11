Почему Тедеско отправил Зобнина на фланг? Что вынудило Левашова ошибиться? Отвечаем

Известный российский тренер Андрей Талалаев специально для «Чемпионата» продолжает подмечать главные тактические ходы матчей РПЛ. Важно отметить, что мы не проводим полные разборы матчей, а подмечаем интересные детали, которые могли не заметить обычные болельщики.

Переводом Зобнина на фланг Тедеско хотел выиграть матч у «Краснодара»

Перевод Зобнина на фланг выглядит логичным — Тедеско хотел выиграть матч. Да, он мог просто выпустить Рассказова вместо Ещенко и сохранить ничью. Коля лучше обороняется, чем Роман, здорово подключается к атакам по флангу, подаёт в штрафную, но главное, что у него нет разрезающих передач. А «Спартаку» в том матче не хватало именно нестандартных действий. Обычно они исходят от Бакаева, но Зелимхан из-за сотрясения был не похож на себя – мало обводил один в один, да и неожиданных передач в штрафную у него почти не было.

Перестроения Тедеско навредили команде. Почему «Спартак» проиграл «Краснодару» Тактический разбор матча в Тушино.

Так что не надо думать, что перевод Зобнина на фланг связан с тем, чтобы банально найти место на поле Тилю. Голландец сам по себе должен был добавить «Спартаку» нестандартности в передачах и помочь партнёрам за счёт большого объёма работы. А с Зобниным на фланге Тедеско получил ещё одного футболиста, умеющего обострить не только навесом в штрафную площадь. Фактически Тедеско попытался переложить функции Бакаева на Тиля и Зобнина. Так делает не только Тедеско, «Ливерпуль», например, смещает на фланг опорного пасующего — Хендерсона. Да и Бенитес тоже так делал, играя даже с четырьмя защитниками.

Надо отметить и игру «Краснодара» — они здорово подготовились к красно-белым и практически лишили «Спартак» фланговой игры. Добились этого достаточно просто – компактностью и мобильностью, и крайним защитникам помогали опорники, опускающиеся в их зону.

Опорный полузащитник «Краснодара» Черников выполняет функцию крайнего защитника

В защите ключевой фигурой становится игрок с хорошим первым пасом

Сейчас стало модно не просто играть в три центральных защитника-гренадёра, как это делает, например, «Динамо», но и наделять одного из центральных особыми фунцкиями. Тренеры используют одного из них (чаще всего не самого рослого из тройки или неноминального защитника) для начала атаки. Билд-ап сразу нескольких команд в этом туре был основан на том, что один из центральных обладает хорошим пасом и может разгонять атаки.

У «Оренбурга» эту роль выполнял Аюпов (полузащитник), а у «Арсенала» — Бауэр.

А вот против Бауэра, активно участвующего в развитии и разворотах атак, выпустили быстрого Фомие. Немец в итоге наелся и получил две жёлтые карточки.

Похожую роль выполнял и защитник «Сочи» Миладинович. Здесь видно, как защитник отдаёт разрезающий пас на чужой половине поля.

Многие тренеры хотят иметь лишнего игрока в атаке – тот же Слуцкий, хотя и играет в четыре защитника, использует в качестве одного из них Зуева. Это может позволить командам иметь преимущество во владении на чужой половине поля. Но есть и обратная сторона медали – подключения в атаку идут в ущерб обороне. Посмотрите на гол «Крыльев» — Зуев просто не успел вернуться назад.

Зуев не успевает догнать Поповича, отсюда приходит гол

Слуцкий уверенно движется навстречу ФНЛ. Пока его «Рубин» ничем не лучше старого Первые официальные матчи сразу же проявили все проблемы, задуматься о которых следовало ещё на зимних сборах.

С «Оренбургом» ошибся не столько Левашов, сколько его вынудил это сделать грамотный прессинг соперника

Обратил бы внимание и на активный прессинг команд на чужой половине поля. Все уже успели обвинить в первом голе «Оренбурга» «Арсеналу» Левашова. Но посмотрите, как действуют в той ситуации игроки хозяев – голкиперу просто некуда отдать пас. Так что это не столько Левашов зазевался, а «Оренбург» отлично подготовился. Примерно так же забил за «Сочи» и Заика. В том моменте хозяева здорово отобрали мяч на фланге благодаря прессингу.

Грамотный прессинг «Оренбурга» перекрыл все адресаты передачи для Левашова

У нас часто путают групповой отбор с прессингом. Здесь мы говорим именно о командном прессинге. Отбор в центре поля, когда группа игроков просто поднимается вверх и зажимает игрока с мячом, — это другое. В прессинге же задействованы все футболисты, каждый знает свою функцию, это не просто игра в эпизоде. Но играть так очень энергозатратно, поэтому команды включают такой активный прессинг только в ключевые моменты игры.