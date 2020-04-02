Сейчас Зобнин – лидер сборной. А казалось, что он пропадёт из большого футбола в 19 лет

Мы продолжаем серию статей «Что это было?». Поднимаем футбольные истории, о которых многие забыли (или не знали вовсе). Причём сейчас эти ситуации воспринимаются иначе. Первый материал был об увольнении Гончаренко из «Кубани» с удивительной формулировкой. Второй – о том, как конфликтовали Черчесов и Хиддинк.

Теперь – про Романа Зобнина. Удивительно, как он остался в футболе после матча «Динамо» – «Спартак» (1:4). Встреча состоялась в июле 2013 года. У гостей один из мячей забил Павел Яковлев с подачи Эйдена Макгиди – просто для понимания, как давно это было.

Это был второй матч Зобнина в чемпионате России. До этого 19-летний футболист отыграл час (больше не мог, потому что сводило ноги) с «Анжи», в составе которого ещё числились Это'О, Диарра, Денисов и Виллиан.

Против «Спартака» Зобнин снова вышел на позиции опорника (чуть выше играли Нобоа и Юсупов). Матч получился ужасным для «Динамо» – к 42-й минуте команда «горела» со счетом 0:4. После ошибки Зобнина на 7-й минуте как раз и пришёл первый гол. Динамовцы перехватили мяч у своих ворот. Юсупов отдал пас Зобнину, но тот замешкался и позволил сопернику накрыть себя. Получилось, что потерял мяч в метре от своей штрафной, и Хурадо моментально открыл счёт.

Через пять минут «Динамо» пропустило второй мяч. К Зобнину там вопросов не было (скорее Уилкширу стоило предъявлять претензии), но Петреску заменил самого молодого. Видимо, посчитал, что команде нужна встряска. Как вы уже поняли, она не помогла. На пресс-конференции Петреску ничего не говорил про Зобнина, но сказал, что после такого матча в раздевалке было трудно смотреть в глаза друг другу. На вопрос об ошибках при прессинге тренер ответил: «Недопустимо, чтобы игроки такого уровня так терялись и уступали мяч».



Спустя годы Зобнин сказал в интервью «Чемпионату»: «Меня заменили, потому что привёз гол. Там не только я привозил: и Лео Фернандес, и Уилкшир. Но все шишки на меня как на самого молодого. Ничего не сказали. Просто заменили на 16-й минуте. Лучше бы накричали, но оставили на поле. Я не осознавал, что происходит вокруг. Даже не понимал, что такое дерби. Для меня это была обычная игра. Это сейчас я знаю, что каждое дерби – это главная игра в России и ставки очень высоки. В том эпизоде я мог просто вынести мяч, но не сделал этого».



Больше Зобнин не появлялся в стартовом составе «Динамо» при Петреску, который возглавлял команду ещё 8 месяцев. Тогда можно было ожидать, что полузащитник просто исчезнет из большого футбола. Например, для молодого Владимира Соболева тот разгром от «Спартака» оказался последним матчем в составе «Динамо», а сезон-2013/2014 – последним в карьере на уровне чемпионата России. «Привезённый гол» и замена на 16-й минуте казались едва ли не фатальными в карьере Зобнина, но теперь об этом даже как-то смешно вспоминать. Хавбек стал одним из лучших футболистов нашей лиги, выиграл РПЛ и стал важным игроком сборной России.

Увы, от футбольных экспертов мы часто слышим лишь обтекаемые фразы, но есть два сильных видео с разбором игры Зобнина. Там максимально красноречиво объясняется, чем крут хавбек. На этих двух роликах о Романе говорит Мирослав Ромащенко – помощник Станислава Черчесова в сборной России. Тот случай, когда лучше посмотреть видео, потому что текстовая расшифровка не передаст интонаций.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео доступно на «Чемпионате».

Сказка ЧМ-2018: как всё было на самом деле. Секреты от тренера сборной России Как команда запутывала соперников? В чём феномен голов Черышева? Почему Черчесов обрадовался Испании? Рассказывает Мирослав Ромащенко.

Тут важно понимать, что именно при Черчесове и Ромащенко молодой футболист вернулся в основу «Динамо». Хотя отношения у них не всегда ладились. Даже был случай, когда Зобнин на тренировке повздорил с Ромащенко и за это был сослан в дубль на две недели. После ухода Черчесова из «Динамо» была ещё одна не очень красивая история. Зобнин сказал, что Кобелев работает с молодёжью лучше, чем Черчесов. Сейчас это звучит особенно парадоксально, учитывая последние результаты двух тренеров. По словам Зобнина, из-за своего высказывания он не спал всю ночь, а на следующий день извинился перед Черчесовым через «Чемпионат».



Эта история Зобнина даже не столько о том, как важно подбирать выражения, а скорее о том, что даже после самого жёсткого провала можно подняться наверх.