Гол бразильца даже изучали физики, но повторить его никто так и не смог.

«Я до сих пор не знаю, как это сделал». История чудо-гола Роберто Карлоса со штрафного

Продолжаем цикл о великих голах. Ранее мы писали о шедевре ван Бастена, теперь пришло время вспомнить шедевр Роберто Карлоса.

«Дай ему ещё сто раз так пробить — ни разу не попал бы». История великого гола ван Бастена Многие были уверены, что в финале Евро-1988 голландцу просто повезло.

В июне 1997 года во Франции проходил международный товарищеский турнир с участием сборных Англии, Бразилии и Италии. Те соревнования были своеобразной подготовкой к будущему чемпионату мира. О том, что турнир выиграла сборная Англии, уже наверняка никто и не вспомнит. Однако голом, забитым Роберто Карлосом в матче открытия, восхищаются до сих пор.



Бразильский защитник сотворил настоящее чудо в первом тайме игры против французов в Лионе. После того как Роналдо заблокировали соперники примерно в 35 метрах от ворот, главный арбитр встречи назначил штрафной удар. Исполнить стандарт решил Роберто Карлос. О «пушке» бразильца уже тогда было известно, но вряд ли кто-то ожидал, что своим ударом защитник «нарушит законы физики». Разбежавшись практически от центра поля, Карлос мощно пробил «шведой». Мяч по сумасшедшей траектории облетел стенку и угодил в ворота, ударившись о штангу. Голкипер Франции Фабьен Бартез даже не шелохнулся. К такому повороту событий он был точно не готов.

Так Карлос забил один из самых великих голов в истории футбола и обрёк себя на бесконечные вопросы о том, как ему это удалось сделать. Бразилец не единожды рассказывал журналистам о той «пушке». При этом каждый раз истории о шедевре обрастали новыми подробностями.

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«Честно говоря, до сих пор не знаю, как это сделал. Это был красивый гол, и для него понадобилось множество тренировок и усердная работа на протяжении всей карьеры. Но весь труд в итоге окупился — я забил классный гол, который стал для меня особенным», — вспоминал Роберто Карлос спустя 20 лет после того матча с Францией.



«Я ни разу не пытался повторить тот гол, потому что знал, что это невозможно. Когда-нибудь кто-то забьёт в таком же стиле, но я был первым, кто сделал это».

Ниже ролик, где вы сможете узнать 8 малоизвестных фактов о бразильском защитнике.

Чуть позже бразилец поделился секретами своей техники удара.

«Я всегда старался бить по ниппелю. Это самая твёрдая часть мяча, поэтому такие удары получались самыми мощными. Кроме того, во время удара моя нога шла от левого нижнего угла мяча до правого верхнего. Так мяч закручивался.



Я до сих пор вспоминаю рекламу за воротами Бартеза. Я целился в букву A на баннере La Poste. Но после моего удара мяч направился в сторону другого баннера. Болбой даже попытался увернуться от мяча. Ему стоило больше доверять мне!



Больше всего меня удивила подкрутка мяча. Ударившись о штангу, он поменял направление вращения. Такие голы залетают раз в карьере. На тренировках я бил подобным образом, но ни разу не удавалось достичь такой траектории и такого вращения мяча», — говорил Роберто Карлос.

Однажды бразилец даже поскромничал и связал свой успех с природным явлением.



«Мяч явно шёл мимо цели, но порыв ветра направил его в ворота. Это было чудо», — заметил защитник в интервью L'Equipe.



После окончания товарищеского матча между Францией и Бразилией шикарный гол Роберто Карлоса стали называть «невозможным голом» и «нарушающим законы физики». Никто толком не мог объяснить, как же бразильцу удалось нанести такой удар. Лишь в 2010 году группа французских физиков-энтузиастов из парижской политехнической школы (École Polytechnique) решила разгадать тайны сумасшедшего выстрела защитника.

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Учёные провели несколько экспериментов с пластиковым шариком и водой. У предмета и жидкости была одинаковая плотность, поэтому шар сохранял нейтральную плавучесть и давал возможность измерить эффект от своего вращения и взаимодействия со средой.



Они выяснили, что скорость движения шара падает намного быстрее, чем темп его вращения. Поэтому траектория движения сферы начинает очень резко закругляться, наподобие раковины улитки.

«На реальном футбольном поле мы увидим лишь что-то похожее на спираль из эксперимента – гравитация изменит её. Но если ваш удар будет такой же силы, как у Карлоса (примерно 137 км/час. – Прим. «Чемпионата»), вы сможете минимизировать эффект гравитации», — утверждал ведущий исследователь Кристоф Клане.

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По его мнению, решающим фактором, повлиявшим на успех удара бразильца, стала дистанция.



«Если бы расстояние было маленьким, вы бы увидели лишь первую часть кривой. Но когда дистанция до ворот достаточно велика, как в случае с ударом Роберто Карлоса (35 метров. – Прим. «Чемпионата»), кривая успевает закруглиться», — отметил Клане.



То есть резкий поворот мяча перед воротами был не случайным. Он оказался возможен благодаря идеальному вращению, нужной силе удара и подходящей дистанции до ворот – в теории удар Карлоса можно повторить. В статье в журнале New Journal of Physics учёные даже вывели уравнение для столь закрученной прямой. С их работой можно ознакомиться здесь.



Впрочем, коллега французских физиков авторитетный бразильский профессор Луис Фернандо Фонтанари из университета Сан-Паулу не разделил их энтузиазма. Он описал гол Роберто Карлоса, как футбольное чудо.

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«Хоть физика и объясняет траекторию полёта мяча, условия во время удара Роберто Карлоса (сила удара, точка мяча, по которой был нанесён удар, расстояние до ворот) были настолько уникальными, что мы без проблем можем назвать его гол чудом. Я не думаю, что на футбольном поле мы ещё увидим что-то подобное», — утверждал Фонтанари.



Бразильский физик оказался отчасти прав. В точности повторить гол Роберто Карлоса на профессиональном уровне пока никто так и не смог. Разве что у футболиста «Пенанга» Фаиза Субри из чемпионата Малайзии получилось что-то похожее. В 2016 году он даже получил премию Пушкаша за свой гол.

Сам Роберто Карлос летом 2019 года ещё раз продемонстрировал технику того знаменитого удара. Однако на этот раз мяч не так сильно вращался, да и в ворота не залетел, потому что они находились слишком близко к бразильцу. Видимо, легендарному голу всё-таки суждено остаться уникальным.