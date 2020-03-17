Игра Кокорина весной – просто космос. Возможно, самый сильный футбол в его карьере

Это было заметно ещё в зимних спаррингах, но тогда о невероятной форме и зверском настрое Кокорина многие говорили осторожно, избегая категорических утверждений и пророчеств. На помощь подоспели официальные матчи: стартовый весенний отрезок РПЛ быстро заставил умолкнуть последних скептиков и утвердил Александра в статусе одного из лучших футболистов страны в марте. Хотя эмоции сейчас настолько сильны, что хочется назвать его лучшим без всяких оговорок. В такой великолепной форме мы нападающего на дистанции хотя бы четырёх матчей за его карьеру подряд если и видели, то крайне редко.

Кокорин – просто пушка. Он обязательно спасёт «Сочи», а боссы «Зенита» ещё пожалеют Никто не мог предположить, что возвращение в элитный футбол будет даваться отсидевшему на зоне нападающему столь легко.

Цифровые доказательства

Снизу – таблица c основными атакующими метриками за три сезона: 2016/2017 (первого полноценного в составе «Зенита), 2017/2018 (лучшего в «Зените» для Кокорина, когда он расцвёл при Манчини, но досрочно закончил из-за разрыва «крестов») и нынешнего. Данные приведены в пересчёте на 90 минут. Красным выделены лучшие показатели.

При анализе данных необходимо держать в уме два момента: а) позицию Кокорина на поле (а в сезоне-2016/2017 он чаще играл правым полузащитником, соответственно реже мог выходить на удар по умолчанию); б) вероятность так называемого «оверперфоманса» на коротком отрезке – дистанция в четыре матча слишком мала для сравнения с полноценными сезонами.



Хотя, даже если допустить, что Кокорин сейчас показывает аномально высокий уровень, который вряд ли сохранит хотя бы на протяжении 10 туров, имеющийся отрезок не станет менее выдающимся. Ещё раз: мы говорим о футболисте, который пропустил почти полтора года из-за тюрьмы, а до этого ещё полгода – из-за тяжёлой травмы колена. В данной истории всё должно было быть ровно наоборот: Кокорин по всем законам логики набирал бы форму, а мы терпеливо дожидались повода, чтобы его похвалить.



Но Александр пребывает в невообразимой форме и демонстрирует потрясающую эффективность. Сильнее всего удивляют его ударные показатели. Нападающий не просто совершил 15 попыток за четыре игры, что для его позиции по умолчанию здорово. Из этих 15 ударов аж 12 нанесены из пределов штрафной, а пять расценены как Big Chances (реальные голевые моменты). То есть Кокорин сейчас – один из лучших по выходу на опасные ударные позиции, отсюда и очень высокий средний показатель xG (0,85 за 90 минут), вдвое превышающий данные в его лучшем прежде сезоне за «Зенит».

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Полуфланговая роль при 3-4-3 идеальна для Кокорина

Важно понимать, что причины великолепного футбола Кокорина в первую очередь кроются в нём самом и его сумасшедшем физическом и эмоциональном состоянии, а не в тактических нюансах. Есть подозрение, что сейчас Александр мог бы быть полезен примерно везде, куда бы его ни поставили – хоть в центр, хоть на фланг, хоть даже «под нападающим».



Например, в самой первой игре – против «Арсенала» — Федотов использовал Кокорина в роли центрального нападающего при 3-4-2-1, под Александром расположились Мостовой (слева) и Бурмистров (справа). Но в дальнейших играх центрфорвардом выступал уже габаритный Заболотный, а Кокорин действовал в роли полуфлангового нападающего-инсайда. Хотя распределение ролей в «Сочи» гибкое: атакующая тройка постоянно меняется местами.



Нынешняя роль кажется идеальной для Кокорина, который всегда любил относительную свободу действий. Играя чуть ниже и левее (правее) центрального нападающего, он: а) получает возможность чаще действовать в оттяжке; б) чаще получает мяч во фланговых и полуфланговых зонах; в) избегает повышенной плотности перед штрафной, играет на пространстве, где может включать дриблинг и скорость; г) пока Заболотный стягивает на себя центральных защитников, Кокорин действует по крайним.

Рывки Кокорина в штрафную через полуфланговые зоны (статистические наименее защищаемые) – одно из главных оружий нынешнего «Сочи». Ворвавшись в коридор между Петровым и Кайо, Александр пробил в штангу в матче с «Краснодаром». Похожим образом он забил второй гол в игре с «Оренбургом».

Сам Кокорин не раз говорил, что больше всего любит играть чуть в оттяжке, и неслучайно в «Динамо» он сверкал в паре с типичным наконечником Кураньи. Роль полуфлангового форварда при 3-4-2-1 позволяет Александру окунуться в самую комфортную для себя среду, атаковать вторым темпом и входить в штрафную через полуфланги, при этом не превращаясь в классического крайнего нападающего. Всё-таки жёсткая привязка к бровке (как на Евро-2016 при Слуцком) – это перегиб.

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Кокорин феноменально играет в оттяжке и освобождает зоны

Игра Кокорина в зоне между защитниками и опорниками достойна отдельного разбора – ещё одно фирменная манера действий нападающего, на которой строится футбол команды. Работает это примерно так: в первой стадии атаки Александр не открывается за спину, а грамотно ищет наиболее свободное пространство между линиями, просит там мяч и ставит соперников перед важным вопросом: выдергиваться ли за ним или оставаться на месте. Если защитники не решаются покидать зону, тогда Кокорин получает время и пространство для разворота, спокойного развития атаки, в том числе самостоятельного, за счёт дриблинга, в котором нападающий по-прежнему в большом порядке. Если же защитники выбрасываются за нападающим, тогда оголяется пространство за их спинами.

Учитывая, что нынешний Александр – чрезвычайно подвижный, лёгкий и взрывной, первое касание он выигрывает у соперников почти всегда, выдавить его крайне сложно. Поэтому работа в оттяжке получается эффективной. А в освободившиеся зоны, если они образовываются, могут ворваться как партнёры (как на картинке сверху), так и сам Кокорин. Весной он один из лучших в чемпионате по предварительному расчищению пространства и последующему резкому рывку за спину.



Есть и ещё важная характеристика сегодняшнего Кокорина с точки зрения работы в оттяжке: он отлично справляется даже с функциями «столба». К примеру, против «Краснодара» нападающий выиграл 6 верховых единоборств из 13, в том числе 5 из 9 – у чужой штрафной.

В числе противостоявших ему были как опорник Газинский, так и центральные защитники Мартынович и Кайо. 46 процентов выигранных дуэлей «на втором этаже» в конкретной игре с «быками» и 41 процент в среднем по сезону – роскошные цифры для нападающего, особенно не самых выдающихся габаритов.

Кокорин поднимает «Сочи» с колен. Забил два и вывел команду из зоны вылета «Сочи» отгрузил в ворота «Оренбурга» аж пять мячей.

Так уж получается, что нынешний Кокорин – самый разносторонний форвард в стране. Он и бежит, и обводит, и обостряет (не смотрите на скромный показатель xA, на другой чаше весов – 10 ключевых передач за четыре тура по InStat), и работает в оттяжке, и расчищает зоны для партнёров, и борется вверху, и улучшает позицию за счёт дриблинга, и врывается через полуфланги, и бьёт, а забивает. Если бы Александр провёл так ещё пару игр, вызов в сборную по всем законам логики никуда бы от него не делся. Увы. Вместо продолжения феерии Кокорину снова придётся отдохнуть.



Использованы данные Wyscout и InStat, а также графический инструмент Tactic Lite.