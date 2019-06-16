Марадона: «Рука Бога» — месть англичанам за Фолклендские острова

Легендарный форвард сборной Аргентины Диего Марадона считает свой знаменитый гол, забитый в ворота сборной Англии в четвертьфинале ЧМ-1986 и также известный как «Рука Бога», возмездием англичанам за Фолклендскую войну.

«Мы, аргентинцы, не знали, c чем столкнулись военные. Нам сказали, что мы побеждаем в войне. Но на самом деле Англия побеждала со счетом 20:0. Это было тяжело. Была поднята такая шумиха, что казалось, что мы собираемся разыграть ещё одну войну на футбольном поле.



Я знал, что забил рукой. Я не планировал этого делать, но все произошло так быстро, что судья на линии не увидел, как я использовал руку. Судья посмотрел на меня и сказал: «Гол». Это было приятное чувство, будто некая символическая месть англичанам», — сказал Марадона в документальном автобиографическом фильме, недавно вышедшем в прокат.

Марадона ушёл из мексиканского клуба из-за проблем со здоровьем

На 51-й минуте игры четвертьфинала ЧМ-1986 Марадона забил мяч в ворота англичан рукой, однако главный арбитр встречи засчитал взятие ворот. Через четыре минуты Марадона забил «гол столетия», чем принес Аргентине победу со счетом 2:1 и помог команде выиграть турнир.