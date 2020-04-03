«Судья сломал нам игру, пятый и седьмой голы забиты из офсайда». Гениальная фраза из 90-х

В российском футболе было немало персонажей, зажигавших чуть ли в каждом интервью: Байдачный, Гамула, Бышовец… Одним из ярчайших ораторов 90-х был Арсен Найдёнов, главный тренер «Жемчужины» в 1991-1997, 2000 и 2003 гг. Он поднял сочинский клуб с нуля в Высшую лигу и произнёс одну из самых знаменитых фраз про судью.

«Судья продажная! Козёл ты!» История фразы Кадырова, ставшей крылатой Если кто забыл, сказано было в адрес арбитра Вилкова.

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В 5-м туре чемпионата России сезона-1995 сочинская «Жемчужина» должна была принимать на своём поле «Ротор», но за неделю до встречи место матча было изменено: волгоградцы попросили перенести игру к ним, потому что 9 мая – большой праздник, а футбол стал бы хорошим подарком для жителей. В Сочи на рокировку без проблем согласились.



Вход на матч был бесплатным, у поля расположились ветераны. Дмитрий Фёдоров, корреспондент «Футбольного клуба», начал свой репортаж с довольно безапелляционной фразы: «Ротору» следовало победить. Ну а как иначе? Ветераны войны в первых рядах не простили бы команде иного результата».



Иначе, видимо, и правда было никак: волгоградцы просто уничтожили «Жемчужину», забив семь голов. Счёт только и успевал меняться на табло: Олег Веретенников и Владимир Нидергаус оформили по хет-трику, а заключительный, седьмой гол, забил на последних минутах Игорь Меньщиков. Мало того что в ворота «Жемчужины» залетали мячи, так в середине второго тайма гости ещё и в меньшинстве остались – удалили Евгения Бурудинского.



Найдёнов был просто в ярости и в послематчевом флеш-интервью не выбирал выражений.



— Во втором тайме просто судья сыграл: не по делу удалил игрока, не по делу дал пенальти. Судья сломал нам игру! Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда. Он просто сделал своё грязное дело вместе с этим инспектором приблатнённым, которого толкает Колосков. Из одного жулика делают другого. Ну я не его имею в виду, он порядочный человек, но слабо разбирается в футболе, — горячился главный тренер «Жемчужины».



Спустя много лет у него снова спросили про тот матч и уже успевшую стать крылатой фразу. Найдёнов и в 2007 году остался при том же мнении: судья их тогда убил. Так ещё и президенту «Ротора» Владимиру Горюнову досталось.



— Нас там действительно судья убил, но в первую очередь непорядочно поступил Горюнов, — рассказывал Найдёнов «СЭ». — «Ротор» к тому моменту шел на последнем месте. 9 мая игра запланирована в Сочи, и Горюнов знал, что я его прибью. И тогда он вообще не выкарабкается, все на него навалятся. Я согласился из-за Дня Победы сыграть в Волгограде. Предполагал, что нас обыграют – знал, что больше ничейки нам увезти не дадут. Приезжаем в Волгоград, и начинаются чудеса с самого аэропорта. Гостиницу Горюнов не заказал, никакого питания. Зато судью зарядил так, что просто ужас. Тот разве что сам нам не забивал. Вот и получили 0:7.

У Горюнова, естественно, своя версия событий.



— А меня попрекал, что обошлись с ним нечестно, — поделился он в интервью «СЭ». — Дескать, раз договорились по случаю Дня Победы перенести матч из Сочи в Волгоград, мы должны были выиграть с разницей в один мяч. С чего он взял? Найдёнов был тот ещё фантазер.



И правда: в статьях 90-х часто встречается упоминание некоего «Меморандума» против коррупции в футболе, который сочинил Найдёнов, а какой-то журналист записал. В истории было множество мутных матчей, но это тема для отдельного и очень объёмного исследования. А пока вспомним другие словесные перлы Арсена Найдёнова.

