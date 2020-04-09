Ван Гал в «Барселоне» усадил в запас Ривалдо, как только тот выиграл «Золотой мяч»

Недавний пример Эрнесто Вальверде доказывает, что тренер «Барселоны» может выигрывать чемпионат, Кубок, обыгрывать «Реал» — но болельщики всё равно будут искренне его не любить. В конце 90-х такое было трудно себе представить. Во-первых, «Барселона» ещё не была столь успешна, болельщики не успели пресытиться большими победами. Во-вторых, ненависть кулес вызвал не малоизвестный провинциал, который никогда раньше не работал с топ-клубом, а топ-тренер, медиазвезда и автор одной из самых успешных команд эпохи. Тем не менее отношения Луи ван Гала с «Барселоной» все годы его работы оставались в лучшем случае противоречивыми. Хотя при нём клуб добился нескольких ярких побед.



Отчасти в этом виноват сам Луи. Отчасти — наследие, с которым он столкнулся. Чтобы понять всю сложность ситуации в «Барселоне» на тот момент, нужно немного отвлечься и вспомнить, насколько успешным тогда был Луи и что представляла собой «Барселона».

Кем был ван Гал в 1997 году

К моменту назначения в «Барселону» ван Гал казался смесью волшебника и диктатора. Его тренерская карьера почти случайно началась сразу с «Аякса», и он добился мгновенного успеха. Кубок УЕФА, Лига чемпионов, три чемпионских титула – за шесть лет в команде он выиграл 11 трофеев, хотя «Аякс» каждый год терял лидеров. Помогала система.

«Аякс» — победитель Лиги чемпионов 1995 года. Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Развивая идеи Йохана Круиффа, ван Гал детализировал игру во владение и прессинг. Контроль мяча строился через короткий пас, а сложная гибридная схема давала возможность перестраиваться после потерь и лучше прессинговать. Ещё более важную роль в успехе сыграла ставка на экстремально молодых игроков. Она была отчасти вынужденной. Зато тренер смог реализовывать свои идеи в благоприятной почве: ни у кого в команде не хватило бы авторитета, чтобы возражать против изматывающих однообразных тренировок или строгих ролей во время матчей.



В «Аяксе» ван Гал делал что хотел. Даже покупал игроков на собственные деньги (например, Финиди). Его огромное самомнение, которое портило жизнь, когда он был игроком, стало почти уместным. Но всё равно не помогало наладить отношения: ни с советом директоров, ни с болельщиками, ни с прессой. А вражда с Круиффом, почти официально героем нации, только всё усугубляла.



Если сравнить стиль игры, ван Гала трудно назвать антагонистом Круиффа. Скорее, он был последователем, но в другую эпоху: когда в игру постепенно стал проникать научный подход, требующий большей дисциплины от футболистов. Но сам Круифф считал иначе. Он говорил, что раскрывает талант игроков, а ван Гал – душит ради своей системы. Отчасти справедливо, но повторюсь: наступила другая эпоха, гении и творцы, оставаясь лучшими

игроками в своих командах, всё чаще сталкивались с жёсткими требованиями тренеров. Не только в «Аяксе», везде.

Вражда с Круиффом

Причины для неприязни были не тактические, а личные. Вражда между ними началась, когда оба были игроками. Йохан – великим, Луи – обычным. Играя в дубле «Аякса», ван Гал говорил партнёрам по команде, что он не хуже Круиффа. Те не особо верили. Трудный характер обоих и противоположный образ жизни (Круифф курил даже в перерыве матчей, ван Гал – педант и строгий католик) вывели их неприязнь на космический уровень. Оба не стеснялись своей публичности и обменивались едкими комментариями в прессе. После одно совместного ужина Круифф сказал, что у ван Гала «не всё в порядке с головой». В 2004 году, будучи членом совета директоров «Аякса», Круифф заблокировал назначение ван Гала на пост генерального директора – он один проголосовал против.



Вот поэтому назначение ван Гала тренером «Барселоны» всего через год после восьмилетней эпохи Круиффа вызвало в Каталонии недоумение примерно у всех: от болельщиков до звёзд. Ведь Йохан был иконой.



