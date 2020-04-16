Советский судья на чемпионате мира 6 минут отменял чистый гол. Надавили шейхи

Спорам о том, что система VAR катастрофически замедляет игру, посвящается.

В 1982 году советский судья Мирослав Ступар настолько замедлил ход матча чемпионата мира Франция – Кувейт (групповой этап), что никакому современному видеоарбитру и в страшном сне не привидится. Он шесть минут думал, что делать – отменять гол или нет. Times поставила метания Ступара на 9-е место в списке самых позорных ситуаций в истории ЧМ (на 8-м месте — кокаиновый скандал Марадоны в 1994-м, на 10-м – другой аргентинец, разбушевавшийся Раттин, которого на ЧМ-1966 под руки уводили с поля полицейские).

Крах великого Диего Марадоны. Весь мир переживал, когда его выгнали прямо во время ЧМ-1994 Без него Аргентина вылетела с мундиаля. Сам Диего утверждал, что его подставил врач.

Сам Ступар потом скажет, что всё делал правильно. Вспоминаем скандальную историю и пытаемся в ней разобраться.

Его предупреждали: «Франция – Кувейт – не очень хороший матч»

Уроженец Ивана-Франковска Ступар – человек от и до футбольный. Сам был неплохим вратарем — даже попал в дубль киевского «Динамо». Кандидат в мастера спорта.



Судить начал в 29 лет. Первый матч в Высшей лиге — «Динамо» (Минск) — «Крылья Советов» (Куйбышев) в 1976 году.



В 1977-м Ступар стал судьей всесоюзной категории, а уже в 1981-м судьей международной категории ФИФА.



К лету 1982 года он отсудил два финала Кубка СССР, отработал несколько матчей футбольного турнира московской Олимпиады (правда – как лайнсмен), 3 раза попал в число лучших судей сезона.



На чемпионате мира в Испании 41-летний украинец оказался единственным представителем судейского корпуса СССР. Считается, что путёвку на ЧМ он выиграл в борьбе с москвичом Валерием Бутенко.



Вот версия самого Ступара, обнародованная в 2011 году в интервью сайту Football.ua: «Весомое слово сказали наставники сборной СССР: Лобановский, Бесков и Ахалкаци. Видимо, претензий ко мне с их стороны не было, потому и высказались за мою кандидатуру. Я чувствовал, что дело идёт к назначению, и поэтому, когда во время одного из матчей мне сообщили эту приятную новость, не скажу, что чувствовал какую-то эйфорию. К этому шло, был пройден большой путь. Глава судейской коллегии Латышев сообщил об официальном вызове, подбодрил, что я, мол, должен «выстрелить».



Уже в Испании Ступар получил назначение на матч 2-го тура 4-й группы – Франция – Кувейт.



«Когда нам дали списки назначений, Латышев посмотрел, какая игра мне предстоит, и вздохнул: «Франция — Кувейт — это не очень хороший матч». Хотя, казалось бы, какие могут быть вопросы? Но он, наверное, понимал лучше, чем я».



Был ещё один момент, который Ступар потом расценит как некий знак судьбы.



«Накануне матча после обеда я, как обычно, лёг поспать. И вдруг просыпаюсь от кошмарного сна. Мне приснилось зеркало, закрытое чёрной вуалью. И я был готов к тому, что в игре пойдёт что-то не так. Это естественно, мы читаем сны, и они иногда подтверждаются».

«Уведёт шейх команду с поля – меня ведь «похоронят»

21 июня 1982 года. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья». Французы, ведомые великим Мишелем Платини, одни из фаворитов турнира (будущие полуфиналисты), против Кувейта – дебютанта ЧМ. Казалось бы, расклад сил очевиден. Но в 1-м туре «трёхцветные» проиграли Англии — 1:3, а Кувейт сенсационно сыграл вничью с чехословаками – 1:1. То есть французам кровь из носу нужна была победа.

Великий Платини всю карьеру отыграл со слабыми лёгкими. Что грозит Дибале? История Мишеля Платини: провалил тест и был забракован, но всё равно стал лучшим.

И первый тайм они уверенно выиграли – 2:0. А сразу после перерыва забили третий мяч. Кувейт на 75-й минуте ответил – 1:3.



В планы фаворита не входило подпускать соперника ближе. На 80-й минуте полузащитник сборной Франции Ален Жиресс с левого фланга выскочил к чужим воротам и сильным ударом с линии вратарский в ближний угол забил четвёртый гол «трёхцветных». Ступар мяч засчитал, без колебаний показав на центр поля. Вопросов у него не было – гол забит чисто.



Или нет? Игроки сборной Кувейта тут же начали апеллировать к рефери. Их версия событий — раздался свисток с трибуны, они приняли его за судейский и остановились.



В 2011 году Ступар ещё раз вспомнит, как развивалась атака, которую завершил Жиресс: «Счёт был 3:1, с трибун раздался свисток, кувейтский защитник оглянулся на меня, но я показал: «Играйте, играйте!». Французы забили, что делать? Засчитывать? Вроде – да».