В 1994-м признавался, что у него просят очки

В 10-минутном фильме о «Жемчужине», снятом в 1994 году, есть фрагмент с интервью с Найдёновым. Журналист спрашивал про команду, а ближе к середине разговора уточнил: «Просят ли у вас очки?».



— Иногда бывает! Я горд, что сумел сделать такую команду, раз говорят, что у меня просят очки. Значит, я хорошо работаю.

А в 1996-м говорил про взятки

В феврале 1997 года был создан экспертный совет РФС и ПФЛ, в задачу которого входила борьба с договорными матчами – тогда эта проблема стояла особенно остро. В газете «Коммерсант» вышла короткая заметка «Тренеры и функционеры о взятках», где приводились цитаты Валерия Овчинникова и Арсена Найдёнова – двух товарищей, которых нередко подозревали в «дружеских» исходах матчей.



Главный тренер «Жемчужины» в 1996 году выдал прекрасное: «В этом году я взяток не давал!»

Тест. Как хорошо вы знаете историю российского футбола? Вспоминаем, что происходило в нашем футболе после распада СССР.

В 1997-м назвал «Спартак» средненькой командой, а говоря про судей из Ленинграда, вспомнил революцию 1917 года

В первом туре чемпионата России сезона-1997 «Жемчужина» проиграла московскому «Спартаку», и Найдёнов но «флеше» разошёлся. Досталось и арбитрам, и москвичам:



— Судья испортил игру. Ленинградские бригады вообще нужно дисквалифицировать! Это баловство и хулиганство. Они не умеют судить! За какие-то такие плоды их ставят? Что, они революцию сделали?! Пусть их берут в Кремль. Но зачем их брать судить? Это не чемпионы. Так, средненькая команда. Бодаются, стараются, забили гол. Желания много.



На пресс-конференции главный тренер сочинской команды был посдержаннее:



— Знаете, что такое «радость Москвы» и «боль провинции»? Это я о судьях.

После матча с ЦСКА во время флеш-интервью показал фигу

5 апреля 1997 «Жемчужина» сыграла вничью с ЦСКА. На этот раз Найдёнов судей не ругал, но матч прокомментировал достаточно красноречиво.



— Результат меня устраивает, 1:1 в Москве. Вы знаете, играть у москвичей… В прошлом году-то я взял во (показывает фигу) – видели, да? – улыбнувшись, уточнил он. – А в этом году впервые буду брать! И постараюсь попасть в пятерку.

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В том же году критиковал сборную (а вместе с ней и страну)

Ещё одна цитата от Найдёнова из 97-го – его комментарий после игры Россия — Болгария.



— А что у нас вообще есть хорошего? – возмущался он. — Может, сельское хозяйство, экономика, политика, армия? Почему же тогда мы хотим иметь хорошую футбольную сборную? И глупо при всём этом обвинять одного тренера. Наша игра соответствовала нашему рейтингу во всём. Был Советский Союз — была хорошая сборная. Теперь нет ничего. Вы подумайте — в нашей стране нет даже гимна. Да и страны, как таковой, тоже нет. Есть, по большому счёту, сброд. Лучшим на поле, считаю, был Хохлов, а худшим — Колыванов. По большому счёту — очень обидно и гадко на душе. Это поражение для меня — трагедия, прежде всего как для простого человека. Болгары играли в футбол, а россияне чёрт знает во что.

Установки и мгновенное исцеление

Александр Игнатьев в интервью Sports.ru сообщил любопытные детали сотрудничества с экстравагантным тренером:



— Найдёнов перед домашней встречей, называя состав, говорит нашему защитнику: «Почепцов, переодеваешься, разминаешься, но играть будешь в Москве!» Был у нас ещё такой футболист – Рома Хагба. Как-то перед игрой Найдёнов говорит: «Угловые справа сегодня подает Рома, а слева – Хагба». Помню ещё случай. Сидит наш футболист перед игрой, жалуется на колено, говорит, что играть не сможет. Заходит Найдёнов, достает стодолларовую купюру, прикладывает к больному колену игрока и спрашивает: «Ну что, полегчало?». Тот, конечно, сразу «выздоровел».