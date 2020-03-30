Легендарный Ромарио в конце карьеры дрался с фанатом. И мог попасть в тюрьму

Любители футбола уже давно спорят, какой же игрок является лучшим в истории. В каждой эпохе есть свой герой: в 2010-х годах это Криштиану Роналду и Лионель Месси, чуть раньше – Роналдиньо, Зинедин Зидан и Роналдо. Из-за того, что футбол развивается, трудно сравнить игроков из разных эпох. Для этого в ход идут всевозможные критерии оценки, такие как количество матчей, голов и трофеев.

Ромарио – культовый форвард 1990-х годов. Сам бразилец не отличается скромностью и считает себя лучшим футболистом в истории (после Пеле). Для него всё просто: Диего Марадона завоевал меньше трофеев, а Роналду и Месси забили меньше голов. Ромарио в возрасте 41 года забил свой 1000-й мяч, выступая за «Васко да Гама». Кроме успехов карьера бразильца сопровождалась скандалами. Перед тем, как повесить бутсы на гвоздь, Ромарио даже подрался с фанатом. Но обо всём по порядку.

40 лет назад CCCР обыграл бразильцев на «Маракане» — на глазах сотни тысяч местных фанатов Сбылась мечта советских футболистов, но Бесков всё равно был недоволен.

Пик карьеры и возвращение в Бразилию

Карьера великого «Коротышки» в Европе была яркой, но непродолжительной – из 24 лет всего 8 были проведены в «Старом Свете». Большинство любителей футбола помнят Ромарио по выступлениям за «Барселону». Первый сезон в Каталонии (1993/94) удался бразильцу: 32 гола в 47 матчах. В 1994 году Ромарио взял Кубок мира со сборной Бразилии, а также получил звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

Всё шло хорошо: Ромарио был «в огне», каталонцы выиграли титул в Испании и дошли до финала в Лиге чемпионов (проиграли «Милану» 4:0). Но затем у бразильца произошёл конфликт с главным тренером. Йохан Кройф, возглавлявший тогда «Барселону», так и не смог укротить нрав строптивого форварда.

Ромарио задал тренд всем бразильским футболистам, играющим в Европе. За ним закрепился статус тусовщика, который готов на всё ради веселья. Ромарио скучал по Бразилии, поэтому всячески искал способ вернуться на родину хотя бы на время. В сезоне 1993/94 он улетел на карнавал в Рио-де-Жанейро, заключив пари с Кройфом. Сам Йохан позже вспоминал об этом: «Однажды Ромарио спросил меня, может ли он пропустить две тренировки, чтобы вылететь на карнавал. Я сказал, что дам ему на два дня больше отдыха, чем другим игрокам, если в следующем матче он забьёт два гола. На следующий день Ромарио забил два гола и немедленно подбежал ко мне. Сказал, что его самолёт вылетает через час и попросил замену. У меня не было иного выбора, и я сдержал своё обещание». Через год Ромарио покинул «Барселону» из-за разногласий с Кройфом. В 1996 году «Коротышка» ненадолго вернулся в Испанию, где выступал за «Валенсию» на правах аренды. После этого Ромарио не возвращался в Европу.

Неймар снова всех обманул? Похоже, его удаление не случайность Бразилец делает всё ради вечеринок и веселья. И так уже шесть лет подряд.

Это лишь один из примеров. Здесь Ромарио хотя бы не пришлось врать тренеру, как это было в 2001 году. Тогда форвард обманул Луиса Фелипе Сколари, главного тренера сборной Бразилии. Ромарио получил вызов на матчи Кубка Америки, но отпросился домой – сказал, что ему будут делать операцию на глаза. Вместо этого он вернулся в расположение клуба («Васко да Гама»), отыграл товарищеский матч и отправился в Мексику на выходные.

Сколари был вне себя от ярости, когда узнал об этом. Не спасли Ромарио даже публичные извинения по центральному телевидению. За ветерана вступились все игроки сборной, но Луис Фелипе так и не вернул «Коротышку» в состав. Без Ромарио в 2002 году бразильцы выиграли пятый Кубок мира. На вопрос о том, будет ли он смотреть матчи сборной на ЧМ-2002, Ромарио ответил: «Игры начинаются в шесть часов утра. В это время я только возвращаюсь домой».

«Разучился играть, но не разучился драться»

Несмотря на возраст и образ жизни, Ромарио продолжал играть на высоком уровне. За год до ЧМ-2002, на который он вполне мог поехать, 35-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии (21 гол в 18 матчах за «Васко да Гама»).

В 2002 году Ромарио перешёл в «Флуминенсе» и продолжал забивать (16 мячей в 26 матчах). Тем не менее, приближался конец карьеры, а до 1000 голов было ещё далеко. Ромарио решил отправиться Ближний Восток, где там ему предложили «жирный» контракт в «Аль-Садде». Там бразилец хотел «набить» статистику в матчах со слабыми соперниками. Получилось набить только кошелёк – 1,2 млн долларов за три месяца в клубе. Ромарио за это время провёл всего три матча, при этом его не успели заявить на Азиатскую Лигу чемпионов.