У шейха Фахида аль-Ахмад Ас-Сабаха (брата эмира Кувейта и президента Футбольной ассоциации страны) на этот счёт было другое мнение. С трибуны он показал команде – уходим в раздевалку!



Игроки сборной Кувейта собрались у бровки. Все взгляды тренеров и футболистов были обращены наверх – туда, где сидел Фахид.



Шейх решил самолично разобраться в ситуации. В сопровождении многочисленной охраны он спустился вниз (удивительно, но испанская полиция даже не попыталась блокировать это дефиле) и в ультимативной форме потребовал у Ступара отменить гол. В противном случае сборная Кувейта покинет поле.

Один из главных судейских скандалов в истории чемпионатов мира Фото: Peter Robinson/Getty Images

Ступар: «А для нас, советских людей, это был конец света. У нас ведь только что в Перми и Симферополе подобные ситуации случились, когда команды досрочно уходили с поля, и нам строго-настрого наказали: «Что хотите делайте, только чтобы матч был доигран». Думаю, уведёт шейх команду с поля – меня ведь «похоронят». Я посмотрел на ассистентов: швед Фредрикссон, югослав Матовинович глаза отводят, не знают, что делать».



Ступару нужно было принимать решение. Засчитывать гол и продолжать игру – значит нарываться на ещё больший скандал. Кувейт готов уйти с поля. Отменять гол – значит сдаться под давлением шейха и поставить себя в неловкое положение. Французские футболисты, не вмешиваясь в происходящее, только улыбались.



Ступар: «Я ещё раз подумал: если повлиял свисток – значит спорный мяч. И показал – «мяч арбитру».



На все раздумья и общение с шейхом у него ушло более шести минут.

Права на видео принадлежат ФИФА.

Ступар: «На разборе игры меня многие поддержали. Судья из Германии Вальтер Эшвайлер заявил: «Я взял бы мяч подмышку и ушёл». Но шесть минут споров (и это во время прямой трансляции на весь мир) никак не отменить. Так мне и говорили: всё правильно, но надо было быстро решать. А как решать, если это был форс-мажор, не прописанный в правилах? О таких ситуациях просто ничего не было сказано! Для принятия окончательного решения нужны ссылки на правила или методические рекомендации, чтобы сказать: «Вот видите, так написано, рекомендовано». Это теперь у судей на руках куча методической литературы, «вопросов и ответов». Всё описано, куча различных прецедентов, в конце концов, люди пораскованнее. А тогда у нас была только маленькая книжечка…».



В другом интервью (2013 год, газета «Футбольный курьер») Ступар так объяснит мотивы своего поступка: «Понимал — если матч не продлится, я его несвоевременно прекращу, наверняка будут какие-то санкции. А это плохо. Думал: «И меня накажут? Э-э-э, нет. Попытаюсь довести игру до конца. Тем более что остались считаные минуты». Беру мяч, показываю на трибуну, что свисток был оттуда, говорю капитанам: «Спорный мяч». Игра продолжается».

«Судья продажная! Козёл ты!» История фразы Кадырова, ставшей крылатой Если кто забыл, сказано было в адрес арбитра Вилкова.

В 1990 году Ступар перестал судить международные матчи, а шейха Фахада застрелили

Уступивший напору шейха Ступар вернул мяч на то место, где, предположительно, его настиг свисток с трибуны. Игра продолжилась при счёте 3:1 в пользу французов.



В концовке они всё-таки забили четвёртый гол и разгромили соперника.



На следующий день ФИФА выступила с официальным заявлением – счёт матча (4:1) признать действительным. На Ассоциацию футбола Кувейта наложить штраф в размере 25 тыс. швейцарских франков за «неспортивное поведение». Шейху Фахаду и организаторам игры вынести предупреждение.



А Ступара ФИФА временно отстранила от работы на международных матчах.



Впрочем, сам рефери эту информацию в последних интервью опровергает: «Никто меня домой не отправлял, я присутствовал и на финале, правда, в качестве зрителя. Что касается работы — я не был, как говорится, в топ-группе, но выезжал на международные игры вплоть до 1990-го. В последнем году у меня было два таких матча».



Удивительное и зловещее совпадение – в том же 1990 году будет убит шейх Фахад. Его застрелят 3 августа в Кувейте во время вооружённого вторжения в страну иракских войск, за которым последует приснопамятная «Буря в пустыне».

Сейчас Ступар профессор, критикует Коллину и радуется, что его помнят

В 2014-м я делал большое интервью с известным российским судьёй Сергеем Хусаиновым. Спросил его в том числе о «деле Ступара». Хусаинов не стал ни в чём обвинять коллегу:



«Мирослав Ступар – прекрасный судья. Он потом выступал на всесоюзном совещании, объяснялся. Сказал: «У нас в Советском Союзе такого просто быть не может. Чтобы кто-то с трибуны свистнул». А мне в 1990-е довелось пообщаться с будущим президентом ФИФА Йозефом Блаттером. И представляете — он вспомнил матч Франция — Кувейт! Говорит: «Видишь, как бывает?». Что я мог ему ответить? «Да, это жизнь».