С Круиффом-тренером «Барселона» выиграла первую в своей истории Лигу чемпионов. А ещё – четыре чемпионата и шесть других Кубков, но важнее даже не трофеи, а стиль. Йохан открыл двери для игроков ниже 180 см – раньше таких не брали в первую команду. Команда заиграла в настолько узнаваемый футбол, что именно стиль, а не трофеи, стал основой её идентичности. Им восхищаются легенды. Христо Стоичков сказал: «Круифф научил «Барселону» быть большим клубом». Хави назвал Круиффа «самым важным человеком в истории» «Барселоны». Хосеп Гвардиола, когда работал в «Барселоне» назвал его «с отрывом лучшим тренером в мире» и сказал, что в поиске творческого решения иногда думает: «Что бы на моём месте сделал Круифф?». Неудивительно, что болельщики в Каталонии боготворили голландца. Они делают это и сейчас.

Фаны «Барселоны» вспоминают Йохана Кройфа. Фото: Alex Caparros/Getty Images

Начало в «Барселоне»: война с бразильцами и победы

В 1997 году болельщики увидели, как тренером их клуба назначен того, про кого Круифф как-то сказал: «У нас химическая несовместимость». Президент «Барселоны» Хосеп Луис Нуньес мыслил сугубо футбольными категориями и не обратил внимания на настроения болельщиков. Он был прав. Эпоха Круиффа закончилась, переходный сезон под руководством Бобби Робсона не убедил (на поле тащил Роналдо, а командой фактически управлял переводчик Жозе Моуринью). Ван Гал был мощной фигурой и, несмотря на умение наживать всюду врагов, одним из лучших тренеров.



Забавный эпизод из его первого сезона в Каталонии неплохо иллюстрирует характер ван Гала. Один из членов совета директоров как-то на фуршете подвёл к тренеру своего внука. «Мальчик мечтает когда-нибудь играть на Камп Ноу», — сказал он. Это не было просьбой, просто способом завести разговор: мальчику было 13 лет. Но ван Галу хватило секунды, чтобы всё решить. Он толкнул ребёнка и поделился впечатлением: «Нет. Он слишком хилый, чтобы стать хорошим игроком». К счастью, маленький Жерар Пике не расстроился и не бросил футбол после того толчка. В таком стиле Луи обживался в городе.



«Барса» не только позвала одного из лучших тренеров, но и значительно изменила состав. Из «Милана» пришли два голландца, знакомые тренеру по «Аяксу»: защитники Райцигер и Богард. Центр нападения усилил Сонни Андерсен. Он мог бы заменить главную звезду, Роналдо, который был продан в «Интер» — но «Барселона» не жалела денег и нашла прямую замену. В качестве замены клуб купил другого звёздного бразильца. За 24 млн евро (в пересчёте с песет на европейскую валюту на момент её введения) из «Депортиво» перешёл Ривалдо. Он сочетал атлетизм с пластикой, блестяще бил издали, мог сыграть на любой позиции в атаке, но хотел играть под нападающими.

Реанимация 5-3-2 Луи ван Гал и Мигель Эррера в первые дни чемпионата мира вернули на тактические радары схему с пятью защитниками.

В теории ван Гал мог предоставить бразильцу именно то место на поле, которое тот хотел. В «Аяксе» он играл с десяткой (Яри Литманеном), но в «Барселоне» стал строить канонические 4-3-3. Справа Фигу, слева Ривалдо. Долгое время тот соглашался играть на фланге.



Пока Ривалдо дисциплинированно играл там, где требовал ван Гал, тот конфликтовал с другими звёздами. Во-первых, с Христо Стоичковым. Стоичков не отрабатывал в прессинге, перестал попадать в состав и вскоре ушёл. «Я его не уважаю. Как человек он мусор», позднее Стоичков будет непримиримым хейтером ван Гала. Во-вторых, с Сонни Андерсеном. Через несколько лет Сонни, который играл вместе с Гвардиолой, сказал, что Гвардиола уже тогда был лучшим тренером, чем ван Гал. Заменить Андерсена на острие мог Джованни — но тот назвал ван Гала «Гитлером». «У него проблемы. Тренировки были ужасно однообразными. Он вообще ничего не смыслит в футболе. Он высокомерный, У него проблемы со всем и бразильцами. Он постоянно говорит, что мы плохо работаем на тренировках». В общем, отношения сразу не заладились.



