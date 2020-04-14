Легендарному видео сегодня девять лет.

Тест. Как хорошо вы помните знаменитый диалог Карпина с фанатами «Спартака» после «Порту»?

«Чемпионат» предлагает пройти ещё один тест. 9 лет назад, 14 апреля 2011 года, «Спартак» проиграл «Порту» 2:5 в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (по сумме двух матчей — 3:10). Можно догадаться, что фанаты «Спартака» были, мягко говоря, не очень довольны такой игрой своих любимцев.

Поэтому почти сразу после игры состоялся легендарный диалог между главным тренером «Спартака» Валерием Карпиным и разгневанными болельщиками. Ну а затем то общение главного тренера с фанатами обсуждали даже больше, чем результат самого матча. Фразы Карпина и болельщиков разошлись на мемы и навечно вошли в анналы российской футбольной истории. Мы предлагаем пройти тест и вспомнить главное из того огненного разговора.

Тест можно пройти по ссылке

А вот обещанное видео. Это очень эпично!

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