Почти сразу после перехода Ромарио в «Аль-Садд», в соседнем Ираке началась война. Бразилец имел в контракте пункт, согласно которому мог покинуть клуб в случае военных действий на Ближнем Востоке. Сам Ромарио жалел о своей поездке в Катар: «Если бы я знал, что всё так сложился, то не поехал бы туда». Бразилец вернулся в «Флуминенсе», но за то время, что его не было в клубе, многое изменилось.

Сезон 2003 года стал для «Флуминенсе» крайне неудачным. «Трёхцветные» шли в зоне вылета, хотя в 2002 году они заняли 4-е место в чемпионате. С Ромарио был большой спрос, ведь в той команде он был самым звёздным и ключевым игроком. Упала его результативность – 13 голов в 21 матче. Само собой, болельщики были в гневе. Ромарио доставалось от своих же трибун – его освистывали, как и других игроков «Флу».

Этим фанаты «трёхцветных» не ограничились. На одну из тренировок команды пробрался фанат, где устроил акцию свою протеста. Получилось оригинально – он принёс с собой живых куриц, которых выпустил на тренировочное поле. Игроки «Флуминенсе», по мнению фаната, были беспомощны как те самые курицы.

К тому времени Ромарио уже закончил тренировку. Увидев всё это шоу, он ринулся к болельщику и начал его избивать. Фанат пытался убежать, но Ромарио не потерял свою скорость и догнал его. Легендарный форвард наносил удар за ударом, чуть позже ему помог главный тренер «Флу» Ренато Гаушо. Вдвоём они избивали фаната, пока их не разняли. Президент клуба обрушился с критикой на Ромарио и Гаушо, но не стал принимать никаких мер: «Если мы накажем их, то пострадает вся команда. Сейчас не время для этого».

Рикардо Гомеш, тот самый фанат, обратился в полицию. Там сняли побои и составили заявление. Через неделю Ромарио давал свои показания и пытался объяснить свои действия. Гомеш позже скажет, что «Ромарио разучился играть в футбол, но не разучился драться». Бойцовские навыки «Коротышки» может подтвердить Диего Симеоне, который получил от него удар во время матча «Севилья» – «Барселона» (сезон 1994/95). Аргентинцу оказывали помощь медики, Ромарио получил четырёхматчевую дисквалификацию, а Христо Стоичков назвал тот удар «достойным Тайсона».

Дикий перформанс, устроенный фанатом, помог «Флуминенсе» прийти в себя. Сравнение с курицами, бегающими по полю, игроки приняли близко к сердцу. Через день после драки «трёхцветные» одержали победу над «Коринтиансом», а сам Ромарио забил победный гол в концовке матча. «Флу» чудом остался в элите, всего на 3 очка опередив «Форталезу».

1000-й гол, завершение карьеры и суд

Суд затянулся на шесть лет. В 2009 году Ромарио обязали выплатить штраф в 17 тысяч долларов. Кстати, фаната тоже оштрафовали – 40 тысяч бразильских реалов за жестокое обращение с животными. К тому моменту Ромарио уже завершил карьеру, но и здесь не обошлось без скандала.

В 2007 году Ромарио в третий раз вернулся в «Васко да Гама». До 1000 голов оставалось немного, поэтому он решил сделать это в родном клубе. Перед этим бразилец успел съездить в «Майами» и австралийскую «Аделаиду». Ромарио забил свой тысячный гол в мае 2007 года (тогда ему был уже 41 год), а в октябре его поймали на применении запрещенных веществ. В организме спортсмена был обнаружен финастерид, которым принято маскировать допинг. Сам Ромарио заявил, что не нарушал антидопинговые правила, а вещество попало в организм через средство от облысения.

Ромарио получил дисквалификацию на четыре месяца, но решил не ждать и объявил о завершении карьеры. Через год финастерид был исключен из списка запрещенных веществ. Позже его оправдали и ветеран даже пытался вернуться в футбол, но получилось не очень удачно. 43-летний Ромарио провёл всего один матч за «Америка РЖ» в 2009 году.

После окончательного завершения карьеры Ромарио подался в политику. Не помешало этому даже судебное разбирательство по неуплате налогов. Легендарный форвард получил полтора года общественных работ и штраф в размере 230 тысяч долларов. На Ромарио подавала в суд и бывшая жена, ведь он не платил алименты в срок. Проведя ночь в тюрьме, Ромарио выплатил недостающую сумму.

Несколько раз Ромарио был на грани того, чтобы оказаться в тюрьме. Каждый раз «Коротышка» откупался штрафами, временным заключением и общественными работами, однако любители футбола будут помнить его как форварда, забившего 1000 мячей. После юбилейного гола на стадионе «Васко да Гама» появилась статуя Ромарио. Запоминается всегда лучшее.

Колоритные футболисты 90-х. Их запомнили не только за яркую внешность Один играл в разноцветной форме, другого обвиняли в том, что он переписан на 12 лет.