В Союзе Ступар судил до 1991 года. Ещё 4 раза попал в число лучших арбитров сезона. Был награждён памятной золотой медалью за судейство 100 и более матчей чемпионата СССР (всего – 147 игр в качестве главного рефери).

Карьеру арбитра он завершил, отметив 50-летний юбилей, после чего стал членом судейского комитета новоиспечённой Федерации футбола Украины.



Сейчас Мирославу Ивановичу 78 лет, он профессор кафедры спортивно-педагогических дисциплин Прикарпатского университета имени Василя Стефаника. Много лет отработал в Ивано-Франковском вузе, автор множества работ по теории футбола и арбитражу.



До недавнего времени Ступар ещё и сам судил ветеранские матчи. Например, летом 2016-го — матч памяти Ильи Цымбаларя в Одессе.



На украинских футбольных сайтах он частый гость с экспертизой судейских решений. Выступает остро, критиковать никого не боится. Вот из последнего: «На Украине ощутимый упадок судейского корпуса, считаю виновным в этом Пьерлуиджи Коллину. Он приехал, чтобы улучшить наше судейство, а что мы имеем? Он сломал нашу систему подготовки арбитров и ничего взамен не дал. Спасёт ли ситуацию VAR? Эта система помогает правильно расставить акценты. Но есть случаи, когда арбитры VAR превышают свои полномочия, их действия идут вразрез с правилами. VAR должен адаптироваться к действиям арбитра на поле, а не наоборот, когда главный судья должен слепо выполнять все указания электронного ассистента».

Коллина: VAR позволяет праздновать один гол два раза

И о своём решении, принятом тогда в жарком Вальядолиде, Ступар не жалеет.

«Да если б не было того эпизода, то, наверное, все бы давно забыли, что я судил на чемпионате мира!»

Помню, когда летели обратно, Владимир Маслаченко мне сказал: «Мирослав, ты не переживай, мы этот эпизод во время телетрансляции вырезали». Я ответил, что зря они это сделали, лучше бы все увидели, как было на самом деле. Действительно ведь начались кривотолки. Многие решили, что был какой-то скандал.



Я понимал, что меня этот инцидент не украшает, но игру я не испортил. Спустя 24 года ФИФА выпустила методические рекомендации для рефери, появился вопрос: «Как должен поступить судья, если в момент игры прозвучит свисток с трибуны?». И чётко написано: «Арбитр должен остановить игру и возобновить её вбрасыванием спорного мяча». Это идентично мой момент, моё решение! В итоге я оказался прав, но моя правота подтвердилась лишь спустя 24 года. Что ж, и так бывает».

«Ушёл бы Кувейт и ушёл – им же хуже. А так Ступар себе международную карьеру сломал»

В интервью «Чемпионату» свою оценку спорным событиям в концовке матча Франция – Кувейт дал Андрей Бутенко – судья международной категории, почётный спортивный судья России и член судейско-инспекторского комитета РФС.



— Специально посмотрел видео гола Жиресса. Да, свисток с трибуны, видимо, раздался. И на него среагировал центральный защитник, который поднял руку и на мгновение остановился. Но по правилам только арбитр может решать насколько внешние вмешательства и воздействия – тот же свисток с трибуны – влияют на игру.



Рассуждать здесь нужно так – оценивая игровую схему эпизода в целом и расстановку футболистов, прежде всего сборной Кувейта – оказал ли этот свисток решающее значение? Мне кажется, что нет. На всю линию обороны сборной Кувейта он точно не повлиял. Жиресс в любом случае, вне зависимости от этого свистка, совершенно спокойно выходил на ударную позицию. А значит, игру можно было не останавливать. И гол в итоге Ступар засчитал абсолютно верно.



— Так зачем был отменять?

— Вопрос. Менталитет и психология советского человека – раз. Установка, что матч ни в коем случае не должен быть сломан, – два. Ну и смалодушничал Ступар, конечно. Понятно, мне сейчас легко говорить, сидя в кресле нога на ногу. И заработать право судить матчи чемпионата мира – это уже достижение. А тут ещё такие форс-мажорные обстоятельства. Но надо было всё-таки настоять на своем: гол засчитан – продолжаем. Он же принял неправильное окончательное решение. К сожалению.



— Говорит, боялся, что Кувейт с поля уйдёт. Скандал!

— И что? Ну и ушли бы. Ради бога. Им же хуже. Тогда бы штрафом не отделались. Как минимум год дисквалификации и отстранение от всех соревнований. Зато к Ступару никаких претензий бы не было.



Хотя чисто по-человечески его можно понять. Когда спускается брат эмира со свитой и у охранников то ли ножи, то ли пистолеты…



— Почему так долго решение принималось? Шесть минут!

— Думаю, Мирослав не так хорошо владел английским, чтобы всё понимать. Сложно было определить, кто кому чего говорит. Вот и затянулось.



— Сломал себе Ступар этим решением международную карьеру?

— К сожалению, да. Впечатление о нём настолько смазалось, что в дальнейшем больших знаковых назначений он уже не получал.