Может показаться удивительным, что на этом фоне «Барселона» выиграла чемпионат (оторвавшись на девять очков), дважды победила «Реал» в «класико» и взяла Кубок Испании (первый «Золотой дубль» за 20 с лишним лет). Но есть несколько объяснений. Возможно, тренировки ван Гала действительно были скучными и однообразными, а его футбол догматичным — но это работало. Временами игроки выглядели инопланетянами. Великолепный сезон провёл Луис Энрике, который постоянно подключался к атакам и забил 18 голов в чемпионате.

Луис Энрике Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Не все считали Луи ужасным тренером и не все считали, что его методы никуда не годятся. «У ван Гала была потрясающая методика. Мы стали лучше как команда», — это мнение Гвардиолы. Ещё точнее оценка игрока, которого голландец открыл и поставил в основу. «После пары тренировок я решил, что он идиот. Но через пару недель понял, что он прав», — это сказал Хави. Андрес Иньеста стал частью команды через три года и тоже при ван Гале. Один поступок Андреса красноречивее любых слов: он пригласил ван Гала на свою свадьбу.



Конфликты с Джованни и Андерсеном принесли неожиданный результат: для Ривалдо внезапно нашлось место в центре нападения. Да, ван Гал предпочитал более типичным центрфорвардов, Ривалдо слишком часто смещался в глубину, но и нарушая командный баланс, он давал результат. 19 голов в чемпионате, 28 во всех турнирах — не космический, но отличный результат.

Болельщики всё равно были недовольны. «Барселона» провалилась в Лиге чемпионов (не вышла из группы) и была уязвима к прессингу, поэтому часто теряла очки в матчах со стилистически неудобными командами, вроде «Валенсии» и «Атлетика». Как только титул был гарантирован, футболисты откровенно бросили играть: три последних тура «Барса» проиграла (а ведь отрыв от второго места мог составить 18 очков!), среди поражений

было и очень болезненное — 2:5 от «Атлетико». Поэтому даже сверхуспешный по результатам сезон оставил чувство недосказанности: слишком много было конфликтов.

Голландская колония

Когда Луи возглавил «Барселону», в составе не было ни одного голландца. В первый же месяц клуб купил трёх: кроме Богарда и Райцигера, вратаря Руда Хеспа. Через год клубу пришлось принять учитывать, с кем из игроков у тренера испортились отношения. И президенту Нуньес пришла в голову идея: покупать только голландцев, желательно, уже знакомых тренеру. Видимо, чтобы снизить риск потенциальных противоречий.



В соответствии в новой политикой летом были куплены Клюйверт, Зенден и Коку, а зимой — братья де Бур. Восемь соотечественников тренера, из которых семь (кроме Богарда) — игроки основы, если не травмированы. Среди не голландцев в основе выходили Ривалдо, Энрике и Фигу, Гвардиола — когда здоров, также по ходу сезона постоянно играли Бархуан и Абелардо. Это была самая голландская «Барселона» в истории. Очень дорогая и с очень высокими ожиданиями от сезона.



«Моя философия — отрабатывать контракты до конца», — говорил ван Гал в конце сезона. Контракт был заключён до 2002 года.

В Лиге чемпионов команда попала в группу с «Баварией» и «МЮ», будущими финалистами. Как стало ясно позднее, «Барселона» не совсем провалилась. Два феерических матча с «МЮ» (оба закончились вничью 3:3), две спокойные победы над аутсайдером «Брондбю». Решающий, как стало ясно только позднее, гол был пропущен в домашнем матче с «Баварией на 87-й минуте. Каталонцы проиграли дома, восьми очков не хватило, чтобы выйти из самой сложной группы из возможных.



Любви болельщиков и так не хватало, неудача в Лиге чемпионов только ухудшила ситуация. Фанатский сектор на «Камп Ноу» снова начал скандировать Fuera! (Вон!). Сам ван Гал абсолютно ничего не делал, чтобы расположить к себе общественное мнение. Даже когда это было проще простого: например, когда журналист местной газеты Sport спросил его, готов ли он тренировать «Реал». Ван Гал ответил: «Нет, я не смогу сработаться с их руководством, мне не подходит их структура». Вроде бы и разумный ответ, но слишком непатриотичный.

