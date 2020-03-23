На Олимпиаде-1976 фанат выбежал на поле и станцевал гопак. Ради независимости Украины

Для современного спорта выбегание болельщиков на поле во время матчей не считается чем-то из ряда вон выходящим. Но в 1976 году это воспринималось совсем по-другому. Вспоминаем дерзкий поступок, вошедший в историю Олимпиады в Монреале.

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Болельщик в вышиванке плясал на поле с украинским флагом. Но это не была форма поддержки сборной СССР

Полуфинал футбольного турнира ГДР – СССР. До этого наша сборная под руководством украинского тренера Валерия Лобановского успешно выступила на групповом этапе, победив хозяйку Канаду (2:1) и Северную Корею (3:0), а в четвертьфинале переиграла Иран (2:1).



Встреча с немцами стала самой трудной для советской сборной на той Олимпиаде. Соперник выпал очень сильный – будущий обладатель золотых медалей. И вот по ходу второго тайма при счёте 2:0 в пользу сборной ГДР на поле выскочил болельщик в вышиванке с украинским флагом. Он добежал до центрального круга и вдруг пустился в пляс. Тогда никому не пришло в голову отвести камеру в сторону, так что телевидение показало на весь мир, как неожиданный участник матча станцевал гопак. Тут же появились три сотрудника полиции, которые под смех и аплодисменты почти 60 тыс. зрителей увели незваного гостя с поля.



Стрикером оказался Даниил Мигаль. Канадец украинского происхождения. Однако главная цель поступка Мигаля была связана не с желанием поддержать возглавляемую его соотечественником Валерием Лобановским сборную СССР. Герой думал о политике. Кстати, после конфуза советская команда сократила разрыв на 84-й минуте благодаря голу с пенальти полузащитника киевского «Динамо» Виктора Колотова, но отыграться не успела. В результате сборная СССР завоевала только бронзу Олимпиады.

Видео доступно на «Чемпионате».

Мигаля даже не оштрафовали за выбегание на поле. Выйти на свободу ему помог сын Степана Бандеры

В СССР никто ничего не знал о Мигале. Да и после развала Союза в украинских или российских спортивных СМИ не было материалов, посвящённых этому человеку. Только зимой 2018-го журналисты сайта Football24.ua разыскали предшественника Pussy Riot и Кинси Волански.



Даниил рассказал несколько любопытных деталей из своей биографии и истории с выбеганием на поле. Прежде всего он объяснил, почему решился на такой шаг:



«Я должен был это сделать. На Олимпиаду в Монреаль приехало много украинцев, значительная часть которых была членами Союза украинской молодёжи. Я тоже являлся членом этой организации. Кроме того, это была не первая моя Олимпиада – в 1972 году я ездил в Мюнхен, где также поддерживал украинских спортсменов. Главной нашей целью было показать всему миру, что мы, украинцы, имеем свой флаг и можем иметь своё государство. Мы откровенно выступали против СССР, проводили манифестации…



Я не понимал, почему украинские спортсмены должны выступать под чужим флагом. Вы, наверное, тоже знаете, как много наших земляков выигрывали олимпийские медали для Советского Союза. Я считал это несправедливостью и хотел, чтобы в честь побед украинцев поднимался украинский флаг. Тем более Олимпиаду освещают многие СМИ. Мне показалось, что мой поступок не останется в тени, и мир обратит внимание на то, что Украина может быть независимым государством».

По словам Мигаля, на матч с ГДР он пришёл вместе с друзьями. До игры они сорвали с флагштока и сожгли советский флаг, а на трибуне каждый поднял одну английскую букву, чтобы составить предложение Freedom Ukraine (Свобода Украине. – Прим. «Чемпионата»).

«Я сорвался со своего места, пробежал мимо полицейских и соскочил на поле, – вспоминал Мигаль. – К счастью, приземлился нормально, хотя высота была приличной – три-четыре метра. Тогда рванул к центральному кругу и начал танцевать гопак. Мой поступок был спонтанным. Мною руководило лишь желание попасть в трансляцию, чтобы украинский флаг увидел весь мир».



По иронии судьбы, в СССР, в отличие от остального мира, забег Даниила не показали. Поскольку матч транслировали в записи, этот момент просто вырезали из эфира.

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Что было дальше? Стрикера доставили в полицейский участок, где продержали несколько часов. Выйти на свободу ему помог сын Степана Бандеры, аккредитованный на Олимпиаду в качестве журналиста. По словам Магаля, его даже не оштрафовали:



«Пришёл человек в штатском, который знал украинский. Он отвёл меня в сторону и спросил: «Зачем ты доставляешь нам неприятности? Твой поступок ничего не изменит». Я не имел документов при себе. Полицейские позвонили моему отцу в Тандер-Бей, установили мою личность. Потом в участке появился сын Степана Бандеры, Андрей. Вместе с ним был адвокат по имени Любомир. Они поговорили с полицией, и меня отпустили».



Даниил родился в Канаде в семье врача Богдана Мигаля. Старший брат его отца Роман Мигаль был заместителем Степана Бандеры. Сидел вместе с ним на скамье подсудимых в Варшаве, был приговорён к пожизненному заключению, а потом убит во время перегона заключённых.



Сам Даниил трудился журналистом на радио, в газете и на телевидении Онтарио. На момент интервью для украинских журналистов жил в Тандер-Бее, где работал на местной ледовой арене и в водном комплексе «Марина Парк». Планировал отправиться с тем самым флагом в Донбасс, чтобы «защищать Украину так, как только это возможно».

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На Олимпиаде-1976 провокацию устроил и другой украинец. Он выбежал на поле абсолютно голым

На самом деле Мигаль был не единственным, кто выбегал на поле на Олимпиаде-1976. В ходе церемонии закрытия турнира 1 августа его поступок повторил 23-летний Михаил Ледюк – тоже канадец украинского происхождения. Причём Ледюк, в отличие от Мигаля, не имел при себе ни украинского флага, ни вышиванки. Он выскочил с трибун абсолютно голым, прикрывая часть своего тела только бородой! В таком провокационном виде Михаил присоединился к участницам шоу: 500 девушек в белых плащах сплели пять живых колец, а вместе с ними под музыку группы La Danse Sauvage танцевал в чём мать родила молодой мужчина.



Если Мигаль не попал в трансляцию советского телевидения, то Ледюка народу показали. Вообще за церемонией закрытия Олимпиады-1976 наблюдали около 800 млн человек по всему миру. Не менее трёх минут потребовалось сотрудникам службы безопасности, чтобы отловить провокатора. Говорят, украинского канадца довольно сильно побили. После событий Олимпиады-1972 в Мюнхене, во время которой произошёл теракт, были усилены меры безопасности, поэтому Михаил, наверное, просто попался кому-то под горячую руку. Ледюку повезло меньше, чем Мигалю, впрочем, и его выпустили на свободу через несколько дней.



По словам Ледюка, он всего лишь хотел «показать миру своё прекрасное тело».