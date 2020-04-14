В 1999 году Ширер забил 5 голов в одной игре. Видео с лучшего матча в карьере форварда

Почти 21 год назад состоялся один из самых памятных матчей легендарного нападающего «Ньюкасл Юнайтед» Алана Ширера. 19 сентября 1999 года в матче 8-го тура АПЛ сезона 1999/2000 англичанин отгрузил в ворота «Шеффилд Уэнсдей» пять мячей, а его «Ньюкасл» выиграл со счётом 8:0.

На тот момент, пента-трик Ширера стал только вторым в истории АПЛ. До него это удавалось сделать нападающему «Манчестер Юнайтед» Энди Коулу, который забил в 1995 году в ворота «Ипсвича» пять голов.

Примечательно, что к матчу против «Шеффилда» «Ньюкасл» пребывал в ужасной форме. В первых семи турах АПЛ «сороки» проиграли шесть матчей и только один свели вничью. У тогдашнего тренера «Ньюкасла» Рууда Гуллита случился конфликт с Аланом Ширером и он перестал доверять ему место в стартовом составе. Уже после пяти первых игр сезона руководство «сорок» отправило голландского специалиста в отставку. На его место был назначен англичанин Бобби Робсон, для которого игра против «Шеффилда» стала первой домашней встречей в качестве тренера «сорок». Он же вернул в стартовый состав Ширера, который напомнил о себе как раз в игре против «сов».

До этого матча Алан забивал максимум три мяча за игру. Теперь ему удалось сделать это только за один первый тайм. Ещё два мяча Ширер забил во второй половине встречи.

«Это была одна из самых странных игр в футбол, которые я когда-либо видел. «Шеффилд Уэнсдей» выглядел сдержанным, контролировал мяч, имел больше владения и выглядел угрожающе у ворот соперника», — вспоминал тогда комментатор BBC Алан Биггс, который работал на этом матче.

Сам нападающий после матча был сдержан и краток: «Я очень рад. Это был один из тех дней, когда всё шло очень хорошо», — приводит The Guardian слова Ширера, который до матча с «Шеффилдом» смог отличиться лишь однажды в шести проведённых играх сезона.

Алан также высказался и о новом тренере Робсоне: «Он честен, он искренен с нами. Я не думаю, что мы можем просить сейчас о чём-то большем, чем это. Мы всё ещё вторые с конца турнирной таблицы. У нас было три хороших матча, а нужно ещё 30», — твердил Ширер.

Фото: Tony Marshall/Getty Images

В итоге «Ньюкаслу» удалось выбраться из зоны вылета. Команда Робсона закончила сезон на 11 месте, а Ширер в 37 матчах забил 23 гола, уступив в борьбе за Золотую бутсу АПЛ нападающему «Сандерленда» Кевину Филлипсу. На сегодняшний день легенда «Ньюкасла» является лучшим бомбардиром за всю историю АПЛ, имея на своём счету 260 забитых мячей. А кроме Коула и Ширера в АПЛ пента-трики оформляли нападающие Джермейн Дефо, Димитар Бербатов и Серхио Агуэро.

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