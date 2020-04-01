Черчесов и Хиддинк открыто конфликтовали. Что это было?

Погружаемся в январь 2008 года. Гус Хиддинк ещё не обладал тем авторитетом, который у него появился после Евро-2008. На тот момент сборная России лишь благодаря победе хорватов на «Уэмбли» пробилась на чемпионат Европы.

Сбор нашей национальной команды был запланирован на период с 2 по 6 февраля 2008 года в Турции. При этом без официальных матчей – только тренировки (ФИФА выделяла под игры сборных конкретный день – 6 февраля). Это вызвало возмущение со стороны главного тренера «Спартака» Станислава Черчесова. В середине января он заявил, что для Хиддинка было бы лучше, если бы игроки остались в клубе. Иначе Роман Павлюченко и Владимир Быстров выпадут из графика подготовки к 1/16 финала Кубка УЕФА с «Марселем» и месяц не будут видеть родных.

За четыре дня до сбора национальной команды Черчесов ещё говорил, что намерен отпустить своих футболистов лишь 4-го, а не 2 февраля. Юридически главный тренер «Спартака» имел на это право. По регламенту ФИФА клубы были обязаны отпустить футболистов за 48 часов до матча, запланированного на 6 февраля. Но тут надо учитывать, что у Хиддинка была договорённость с руководителями клубов РПЛ (проговаривалось на одном из собраний лиги).

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Ситуация осложнялось тем, что тренеры через СМИ продавливали свою позицию. Черчесов говорил, что напрямую с Хиддинком не общался, и даже заявил, что не знал о его приезде в Израиль, где «Спартак» проводил сбор. Хиддинк потом удивлялся, почему Черчесов так говорит. Кроме того, Черчесов выразил недовольство тем, что ему из сборной России звонил Бородюк, а не лично Хиддинк. Тренер «Спартака» приводил в пример Билича из сборной Хорватии и Бернда Штанге, которые связывались напрямую.

В результате высшее руководство «Спартака» решило отпустить футболистов 2 февраля, вопреки пожеланиям главного тренера. Сообщалось, что Виталию Мутко для этого пришлось переговорить с Леонидом Федуном. Хиддинк в интервью нескольким изданиям поблагодарил владельца «Спартака» и назвал его человеком слова. А что касается Черчесова, то его назвал prepotente. «Советский спорт» перевёл это как «высокомерный» (корректнее — «злоупотребляющий властью»). Кроме того, Хиддинк сказал, что в случае неудач в Кубке УЕФА нужно будет смотреть в зеркало, а не кивать по сторонам.

Однако к началу сбора национальной команды добрались не все. Саенко, Кержаков и Измайлов не приехали, потому что «Нюрнберг», «Севилья» и «Спортинг» отказались отпускать своих игроков. К тому же по личным причинам к сборной не присоединился Широков (у него скончался отец). Таким образом, в распоряжении у Хиддинка оказалось лишь 20 футболистов, из которых три – вратари. Без привлечения игроков молодёжки не хватало футболистов для проведения двусторонки.

Вот что спустя 12 лет говорит Александр Бородюк, который работал помощником Хиддинка в сборной России:



– Все были в курсе насчёт февральского сбора в Турции. У нас имелась договорённость на уровне руководителей клубов. Видимо, Черчесов на тот момент ещё не понимал суть работы тренера сборной. Мы решили проводить сбор именно в Турции, чтобы футболистам не пришлось долго лететь. Игроки ЦСКА вообще перешли из одного отеля в другой.

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– Черчесов ещё был недоволен, что из сборной ему звонили вы, а не лично Хиддинк.

– Когда я позвонил Черчесову, то он не выражал недовольства по этому поводу. Я объяснил, что у нас есть билеты на прямой рейс в Турцию, и для этого нужно отпустить игроков ещё с утренней тренировки. Черчесов отказался, и футболисты полетели вечером с пересадкой. На последующие претензии Черчесова в прессе я не отвечал – было достаточно высказываний Хиддинка.

– А позже кто-то из тренерского штаба говорил с Черчесовым?

– Через какое-то время наш тренерский штаб прилетел на просмотр игроков в ту же Турцию. Там оказался и Черчесов. Корнеев его увидел и пошёл с ним поговорить. Высказал ему непублично – дал понять, что нужно думать, прежде чем говорить. Черчесова немножко поставили на место. Видимо, уже тогда амбиции у него играли. Сейчас-то он всё понимает, а тогда, наверное, думал, что в сборную просто так летали. На самом деле у нас были двухразовые тренировки. Черчесов, похоже, просто не знал о договорённости. Когда ему объяснили, то он отпустил игроков. Мы, как и хотели, посмотрели футболистов, а они снова прочувствовали атмосферу сборной и сыграли двусторонку. Плюс мы провели тесты, которые давно планировали. Арно Филипс специально приехал с аппаратурой. Этот тест нам потом сильно помог в плане состояния футболистов.

На этом достаточно о той ситуации. Перемещаемся на 10 лет вперёд, когда в России проходил ЧМ-2018. Из-за него сборная России собралась на 52 дня (предварительные сборы + турнир). Национальной командой руководил уже Черчесов и старался отвлечь футболистов от рутины: играли в ЧГК, пускали родных на базу, приезжал Мацуев… Появление Хиддинка на тренировке – ещё одна задумка из этой серии. Посыл был в том, что раскрепощённые футболисты выступают лучше, чем зажатые. Кроме того, Хиддинк ассоциировался с успешными результатами.

С эпохи Хиддинка в команде остались Акинфеев, Габулов, Игнашевич и Жирков. Плюс ряд сотрудников, в том числе Евгений Савин – полный тёзка экс-футболиста и блогера (в 2009-м им даже перепутали визы в сборной). Если 10 лет назад он работал переводчиком Хиддинка, то сейчас стал менеджером команды. Именно Савин оказался связующим звеном между двумя тренерами, которые в своё время конфликтовали. Черчесов через Савина предложил Хиддинку посетить тренировку сборной.

Было важно подобрать момент. Сначала у самого Хиддинка не получилось, потом уже у сборной был напряжённый период – определялось, кто выйдет из группы. В результате Хиддинк приехал перед матчем 1/8 финала Испания – Россия. Черчесов при встрече обнял коллегу и не счёл зазорным стать переводчиком Хиддинка. Правда, при этом российский тренер интерпретировал слова голландца по-своему.

Хиддинк сказал по-английски:

– Прежде всего я рад вас видеть. То, что вы показывали последнее время, было отлично. Я такого не ожидал. Чуточку превзошли мои ожидания, если честно. Люди на улицах сходят с ума.

Черчесов же выдал:

– Он говорит, что не хочет вас видеть, но его заставили прийти. С ним были бы лучше, но раз вам не повезло, то придётся терпеть. Когда прохожу по улице, люди говорят: «Давай наклеим усы и поменяем тебя на него».

Видео доступно на «Чемпионате».

Хиддинк пожелал удачи и удалился с тренировки, но после занятия он ещё пообедал на базе с Черчесовым за одним столиком. Это оказался не последний их совместный обед.

3 марта 2020 года прошла жеребьёвка Лиги наций в Амстердаме. Уже Хиддинк пригласил Черчесова и Савина на обед. Изначально думали встретиться в отеле, в который заселяли все делегации. Однако появление Хиддинка там вызвало бы слишком большой ажиотаж, потому что его многие знают. В результате решили пересечься в ресторане недалеко от дома Хиддинка. Вот так за 11 лет изменились отношения двух тренеров. От prepotente до совместных посиделок.

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