Неудача в Лиге чемпионов заслонила даже великолепную форму команды во втором круге. «Барселона» выиграла в 16 турах из 20 начиная с конца декабря, разгромила «Реал» и оторвалась от второго места на 11 очков, хотя опять проиграла в ничего не значащем последнем туре. Ривалдо был в лучшей форме в своей жизни, забил за второй круг 18 голов. Он шёл к «Золотому мячу» и конфликту с тренером.



Летом обошлось без дорогих трансферов. Команда и так была укомплектована, но всё-таки стала сильнее: тренеру купили знакомого по «Аяксу» Литманена. Проблема была не в составе. Как не раз говорил ван Гал, он способен вывести игроков на новый уровень, но только при одном условии: если они на сто процентов его поддерживают. «Барса» была великолепна, но тренера не поддерживал главный игрок. Ривалдо получил «Золотой мяч» и отказался играть на фланге. Он хотел играть под нападающими.

Ривалдо Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Чему ван Гал мог меня научить?» — позднее Ривалдо не будет выбирать выражения. Вообще-то, он не отличался конфликтным характером, но догматизм ван Гала его выбесил. «Да, он мне не нравится. А я не нравлюсь ему». В 30 лет Ривалдо уйдёт из «Барсы» бесплатно из-за тренера, хотя будет иметь год по контракту. А пока он только отказывался играть на фланге.



Ван Гал не захотел идти на компромисс. Он просто усадил только что получившего «Золотой мяч» игрока в запас. Ривалдо обожали не только болельщики, но и пресса. «Идеальный игрок для любого тренера» — так называлась одна из статей в Mundo Deportivo. Но Луи не стал объяснять своё решение журналистам. Только через три года он высказался.



«После того как Ривалдо получил «Золотой мяч», он изменился. Он думал только о деньгах, а не о команде». В принципе, стандартный упрёк, но было и кое-что более интересное: «По ходу того сезона он несколько раз пропускал матчи без уважительных причин. Он просил отпуск, когда у нас были важные матчи. В конце сезона он показал, что для него важнее сборная». Видимо, речь идёт о последних турах чемпионата, которые Ривалдо пропустил ради сборной. «Барселона» дважды подряд сыграла вничью в последних турах: это стоило чемпионского титула. Болельщики требовали отставки тренера.

Фаны против ван Гала Фото: Alex Livesey /Allsport

Второе место в чемпионате и полуфинал Лиги чемпионов — не провал по любым меркам. Но от ван Гала устали в «Барселоне», и он тоже устал. За два года до конца контракта он объявил о своей отставке.



Уходя, ван Гал обрушился на клуб с критикой. «Что «Барселона» выиграла за свою историю? Я за шесть лет в «Аяксе» выиграл большее трофеев, чем «Барселона» за последние 100 лет». Типичный ван Гал: вроде бы в его словах есть смысл, но всё равно неприятно. Он ввёл в основу Хави и Пуйоля, сделал капитаном Гвардиолу, многое выиграл, но ни воспитанники, ни победы не сблизили его с клубом. Его уход (одновременно не стал переизбираться бессменный президент Нуньес) болельщики восприняли с облегчением. Как оказалось, зря: лишившись его догматичной, но стабильной системы, команда попала в кризис, из которого не могла выбраться несколько лет.



В 2002 году ван Гала позовут в глубоко перестроечную «Барселону» второй раз. Теперь у него не будет десанта знакомых по «Аяксу» голландцев и времени на построение команды: уставшее от кризиса руководство потребует результата сразу. Результат будет ужасным: придётся отпустить Ривалдо, трансферы Рикельме и Мендьеты окажутся провальными, а столкнувшись с возрастной командой, ван Гал начнёт радикально подключать к основе молодёжь. Так в первую команду попадут Иньеста, Тьяго Мотта и Виктор Вальдес. Ривалдо выиграет с «Миланом» Лигу чемпионов, ван Гала уволят в январе, он расплачется на тренировке, а «Барселоне» понадобятся годы и пиковый Роналдиньо, чтобы вернуть на «Камп Ноу» титул.

Больше историй

Переход Фигу из «Барселоны» в «Реал» потряс футбол. Луиш сменил клуб не только из-за денег Самый скандальный трансфер десятилетия.

За 20 лет до Симеоне в Испании уже был тренер, который срывал шаблоны закрытым футболом И даже выходил в финал Лиги чемпионов.

***



Чтобы читать больше материалов автора, подписывайтесь на его телеграм-канал «Диего Симеонович».