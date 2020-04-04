Футбольная команда забила в свои ворота, а потом защищала ворота соперников. Видео

Какие только события не подарил нам его величество футбол. Но есть одна странная история, о которой вы могли не слышать. В 1994 году в рамках Карибского Кубка «Шелл» Барбадос и Гренада выдали один из самых странных матчей за всю историю футбола. На последних минутах команда специально забила в свои ворота, а потом защищала чужие.

Что это за турнир?

Карибский Кубок — международный турнир, организаторами которого был Карибский футбольный союз. Турнир берет своё начало с 1989 года, а последний раз он проходил в 2017 году.



Кубок не являлся всемирно известным турниром, но для многих местных сборных он представлял собой реальную возможность для конкуренции с другими национальными командами, находящимися по соседству. До появления Лиги наций КОНКАКАФ этот турнир был редкой возможностью местных команд выступать за пределами своего региона.



Карибский Кубок проводился каждый год, но всеобщую известность получил через пять лет существования — в 1994 году. Кто бы мог подумать, что ему в этом помогут сборные Барбадоса и Гренады?



Вплоть до 1994 года на турнире действовали своеобразные правила. Ничейного результата быть не могло даже на групповом этапе, а победитель определялся в дополнительное время или серии послематчевых пенальти. Но и это ещё не всё: в дополнительное время действовал так называемый «золотой гол». Кто первый забивает, тот и становится победителем встречи.



«Золотой гол» в этом турнире считался за два обычных. Что это значит? Если основное время игры заканчивалось, допустим, ничейным результатом 1:1, то после забитого «золотого» команда побеждала со счётом 3:1. Эти правила сыграли с организаторами в злую шутку.

Сборная Барбадоса забила гол в свои ворота, а потом защищала чужие. На поле творился хаос и безумие

В 1994 году на турнире сложилась ничем не примечательная группа в лице сборных Барбадоса, Гренады и Пуэрто-Рико. Каждая должна была провести матч между собой, а из группы выходила только одна команда. В первых матчах Пуэрто-Рико с минимальным счётом 1:0 переиграла Барбадос, а Гренада обыграла Пуэрто-Рико, причём благодаря «золотому голу» в дополнительное время.



Тут-то и началось самое интересное.



После двух стартовых игр группы Гренада и Пуэрто-Рико имели в своём активе по три очка, а Барбадос с нулём замыкал таблицу. Но всё в этой тройке решалось в очном противостоянии Гренады и Барбадоса.

Расклады перед игрой

Гренада выходила с первого места в случае победы, ничьи или поражения с разницей в один мяч. Барбадосу для выхода с первого места нужно было побеждать с разницей минимум в два мяча.

Знаменитый матч состоялся 27 января 1994 года в столице Барбадоса в городе Бриджтаун на Национальном стадионе. Сборная Барбадоса, взвесив все расклады в группе, с первых минут принялась атаковать ворота соперника и довольно быстро сумела забить два безответных мяча. Этот счёт устраивал Барбадос, поэтому через какое-то время они даже стали играть на удержание: один пропущенный мяч, и о финале можно было забыть.



Вскоре они его пропустили. Гренаде удалось-таки забить свой мяч на 83-й минуте встречи. За 10 минут до конца матча из группы выходила национальная команда Гренады.

Штурм чужих ворот от хозяев поля завершился неудачно. Тогда игроки Барбадоса решились на отчаянный поступок. На 87-й минуте защитник Терри Сили и голкипер Хорас Стаут стали перепасовываться близ собственных ворот вместо того, чтобы пытаться забить решающий мяч. После очередного паса Сили отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт в игре. Сначала все были в шоке, но уже через пару минут всё встало на свои места. Это мяч позволял игре перейти в дополнительное время, где у Барбадоса было бы целых 30 минут для «золотого» (двойного) гола.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Но самый странный эпизод ждал в следующие несколько минут встречи.



Пока Барбадос неспешно разыгрывал мяч в центре поля, главный арбитр встречи добавил аж 4 минуты. Сборная Гренада, понимая, что лишь один гол (неважно, в какие ворота) отделяет их от выхода из группы, пыталась параллельно атаковать и свои, и чужие ворота.



Футболисты Барбадоса бросились защищать ворота соперника, чтобы Гренада не забила автогол, закончив матч с нужным для себя результатом. На поле творится настоящий хаос. Одни атаковали ворота с двух сторон, вторые защищали их.



Тот самый Сили, который отправил мяч в свои ворота, в последние минуты матча располагался чуть ли не на одной линии с голкипером соперника и изо всех сил пытался свести на нет попытки гостей забить в собственные ворота. Барбадос героически выстоял. Гренада за оставшиеся минуты и огромное количество попыток так и не смогла поразить ворота — ни свои, ни чужие. Болельщики на стадионе были в восторге: их сборная гениальным образом вернула надежду на победу, причём с нужным счётом.



Развязка встречи произошла уже на четвёртой минуте дополнительного времени. Барбадос забил и одержал победу с нужным результатом 4:2. Зрители просто сходили с ума. Они стали свидетелями одного из самых странных матчей в истории, так ещё их национальная команда, благодаря смекалке и странным правилам, вышла победителем встречи. И только сборная Гренада была в шоке.



«Я чувствую себя обманутым, — говорил после игры главный тренер Гренады Джеймс Кларксон. — Человек, который придумал эти правила, должен быть кандидатом в сумасшедший дом. Никогда нельзя играть в игру, когда столько игроков бегают по полю в замешательстве. Наши игроки даже не знали, в каком направлении атаковать: наши ворота или ворота соперников. Я никогда раньше такого не видел. В футболе вы должны забивать соперникам, а не в свои ворота, чтобы победить».

Дурацкое правило вскоре отменили, а Барбадос вылетел из турнира

После игры возникло много поводов для споров о странном правиле. Просили даже вмешаться власти Барбадоса с целью наказать футболистов за шоу, устроенное на футбольном поле. Власти, конечно, никого не наказали и не оштрафовали, наоборот — выразили полную поддержку.

Команды обвиняли в жульничестве, но разве они играли не по правилам? Они использовали странные правила в угоду себе, при этом проявив смекалку и оригинальность. Если кого-то и стоит винить, то людей, которые прописывали регламент Карибского Кубка. Кстати, «золотой гол» решил исход встречи пять раз по ходу группового этапа. После скандальной встречи его отменили.



Барбадос вышел из группы с первого места. Следующий этап — две группы по четыре команды, в которых должны были определиться самые сильные сборные, которые выходили бы в полуфинал Кубка.



Матчи состоялись в апреле, но из финальной группы Барбадосу выйти было не суждено. Два ничьи с Доминикой и Гваделупой и поражение от Тринидада и Тобаго не позволили национальной команде Барбадоса выйти в полуфинал Карибского Кубка.



Победителем же стала хозяйка турнира, сборная Тринидада и Тобаго, которая в финальном противостоянии разгромила Мартинику со счётом 7:2. Но до сегодняшнего дня все вспоминают встречу Барбадоса и Гренады, которая вошла в историю как одна из самых странных в футбольной истории.